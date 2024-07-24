19 историй из серии: «Ушла любовь, завяли помидоры»
Влюбленность возникает зачастую на ровном месте: ну вот нравится человек — и все тут. Обычно все в объекте обожания вызывает умиление. Но иногда достаточно одного маленького проступка, и туман любви рассеивается за секунду. Пользователи сети без обиняков рассказали о том, из-за какой мелочи разлюбили тех, о ком до этого грезили.
- После 3 лет отношений мой парень по первому свисту улетел к своей давней любви, у которой около 10 лет висел во френдзоне. Было очень горько! А через полгода он позвонил и пригласил в кафе «на важный разговор». Естественно, я подумала, что он наконец-то понял, оценил, вернулся! Я летела туда на крыльях любви. Ужин, романтика, он достает золотое кольцо... Нет, не для этого. Он заявляет, что всего за 20 косарей готов мне продать кольцо, которое было отвергнуто его новой девушкой как слишком дешевое и безвкусное. Сдавать его в ломбард невыгодно, в магазин обратно не принимают. Он готов отдать мне этот изысканный артефакт буквально себе в убыток, чтобы я могла утешаться одинокими ночами. Кстати, там на бирке был ценник: «8 000». На мой вопросительный взгляд я получила ответ, что ему не хватает на достойный презент для любимой, а у меня, мол, с финансами проблем нет. Значит, я могу его по-дружески на безвозмездной основе поддержать.
И в этот момент я чувствую, как внутри развязывается узел. Там что-то лопается, отпускает — внезапно я могу снова дышать полной грудью. В одну секунду рядом со мной оказывается странный, чужой, жадный и не очень умный мужчина, к которому я вообще ничего не испытываю, кроме брезгливости. © user8738848 / Pikabu
- В 18 лет познакомилась в соцсетях с парнем на год старше. В общении приятный и интересный молодой человек. Решили встретиться, погулять, в кино сходить (жили в одном городе в 30 минутах езды друг от друга). На свидание он приехал с мамой. Как он мне потом объяснил, маме было интересно, с кем сыночек связался. Она хотела оценить его потенциальную девушку. Надо ли говорить, что это была наша первая и последняя встреча? © VetAnnette / Pikabu
- В молодости познакомился с девушкой. Все было нормально, отношения развивались. И вот зашли в кафе, сидим, едим. Пьем чай, вижу — она нитку от пакетика тщательно так наматывает на ручку кружки. Без задней мысли спрашиваю: «Зачем? Нервничаешь, что ли?» А она такая: «Да нет. Наматываю, чтоб персонал потом разматывать замучился, а то они по-любому клиентам гадят: чай старый в одну кружку сливают, продукты не моют. Я точно знаю! Когда я в кафе работала, мы все время так делали. А если кто-нибудь не понравится, плюнешь ему в суп, размешаешь и смотришь потом, как он ест». Больше мы не встречались. © peremenint / Pikabu
- Завалились ко мне домой с друзьями и девушкой, которая мне очень нравилась. Все было хорошо, пока мой собакен не вышел всех поприветствовать. К штанам девушки прилипла шерсть. Я точно не помню, что именно девица выпалила, но там было что-то из серии: «Вот тупая псина». Влюбленность как рукой сняло. © ZyuMammoth / Reddit
- Встречалась с парнем, он обожал одну актрису. И вот она забеременела, ее фотки в интересном положении появились в прессе. Парень начал отпускать замечания о том, какая она теперь отвратительная, а беременные женщины — это «испорченный товар». Мне было всего 20, я спросила, что будет, если я забеременею. И он выдал: «Мужчины имеют полное право изменять беременным женщинам, потому что те больше не привлекательны. Долг женщин — это терпеть». Мои чувства после этого как-то быстро угасли. © Kimmbley / Reddit
- Классе в седьмом мне очень нравилась девочка из параллельного. При взгляде на нее аж дыхание перехватывало. И однажды я дал ей заполнить анкету. Может, помните: делаешь тетрадку с вопросами и даешь знакомым заполнять, а они тебе — свою. Я как-то смог пересилить себя и дать ей анкету. После прочитанного любовь как рукой сняло: кривой почерк, куча ошибок, тупые ответы, дурацкий рисунок в конце. © user8343428 / Pikabu
- Встречалась с очень интеллигентным парнем. Джаз, авторское кино, классическое образование, богемная тусовка. Все было идеально. Только вот я люблю земледелие, а он считал это уделом рабочего класса. Никогда ничего не высказывал, только бровь поднимал и глаза немного закатывал. Терпимо. Но однажды я нашла редкий сорт фиалки (настоящее сокровище для меня). С горящими глазами рассказываю ему, что зацвела эта фиалочка неземной красоты. Он мог бы сказать что-то вроде: «Самый красивый цветочек тут — ты», но выдал: «Не понимаю, как деньги на такое тратить можно!» И лицо такое сделал, будто воняет от меня. Я подумала, что сама свои деньги считать умею, и прям отлегло. Мы еще встречались какое-то время, но я уже к нему относилась иначе. © rosaparis / Pikabu
Срочно нужен тот чувак с Реддита! Это ж Идеальный Мужчина™ для нашей ОченьИнтересныйНик, или как её теперь... Контакты есть?
