19 историй из серии: «Ушла любовь, завяли помидоры»

Влюбленность возникает зачастую на ровном месте: ну вот нравится человек — и все тут. Обычно все в объекте обожания вызывает умиление. Но иногда достаточно одного маленького проступка, и туман любви рассеивается за секунду. Пользователи сети без обиняков рассказали о том, из-за какой мелочи разлюбили тех, о ком до этого грезили.