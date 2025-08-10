20+ вещей, которые казались невозможными 20 лет назад, а сейчас стали обыденностью

Многие привычные для нас вещи еще пару десятилетий тому назад казались чем-то невероятным и увидеть их можно было только фантастических фильмах. Мы решили нарисовать комиксы о том, как изменилась наша жизнь, чтобы чуть поностальгировать и посмеяться.

Спасибо современным технологиям теперь не надо умолять родственников, чтобы те присмотрели за котом. А с камерами за хвостатым еще можно и наблюдать

Алина 22 часа назад Вот только животным нужна не только камера, даже если она с обратной связью и можно с котиком/собачкой поговорить, и корм по расписанию, а тёплый человек рядом. - - Ответить

Раньше мы не всегда знали, что происходит с нашими друзьями. А теперь следим за жизненными перипетиями даже незнакомцев

Сплетни и слухи никуда не исчезли. Более того, соцсети и интернет стали просто неисчерпаемым источником для них

Раньше в кафе можно было вывести близкого человека из себя, утащив что-нибудь вкусное с его тарелки. Теперь достаточно достать смартфон

Можно не мучится с макияжем перед съемкой, ведь есть специальные фильтры и программы. Правда, эффект от применения некоторых весьма сомнительный

Многие современные технологии здорово облегчают жизнь. Например, кофеварку и другие приборы можно включить даже с мобильного телефона

Алина 22 часа назад Лучше заранее настроить время включения) если я знаю, что рано вставать и ехать по делам, то с вечера настраиваю и чтоб машина завелась и прогрелась/охладилась кондиционером, чайник вскипел, кондиционер дома выключился после моего ухода, а пылесос включился, вместо будильника включилась утром музыка и т.д. - - Ответить

Даже с появлением роботов мытье окон осталось той еще морокой. Будем надеяться, что через 20 лет кто-нибудь наконец изобретет полностью самомоющиеся стекла

Современные бабушки и дедушки охотнее идут на всяческие эксперименты. А вот родители зачастую чуть больше опекают детей

Теперь совсем необязательно сражаться с близкими за пульт — канал можно переключить с помощью смартфона. Или просто посмотреть на нем фильм или программу

Алина 22 часа назад Или второй телевизор купить. Это и 20 лет назад работало, и сейчас тоже. - - Ответить

Современные дети используют ИИ не только когда делают уроки. И далеко не всегда это разумно

табуретка 22 часа назад ну от ношения шарфа дома летом толку действительно ноль... - - Ответить

С банковскими приложениями можно не волноваться, что денег, взятых из дома, может не хватить на покупку. Правда, так и потратить можно значительно больше

Когда-то работа на огороде казалась сущей каторгой. А теперь выращивать свою зелень и овощи — модно

Благодаря современных технологиям фитнесом можно заниматься и дома. Надо только расчистить для этого достаточно пространства

Многие косметические процедуры, которые раньше можно было сделать только в салоне, теперь доступны и дома. Хотя некоторые гаджеты и выглядят несколько пугающе

Проблемы с шумными соседями никуда не исчезли, но решают их теперь в домовых чатах. И переписки там не затихают ни днем, ни ночью

Nati Ja 22 часа назад А ему, мужику из 145-й, фиолетово: он же сверлит, а не в интернете сидит😁 - - Ответить

Далеко не всегда современные технологии работают лучше, чем старые привычные методы

А некоторые проблемы с появлением технологий никуда не исчезают, просто меняется причина их возникновения

Алина 22 часа назад С телефона позвонить по видео ей что мешает? - - Ответить

Благодаря ИИ теперь не обязательно тщательно выбирать фон для фотографии. Ведь с помощью программы можно перенести себя в любой уголок мира

Чтобы не дозваниваться часами до любимого чада, можно просто установить специальное приложение, которое будет его отслеживать

Алина 22 часа назад А улыбается она, предвкушая, как будет нa Петю орать? - - Ответить

В наши дни стать мамой после 40 лет стало значительно проще, чем несколько десятилетий тому назад