- В молодости нравилась мне одна девушка. Я пригласил ее в гости. Она пришла, мы начали обниматься-миловаться, и тут девица вдруг говорит: «Ой, я так люблю смотреть, как живут люди, как вещи у них лежат. Ты не против, если я гляну?» Я не очень понял, о чем она, но говорю: «Смотри, пожалуйста». И тут она начинает открывать все дверцы шкафов, рыться в одежде, вещах, перебирать бумаги на письменном столе и все такое. Она залезла в холодильник и даже в мусорное ведро заглянула! Это было ужасно и унизительно. Наконец она закончила, и мы нормально провели время. Но на этом все и закончилось. Я посадил ее в такси, она доехала до дома и отправила мне смайлик. Я отправил смайлик в ответ и больше никогда ей не писал. © AlexSmirn / Pikabu
- В старших классах я запала на одного парня. Друзья постоянно говорили мне подойти к нему и поговорить. Иначе как он вообще узнает о моем существовании? И вот я набралась смелости, подошла, поздоровалась, завела разговор. Посреди беседы он начал ковыряться в носу и даже что-то оттуда достал. Какие бы чувства я ни испытывала к этому парню, они определенно не пережили это момент. © kenyan-spice / Reddit
- Мне очень нравилась одна девушка, пока я не увидел, как она пьет чай. Она налила чай, насыпала сахар и целую минуту мешала его ложкой: блям, блям, блям. Потом начала втягивать чай вместе с воздухом: хлюп, хлюп, хлюп. Схватила печеньку: чавк, чавк, хлюп, хлюп, чмок, хлюп. Как вспомню — аж бесит. Какие уж там чувства! © ressc / Pikabu
- Когда мы ругались, мой парень всегда хватался за голову и говорил, что у него мигрень. Как-то поругались особенно сильно, он приехал ко мне домой и начал стонать, что ему так плохо и ничего не помогает. Я вызвала скорую, так как подумала, что он прям у меня в квартире отойдет к праотцам. Врач осмотрел его, измерил давление и сахар, сделал ЭКГ. После всех манипуляций выдал вердикт: «Да у него здоровье, как у лялечки!» Еще сказал, что если у человека мигрень всю жизнь, он должен наблюдаться у невролога и пить таблетки специальные. Все люди, которые реально болеют, об этом знают. Доктор предложил укол, после чего парня накрыла новая волна истерики на тему: «Я боюсь игл». Взгляд врача в тот момент привел меня в чувство. Я поняла, что с такими лучше не связываться. © user7391269 / Pikabu
- Мне было 17, ему 19. Самое начало романтических отношений. Гуляем, он говорит, мол, хочу кушать, давай зайдем ко мне домой — мама нас покормит. Зашли, сыночка-корзиночка садится за стол, мать накрывает: супчик, хлебушек. Она закончила, присела с другой стороны стола, и тут сыночка такой: «Мама, а ложку?!» Мать выковыривается из дальнего угла стола, обходит стол и берет ложку, которая лежала на расстоянии вытянутой руки от него. Он мог спокойно повернуться и взять ее сам. Потом он звонил, но я больше не брала трубку. © kofeKode / Pikabu
- Встречалась с парнем. Он был образован, имел хорошую работу и собственное жилье. Короче прям тревожных звоночков не было. Но как-то он пригласил меня к себе на пиццу. Я после учебы и работы была такая вымотанная, что сил делать прическу и макияж уже не было. Написала ему что-то вроде: «У меня был тяжелый день. Ничего, если приду в легинсах и толстовке?» А он ответил: «Нет, я против. Когда ты проводишь время со мной, то должна выглядеть как можно лучше». Затем он пытался указывать мне, что надеть. Мол, почему бы тебе не нарядиться в красивое платье, чтобы выглядеть хорошо для меня. У меня никогда еще таких странных разговоров не было. После сообщения о платье я просто перестала отвечать. И больше мы не виделись. © KissedByFire2194 / Reddit
Платье на пиццу? Бг-ггг)))
А он, выходя к столу, где стоит пицца и бумажные стаканы, галстук надевает? Туфли чистит?
