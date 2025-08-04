15 честных комиксов о том, что «быть взрослым» — это просто хорошо притворяться

С возрастом мы учимся многому: держать лицо на совещаниях, делать уборку под подкаст про саморазвитие и делать правильный выбор между брокколи и макаронами. Но главное — мы становимся мастерами маскировки. Потому что «быть взрослым» — это не всегда про зрелость. Чаще — про умение сделать вид, что все под контролем, даже когда хочется просто лечь и не вставать. Вот честные комиксы о тех самых моментах, когда со стороны мы кажемся взрослыми, а на самом деле — просто стараемся не спалиться.