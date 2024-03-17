15+ человек, у которых начинает дергаться глаз от одной фразы «Одолжи денежку»
Все мы знаем, что у денег есть одна неприятная особенность — они очень быстро заканчиваются. Когда такое происходит, некоторые люди занимают у родственников или друзей, а потом отдают с зарплаты. Казалось бы, ничего примечательного. Однако зачастую когда берут в долг у нас, то вернуть свои кровно заработанные удается с трудом.
- Живу отдельно от родителей, а сестра живет с ними и поучает меня. Старше всего на год, а гонору, будто древний мудрец к дикарю пришел. Прибежала ко мне в долг брать. Я дала, а она начала: «Неправильно живешь, квартира не убрана, жениха нет». И тут я уже не выдержала и как подскочила к ней, выхватила деньги и захлопнула дверь со словами: «Раз такая умная, то сама зарабатывай». Теперь меня все родичи поучают, как я неправа. Бесит. © Подслушано / Ideer
- Один знакомый взял у меня крупную сумму. Половину вернул, половину зажал. Регулярно обещает отдать, но толку — ноль. Буквально три дня назад влетает ко мне в отдел с каким-то мужиком и закатывает скандал. Через несколько минут истерики я понимаю, что ночью кто-то сломал ему забор и ворота. Он подумал, что это сделала я, потому что мне он больше всех должен. Шикарная логика! © Deleted User / ADME
- Как-то раз я дала в долг своему другу, которого знала почти 10 лет. Он клялся, что вернет в следующем месяце. Сумма была небольшая, но существенная для меня. В итоге прошел почти год, и мы встретились. Говорю ему:
— Чувствую себя неловко, но когда ты вернешь долг? Ты же говорил, что вернешь через месяц, но прошло уже 11 месяцев!
— Уже 11 месяцев прошло?
— Да, с 6 декабря.
— Ого! Ты даже дату помнишь?
— В банковских операциях это легко посмотреть. Поэтому дату я знаю.
И тут друг посмотрел на меня с каким-то отвращением и сказал: «Хочешь сказать, что ты специально просматривала историю операций, чтобы узнать точную дату, когда одолжила мне деньги?» Я почувствовала себя еще более неловко. В итоге он вернул деньги, но осадочек какой-то остался. © Florence Frenita / Quora
- Встречался с девушкой. Попросила в долг крупную сумму денег. А я откладывал на машину, поэтому имел при себе такие деньги. Просила она на лечение матери. Решил, что не по-людски будет отказывать в помощи лечения возможной тещи. Согласился, но при условии, что она даст мне расписку. Неохотно, но дала. Не прошло и трех месяцев, как она начала говорить, что мы не подходим друг другу, мол, характеры не сходятся. Возникать не стал. Попросил вернуть деньги, так как и срок уже подходил, а вылавливать ее я не собирался. Устроила цирк. Теперь я меркантильный урод и жлоб. Но неожиданно она начала писать мне и рассказывать, какой я хороший и добрый. Дело в том, что я подал в суд, и ей вручили повестку. Но самый прикол в том, что я связался с ее мамой, и она была просто в шоке, ведь она впервые узнала, что была больна и нуждалась в лечении. Оказывается, что девушка эти деньги потратила на новый телефон, ювелирку и шмотки дорогих брендов. Как же хорошо, что я тогда взял расписку. © Подслушано / Ideer
- Был у меня знакомый. Неплохой парень, добрый и душевный. Как-то раз пожаловался, что без работы сидит, а денег нет. Я и предложила занять копеечку до первой зарплаты. Взял и с зарплаты отдал. Через пару дней опять ему не хватает. Перевела. Так и просил с завидной периодичностью, а отдавать почему-то перестал. Я решила, что хватит. Спустя полгода вернул эти несчастные копейки, но просил еще, а я уже кремень. А потом оказалось, что живет он не по средствам и маму на такси катает. © Compas.Hope / Pikabu
- Живу с парнем, не женаты. Каждый раз, когда он просит денег, то говорит: «Дай в долг, с зарплаты отдам, безналом переведу». В итоге я ждала и спрашивала про деньги, а он каждый раз ошарашено на меня смотрел и возмущался: «Я же для мамы попросил. Родители — святое! Как ты смеешь? Все с тобой понятно, я не ожидал!» Я говорила ему, что наши родители — ответственность каждого, а просить и занимать — это разное. Я же коплю деньги и без выходных работаю больше месяца. Эти слова вообще приводили его в бешенство. © Подслушано / Ideer
- Подруга детства, с которой давно не общался, внезапно связалась со мной. Вначале мы непринужденно разговаривали, а на второй день она попросила денег. Это была небольшая сумма, поэтому я одолжил. После этого она прекратила общение. Прошли годы, и внезапно она объявилась со словами: «Верну в ближайшее время». Я сказал, что все в порядке, а на следующий день она снова попросила денег. Вот и все! Перестал ей отвечать. © Urbashree Bargayari / Quora
- Работал в бригаде мужичок один, и как-то раз попросил он в долг аж три его оклада. Попросил и слезно пообещал отдать всю сумму к оговоренному сроку. Бригадир выделил средства, мужик рассыпался в благодарностях. Срок отдачи пришел, а мужик с вызовом и говорит бригадиру: «Вообще-то, я брал для сына, вот с него и тряси». И все это на повышенных тонах. Однако после серьезного разговора деньги вернул. Но был искренне удивлен, что отдавать надо именно ему, а не сыну. Это или наглость, или тупость. © Dip76 / Pikabu
- Мне понадобилось 2 попытки и 150 тыс., чтобы понять тот факт, что давать деньги в долг все же не стоит. © bardulya / Twitter