- Я встречался с матерью-одиночкой. Она была модная, ухоженная, классно одевалась и вообще отлично выглядела. Как-то я попросил любимую взять с собой ребенка, потому что хотел узнать о ней побольше, ну и познакомиться с малышом. И я офигел. Потому что мальчишка был в какой-то дешевой одежде, в тапочках не по размеру. Я подумал, что дамочка ставит свои желания выше потребностей ребенка. И потерял к ней интерес. © RnBwHd / Reddit
- Закончила школу и колледж, решила поступать в универ. Была по уши влюблена в одноклассника, даже жить вместе начали. Предлагаю ему поступать вместе. И он такой: «Я не буду поступать вместе с детдомовкой — это позор!» В этот же день расстались, и он съехал. Прикол в том, что мы оба с рождения воспитывались в детском доме. © Loclay / Pikabu
- Мы с бывшим мужем тогда поругались и не разговаривали. Заходим домой, я вижу, что кот очень вялый, весь в соплях и слюнях. Громко говорю: «Быстро поехали в ветеринарку!», хватаю кота в переноску и едем. В очереди сижу, плачу, глажу кота, который уже в полуобморочном состоянии. А бывший рявкает рядом: «Чего ты плачешь?!» В тот момент я почувствовала, как что-то резко оборвалось внутри. Кот — мое любимое сокровище, мне было страшно, хотелось поддержки, а в ответ я получила только рык. Позже уже спросила, почему он не поддержал меня, и бывший заявил: «Мне не понравился приказной тон, которым ты сказала про ветеринарку». Я до сих пор в шоке. Поэтому муж и бывший. Кот, кстати, жив и здоров. © NataGap / Pikabu
- Познакомилась в сети с очень привлекательным мужчиной. Он работал нотариусом, играл на гитаре, а еще показался мне хорошим отцом. Мы общались несколько недель, а затем наконец-то встретились — в парке для собак. Потом сходили еще на пару свиданий. В итоге он пришел ко мне домой на пиццу и кино, остался на ночь. Утром просыпаюсь — его рядом нет. Чувак встал пораньше, пропылесосил гостиную, убрал мусор после пиццы, сложил одеяла, принял душ и ушел за кофе. В устоявшихся официальных отношениях это было бы очень мило, но в первый визит?! Он должен был рыться в моих вещах, чтобы найти чистящие средства, пылесос и прочее. Это все как-то напугало меня. И я попросила друга разузнать что-нибудь об этом мужчине. Выяснилось, что он был виновником ДТП, в котором погибла его сестра, а сам он просто бросил ее в машине и сбежал. Еще ему нельзя было видеться с детьми тет-а-тет. Я сразу же прекратила общение, потому что милые жесты — это хорошо, но, блин, что-то с тобой не так, парень. © cl0udedcha0s / Reddit
- Я делала большую татуировку на плече. Мне показалось, что мастер напропалую флиртовал со мной весь сеанс, а в конце пригласил меня на ужин. Мне он тоже понравился, я согласилась. И парень такой: «Отлично! Моя жена готовит лучшую еду в мире!» © Imaginary_Recipe9967 / Reddit
- Съехались мы как-то с девушкой. Пожили вместе немного и решили пожениться. И тут у меня начались некоторые финансовые трудности. Предприятие, на котором я работал, закрылось, мне пришлось устроиться в супермаркет кассиром. С этого момента начались и трудности в отношениях. Даже в супермаркете я зарабатывал больше, чем моя уже супруга, но она начала мне предъявлять претензии. Мол, ей денег не хватает. В одну из очередных ссор назвала меня нищебродом, выставила мои вещи за дверь и сказала, что если я хочу ее вернуть, то должен найти работу с зарплатой минимум 150 косарей. Вроде я и должен был расстроиться, но почувствовал... облегчение! Примерно через полгода я нашел хорошую работу с отличной зарплатой. Уже несколько лет живу один и припеваючи. К новым отношениям не стремлюсь. Предыдущие отбили желание надолго. © JOHNDOE87 / Pikabu
Строить отношения — работенка не для слабонервных. Но если тараканы в голове парня и девушки подружились, влюбленных ждет прекрасное будущее.
Комментарии
Больше всего меня умиляет, когда человек находит а другом что-то неприемлемое для себя, но упорно продолжает встречаться и даже жить вместе. При этом осуждает, закатывает глаза, но... продолжает. Вот что это?