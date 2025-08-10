Вот только животным нужна не только камера, даже если она с обратной связью и можно с котиком/собачкой поговорить, и корм по расписанию, а тёплый человек рядом.
20+ вещей, которые казались невозможными 20 лет назад, а сейчас стали обыденностью
Многие привычные для нас вещи еще пару десятилетий тому назад казались чем-то невероятным и увидеть их можно было только фантастических фильмах. Мы решили нарисовать комиксы о том, как изменилась наша жизнь, чтобы чуть поностальгировать и посмеяться.
Спасибо современным технологиям теперь не надо умолять родственников, чтобы те присмотрели за котом. А с камерами за хвостатым еще можно и наблюдать
Раньше мы не всегда знали, что происходит с нашими друзьями. А теперь следим за жизненными перипетиями даже незнакомцев
Сплетни и слухи никуда не исчезли. Более того, соцсети и интернет стали просто неисчерпаемым источником для них
Раньше в кафе можно было вывести близкого человека из себя, утащив что-нибудь вкусное с его тарелки. Теперь достаточно достать смартфон
Можно не мучится с макияжем перед съемкой, ведь есть специальные фильтры и программы. Правда, эффект от применения некоторых весьма сомнительный
Многие современные технологии здорово облегчают жизнь. Например, кофеварку и другие приборы можно включить даже с мобильного телефона
Лучше заранее настроить время включения) если я знаю, что рано вставать и ехать по делам, то с вечера настраиваю и чтоб машина завелась и прогрелась/охладилась кондиционером, чайник вскипел, кондиционер дома выключился после моего ухода, а пылесос включился, вместо будильника включилась утром музыка и т.д.
Даже с появлением роботов мытье окон осталось той еще морокой. Будем надеяться, что через 20 лет кто-нибудь наконец изобретет полностью самомоющиеся стекла
Современные бабушки и дедушки охотнее идут на всяческие эксперименты. А вот родители зачастую чуть больше опекают детей
Теперь совсем необязательно сражаться с близкими за пульт — канал можно переключить с помощью смартфона. Или просто посмотреть на нем фильм или программу
Или второй телевизор купить. Это и 20 лет назад работало, и сейчас тоже.
Современные дети используют ИИ не только когда делают уроки. И далеко не всегда это разумно
С банковскими приложениями можно не волноваться, что денег, взятых из дома, может не хватить на покупку. Правда, так и потратить можно значительно больше
Когда-то работа на огороде казалась сущей каторгой. А теперь выращивать свою зелень и овощи — модно
Благодаря современных технологиям фитнесом можно заниматься и дома. Надо только расчистить для этого достаточно пространства
Многие косметические процедуры, которые раньше можно было сделать только в салоне, теперь доступны и дома. Хотя некоторые гаджеты и выглядят несколько пугающе
Проблемы с шумными соседями никуда не исчезли, но решают их теперь в домовых чатах. И переписки там не затихают ни днем, ни ночью
А ему, мужику из 145-й, фиолетово: он же сверлит, а не в интернете сидит😁
Далеко не всегда современные технологии работают лучше, чем старые привычные методы
А некоторые проблемы с появлением технологий никуда не исчезают, просто меняется причина их возникновения
Благодаря ИИ теперь не обязательно тщательно выбирать фон для фотографии. Ведь с помощью программы можно перенести себя в любой уголок мира
Чтобы не дозваниваться часами до любимого чада, можно просто установить специальное приложение, которое будет его отслеживать
В наши дни стать мамой после 40 лет стало значительно проще, чем несколько десятилетий тому назад
С появлением соцсетей скрыть подробности своей личной жизни стало сложнее. И порой это приводит к неожиданным результатам
А вы бы что добавили к нашему списку? Пишите в комментариях.
