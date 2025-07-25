15 легких комиксов о том, как незаметно подкралось к нам фантастическое будущее

Могли ли мы еще лет 20 назад представить, что с помощью всего лишь одного устройства можно будет купить абсолютно любую вещь, в том числе готовую еду, управлять техникой, оплачивать коммунальные платежи, вызывать специалистов и даже зарабатывать? Да, мир изменился, и то, что раньше казалось нам фантастикой, теперь стало обыденностью. И мы решили нарисовать об этом комиксы.

Вместо карт магазинов мы все чаще используем приложения. В них загружается и сохраняется история покупок. И на этом запросто можно «спалиться»



С развитием технологий узнать, выключили ли вы утюг, стало куда проще

Уехать на такси сейчас просто: достаточно пары нажатий на экран телефона. А вот раньше его вызывали только через диспетчера и ждали порой очень долго

Экскурсии вышли на новый уровень

В арендованное жилище можно заселиться, не встречаясь с владельцем. Очень удобно, и ждать друг друга не нужно

Больше не нужно судорожно искать кошелек в сумке: расплатиться можно телефоном, часами и даже улыбкой

Благодаря радионяням с камерой в любой момент можно посмотреть, как там дети

Почти вся техника стала «умной». Даже поливом теперь можно управлять с помощью телефона

Беспроводные наушники позволяют беспроблемно перемещаться по квартире. Не нужно их снимать и прерывать просмотр

Появились голосовые помощники, которые могут что угодно найти в интернете и даже сказку ребенку рассказать

Спорить по некоторым вопросам стало сложнее, ведь правильный ответ легко можно найти в интернете

Роботы-официанты, конечно, есть не во всех ресторанах. Но все равно уже мало кого удивляют

Благодаря 3D‑печати можно заказать и напечатать любую фигурку. Даже свою собственную

Получить профессиональный снимок можно, не выходя из дома. Достаточно показать искусственному интеллекту свое обычное фото и попросить сделать из него студийное