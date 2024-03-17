15+ человек, у которых начинает дергаться глаз от одной фразы «Одолжи денежку»

Все мы знаем, что у денег есть одна неприятная особенность — они очень быстро заканчиваются. Когда такое происходит, некоторые люди занимают у родственников или друзей, а потом отдают с зарплаты. Казалось бы, ничего примечательного. Однако зачастую когда берут в долг у нас, то вернуть свои кровно заработанные удается с трудом.