- У меня была лучшая подруга. Как-то пошли с ней на массаж. Когда я заплатила за сеанс и собралась выходить, меня остановил администратор со словами: «Ваша подруга ушла и сказала, что вы заплатите за нее». Когда я встретила подругу, то все высказала. А она разозлилась и сказала: «Да я отвезла тебя на массаж на своей машине, поэтому считай, что ты просто заплатила за бензин». Больше мы никогда никуда не ездили вместе. © Kathleen Hart / Quora
- У меня друг одолжил большую сумму денег. Сказал мне, что вернет все через две недели. Я перевел ему деньги. Больше десяти лет я его не видел. Я не звонил ему и не писал. Просто отпустил ситуацию. Но как-то раз он связался со мной через социальные сети. Я напомнил ему о долге, а он разразился тирадой о том, что деньги значат для меня больше, чем наша дружба. Сказал, что сейчас же сделает перевод, раз я такой меркантильный. Прошло больше года, до сих пор жду перевода. © David Peabody / Quora
- Я и муж дружили с одной парой. Проводили много времени вместе. Хорошо общались, помогали друг другу. Вместе гуляли на нашей свадьбе. В какой-то период у них появились проблемы с деньгами, мы им помогали в долг. За год накопилось почти 15 тыс. Когда их жизнь наладилась, то мы попросили вернуть долг, на что получили полный игнор. Дверь не открывают, закрыли все страницы в соцсетях, поменяли номера телефонов. А потом они через общую знакомую попросили нам передать слова: «Мы ничего не должны. Отдавать не будем!» © Подслушано / Ideer
- Муж постоянно просит деньги в долг. То не рассчитал, то зарплата еще не пришла, то надо сотрудникам вовремя заплатить. Если у меня есть, то я даю в долг. Но всегда делаю акцент, что это в долг. До недавнего времени он всегда отдавал, но тут заявил: «Вообще-то, я добытчик и кормилец семьи! На той неделе кран починил и мусор вынес. Какие долги могут быть в семье? Это же общие деньги!» Я с такой речи просто выпала. Скинуться на дорогую покупку в дом — это одно, но на зарплаты его сотрудникам или просто когда он не рассчитал — это другое. Муж обиделся. Но на следующей неделе снова попросил в долг. © Подслушано / Ideer
- Лет 10 назад была ситуация: устроилась на работу в строительную фирму. С прежней работы трое коллег приходили дважды занять деньги. Обещали вернуть, конечно же. Дала. В очередной раз приходят и снова просят взаймы. Спросила, мол, когда хотя бы первый долг отдадут. Но в ответ получила претензию: «Что тебе, жалко? Ты же сейчас больше зарабатываешь, чем на прежнем месте работы». На резонное замечание, что это моя зарплата, что-то промямлили и ушли. Больше не приходили. Долг, естественно, не отдали. © Tonik.tonik / Pikabu
- Была у меня соседка, которой я одолжила немного денег. Оказалось, что она не только у меня просила. В очередной ее визит я открыла дверь и с улыбкой сказала: «О, ты пришла долг отдать?» Ее заготовленная фраза слетела, и она просто ушла. Так и не вернула долг, но хоть просить перестала. © Mirta / ADME
- Дал в долг другу детства. Был уговор и конкретные сроки. Два раза он отодвигал дату. В итоге прошло более полугода, а потом начал говорить: «Мне деньги нужнее, чем тебе!» Я общение прекратил. Через какое-то время он деньги все же вернул, но сильно обиделся, мол, мог бы и подождать. © 6ayp / Pikabu
- Бывшая коллега перехватывала у меня денег и одновременно сетовала на то, что люди сейчас наглые кругом — отдавать долги не спешат. Как-то раз позвонила мне, но вместо обычного «Привет» и «Как дела» услышала: «Дай косарик!» Я обалдела, мол, не сильно ли ты наглеешь. Коллега тут же повесила трубку и больше не звонила. © Vares / ADME
Некоторые утверждают, что давать в долг нужно лишь ту сумму, которую не боишься потерять. Скорее всего, так и есть, ведь много людей столкнулись с тем, что одолжили денег, а теперь сто раз подумают, прежде чем соглашаться на такую авантюру.
Комментарии
Мне, наверное, повезло, я прививку от желания давать в долг получил еще когда был студентом. На праздники ехали с друзьями за город тусить, договорились, что каждый привозит сам себе еду-питье. Я добирался вместе с другом, зашли в магазин, на кассе для ускорения процесса решили заплатить общим чеком. Я оплатил со своей карты, он должен был мне отдать свою часть. Там было достаточно много по моим тогдашним меркам. Пару раз напоминал ему про долг, он сказал "да, да, конечно, отдам", и ничего. Потом мне было уже неудобно напоминать. В общем, понял я, что это не для меня. с тех пор я жмот и никому не одалживаю)
Мне бывший двадцатку до сих пор должен😁это единственный случай, когда мне не вернули деньги)
Одна знакомая постоянно перехватывала 2-3 тыс до вечера (вот у меня клиент вечером рассчитается и переведу, а корм коту надо прям счас). Деньги каждый раз возвращала. Но после раза десятого решила, что контора микрозаймов не моя карьера, а планирование расходов вообще штука нужная и если знакомая сама к шестому десятку не научилась добровольно, то значит будет принудительно и без моего участия.
Какая-то ошибка планирования. Если уже идёт прикидка про возможную будущую тёщу, то неплохо было бы с ней познакомиться. А так вышло, что дал деньги симпатичной, но малознакомой девушке для незнакомого человека. Хоть с распиской догадался.