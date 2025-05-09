18 забавных комиксов о том, как лихо изменилась наша жизнь

Жизнь не стоит на месте, и то, что казалось обыденностью лет 40-50 назад, сейчас может вызывать массу вопросов. Современные люди и мыслят, и живут, и отношения строят совсем не так, как полвека назад. И это не хорошо и не плохо — это нормально. Мы решили сравнить жизнь тогда и сейчас не для того, чтобы сказать, как было прекрасно раньше или какое нынче удивительное время, а для того, чтобы просто отметить эти изменения в своем сознании.

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Изменилось, например, отношение к женщине, которая родила вне брака. Раньше таких дам многие осуждали, а сегодня личная жизнь — личное дело каждого

Кошачья прислуга 1 час назад Ну вот меня мама воспитывала одна (овдовев, большеизамуж не выходила). Спасибо, конечно, но не надо так, особенно если специально "сама себе рожу и воспитаю". - - Ответить

Многие вещи раньше приходилось делать своими руками. Сегодня практически все можно купить в магазине

Светлана БМВ 1 час назад Девочке нна каждый день не нужны прокладки. Уже доказано, что без особых случаев не стоит пользоваться ежедневками. - - Ответить

Передача опыта теперь идет не только от бабушек к внукам, но и наоборот. Ведь даже малыши сегодня разбираются в гаджетах круче многих взрослых

Кошачья прислуга 1 час назад Ой, ну это вот "тогда" актуально и сегодня. У меня дочка со свекровью делятся рецептами. - - Ответить

Раньше дружба между парнем и девушкой была чем-то очень личным, тем, что вызывает смущение. Современные девушки легко завязывают отношения и не стыдятся этого

Lisenok21 1 час назад Всё же зависит от конкретной девушки, все люди разные, а не "тогда/сейчас". - - Ответить

Свидания нынче не всегда предполагают живое общение. Порой молодежь так повернута на гаджетах, что даже сидя за одним столиком, люди могут переписываться

Светлана БМВ 1 час назад Иногда некоторым молодым людям легче написать комплимент, чем сказать в лицо. Понимаю. - - Ответить

Если раньше знакомство с родителями было важным этапом в отношениях, к которому готовились, то сегодня мама и папа могут увидеть ухажера уже утром и в пижаме

Светлана БМВ 1 час назад В каждой семье этот момент происходит по-разному и тогда и сейчас. - - Ответить

Зато связь с близкими, которые далеко, стала гораздо проще. Если раньше вестей приходилось ждать неделями, то сейчас можно просто позвонить и увидеть любимых

Мохнопопая егоза 1 час назад Есть анекдот. Какая прекрасная штука скайп: вроде и увиделись со всеми, а кормить не надо)

И да, Скайп - всё. - - Ответить

Вести хозяйство с посудомойками, роботами-пылесосами и всякими пароварками стало реально легче. Но самые вкусные котлетки все равно мамины

Lisenok21 39 минут назад Доставка упрощает жизнь, когда человек устал, занят или просто не любит готовить. Для меня домашняя еда самая вкусная. Только готовить мне нравится. А чистоту поддерживать, необходимо всегда. Даже если не любишь прибираться 🥹 - - Ответить

Раньше к 25 годам многие молодые люди уже были родителями, несли ответственность за семью, а теперь в этом возрасте не все решаются даже котика завести

Светлана БМВ 1 час назад Чёт у ИИ совсем не получается рисовать нормальные многодетные семьи. Как будто семья дефективных. - - Ответить

Лет 50 назад человек, который не ходит на работу, был тунеядцем, а сегодня зачастую это просто удаленщик. Возможность работать из дома — это круто!

Теперь вообще можно лишний раз не выходить на улицу. Даже новинки кино проще посмотреть дома, на удобном диване

Lisenok21 29 минут назад Да, это проще. Вот атмосферу никто не отменял, большой экран, "погружение" в фильм. Мне очень нравится ходить в кино. - - Ответить

Вот и расставаться люди стали иначе. Раньше под конец любви рвали фотки и письма, сегодня — удаляют из друзей и блокируют в соцсетях

Lisenok21 23 минуты назад Я так одного удаляла. Звонил с разных номеров и писал с новых аккаунтов. Напишет что-нибудь в соцсетях, выскажется и блокирует, видимо чтоб не успела послать и ещё больше ударить по его психозу. Потом снова пишет всякую ересь. Довёл, что заблокировала собственные страницы. Только со временем восстановила. - - Ответить

Для того, чтобы купить обновки, больше не надо ехать на рынок и переодеваться за шторкой — можно заказать все на маркетплейсах хоть домой, хоть в пункт выдачи

Одно из лучших изобретений современности — доставка. Экономит кучу времени и сил, особенно, когда нужно много всего и сразу

Lisenok21 19 минут назад Смотря что заказывать и откуда доставляют, добросовестно ли работают. Тяжести таскать никто не любит и в этом доставка отлично помогает. Но, есть минусы, что сборщики могут положить "неликвид". - - Ответить

Безопасность сейчас на первом месте. Если раньше дети могли весь день играть без присмотра, то теперь родители следят за ними с помощью самых современных технологий

Кстати, про технологии. Раньше пленку на всякую ерунду не тратили и делали фото пару раз в год. Сегодня можно в день делать сотни снимков

Кошачья прислуга 55 минут назад Но и качество содержимого снимков было значительнее. А не эти вот рржи и 100500 фоток пиццы с разных ракурсов. - - Ответить

А помните, как раньше собирались по вечерам всей семьей? Смотрели телевизор или просто общались. Сегодня чаще всего каждый в семье занят своим делом

Lisenok21 15 минут назад Очень хочу семью и проводить время вместе. Я не говорю про "обязательный ритуал", если человек занят работой или просто выдохся за день. Но, мне кажется приятно прижаться к любимому человеку и просто посмотреть фильм. Да, я романтичная, если что. - - Ответить

И только в жизни котиков ничего не меняется...

Светлана БМВ 37 минут назад Да ладно. Сейчас для кошек такие зАмки строят и спорт комплексы. Но они все равно предпочитают прыгать по шкафам и лазать по шторам. Это да. - - Ответить