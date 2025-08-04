15 честных комиксов о том, что «быть взрослым» — это просто хорошо притворяться
С возрастом мы учимся многому: держать лицо на совещаниях, делать уборку под подкаст про саморазвитие и делать правильный выбор между брокколи и макаронами. Но главное — мы становимся мастерами маскировки. Потому что «быть взрослым» — это не всегда про зрелость. Чаще — про умение сделать вид, что все под контролем, даже когда хочется просто лечь и не вставать. Вот честные комиксы о тех самых моментах, когда со стороны мы кажемся взрослыми, а на самом деле — просто стараемся не спалиться.
На работе мы — профи, но в душе нам все еще хочется дурачиться
Дорогой аффтар, быть взрослым - это не перестать дурачиться, а самому нести ответственность за своё дурачество.
Домашние дела — наша обязанность, но воображение никто не отменял
Мы стали гурманами и заботимся о правильном питании, но тайком едим то, что любили в детстве
логично, в общем-то. если я иду в ресторан - я, само собой, рассчитываю, что у них будут блюда, которые дома не приготовишь.
Покупаем игрушки детям, но сначала «проверяем» качество сами
Бюджет планируем с умом, но для «хотелок» всегда есть секретный фонд
Мы уже не нуждаемся в родительской опеке, но ради маминой еды готовы снова стать детьми
После похода к серьезному врачу, наступает время для «подарка за храбрость»
о, помню у меня было сложное удаление зуба мудрости, пришлось помучаться врачу, ну и мне тоже)) стрессанула тогда знатно. после приема пошла в ТЦ и купила себе красивый свитер )))
Читаем серьезные книги, но сказки любим все так же
Не забываем взять зонтик, а потом все равно лезем в самую глубокую лужу
Чтоб как в детстве было, нужно сапоги резиновые надеть и глубину луж мерить.
Мы взвешиваем все за и против, а потом все равно выбираем сердцем
вот выберет сердцем, не посмотрев отзывы и кол-во памяти, и некуда будет рилсы сохранять, да и фоточки будут так себе
Мы выкладываемся в работе по-серьезному, но успехам радуемся как на утреннике в детском саду
Мы не боимся смотреть ужастики, но в глубине души все еще верим, что под кроватью может прятаться монстр
Заботимся о питомцах по-взрослому, но это все равно наша самая любимая «игрушка»
Прикрываемся взрослыми делами, чтобы ускользнуть к своим маленьким радостям
Мы вроде взрослые, но рядом со старыми друзьями это вообще не заметно!
Угу, та конечно..уже в 40 у большинства "друзей" грыжи в повоночнике, хруст в коленях. И это еще в лучшем случае. Так что по-прежнему они могут только хряпаться стаканчиками. Без дурачеств
Взрослая жизнь — это, конечно, серьезно. Но без самоиронии она была бы, честно говоря, порой просто невыносима. Если узнали себя в этих комиксах — загляните и в другие. У нас еще много честных и смешных историй о том, как мы справляемся с жизнью: