Ну вот меня мама воспитывала одна (овдовев, большеизамуж не выходила). Спасибо, конечно, но не надо так, особенно если специально "сама себе рожу и воспитаю".
18 забавных комиксов о том, как лихо изменилась наша жизнь
Жизнь не стоит на месте, и то, что казалось обыденностью лет 40-50 назад, сейчас может вызывать массу вопросов. Современные люди и мыслят, и живут, и отношения строят совсем не так, как полвека назад. И это не хорошо и не плохо — это нормально. Мы решили сравнить жизнь тогда и сейчас не для того, чтобы сказать, как было прекрасно раньше или какое нынче удивительное время, а для того, чтобы просто отметить эти изменения в своем сознании.
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Изменилось, например, отношение к женщине, которая родила вне брака. Раньше таких дам многие осуждали, а сегодня личная жизнь — личное дело каждого
Многие вещи раньше приходилось делать своими руками. Сегодня практически все можно купить в магазине
Девочке нна каждый день не нужны прокладки. Уже доказано, что без особых случаев не стоит пользоваться ежедневками.
Передача опыта теперь идет не только от бабушек к внукам, но и наоборот. Ведь даже малыши сегодня разбираются в гаджетах круче многих взрослых
Ой, ну это вот "тогда" актуально и сегодня. У меня дочка со свекровью делятся рецептами.
Раньше дружба между парнем и девушкой была чем-то очень личным, тем, что вызывает смущение. Современные девушки легко завязывают отношения и не стыдятся этого
Всё же зависит от конкретной девушки, все люди разные, а не "тогда/сейчас".
Свидания нынче не всегда предполагают живое общение. Порой молодежь так повернута на гаджетах, что даже сидя за одним столиком, люди могут переписываться
Иногда некоторым молодым людям легче написать комплимент, чем сказать в лицо. Понимаю.
Если раньше знакомство с родителями было важным этапом в отношениях, к которому готовились, то сегодня мама и папа могут увидеть ухажера уже утром и в пижаме
Зато связь с близкими, которые далеко, стала гораздо проще. Если раньше вестей приходилось ждать неделями, то сейчас можно просто позвонить и увидеть любимых
Есть анекдот. Какая прекрасная штука скайп: вроде и увиделись со всеми, а кормить не надо)
И да, Скайп - всё.
Вести хозяйство с посудомойками, роботами-пылесосами и всякими пароварками стало реально легче. Но самые вкусные котлетки все равно мамины
Доставка упрощает жизнь, когда человек устал, занят или просто не любит готовить. Для меня домашняя еда самая вкусная. Только готовить мне нравится. А чистоту поддерживать, необходимо всегда. Даже если не любишь прибираться 🥹
Раньше к 25 годам многие молодые люди уже были родителями, несли ответственность за семью, а теперь в этом возрасте не все решаются даже котика завести
Чёт у ИИ совсем не получается рисовать нормальные многодетные семьи. Как будто семья дефективных.
Лет 50 назад человек, который не ходит на работу, был тунеядцем, а сегодня зачастую это просто удаленщик. Возможность работать из дома — это круто!
Ха, посмотрела бы я, как удаленно работали бы врач, фермер, сантехник или электрик!
Теперь вообще можно лишний раз не выходить на улицу. Даже новинки кино проще посмотреть дома, на удобном диване
Да, это проще. Вот атмосферу никто не отменял, большой экран, "погружение" в фильм. Мне очень нравится ходить в кино.
Вот и расставаться люди стали иначе. Раньше под конец любви рвали фотки и письма, сегодня — удаляют из друзей и блокируют в соцсетях
Я так одного удаляла. Звонил с разных номеров и писал с новых аккаунтов. Напишет что-нибудь в соцсетях, выскажется и блокирует, видимо чтоб не успела послать и ещё больше ударить по его психозу. Потом снова пишет всякую ересь. Довёл, что заблокировала собственные страницы. Только со временем восстановила.
Для того, чтобы купить обновки, больше не надо ехать на рынок и переодеваться за шторкой — можно заказать все на маркетплейсах хоть домой, хоть в пункт выдачи
Одно из лучших изобретений современности — доставка. Экономит кучу времени и сил, особенно, когда нужно много всего и сразу
Смотря что заказывать и откуда доставляют, добросовестно ли работают. Тяжести таскать никто не любит и в этом доставка отлично помогает. Но, есть минусы, что сборщики могут положить "неликвид".
Безопасность сейчас на первом месте. Если раньше дети могли весь день играть без присмотра, то теперь родители следят за ними с помощью самых современных технологий
Кстати, про технологии. Раньше пленку на всякую ерунду не тратили и делали фото пару раз в год. Сегодня можно в день делать сотни снимков
Но и качество содержимого снимков было значительнее. А не эти вот рржи и 100500 фоток пиццы с разных ракурсов.
А помните, как раньше собирались по вечерам всей семьей? Смотрели телевизор или просто общались. Сегодня чаще всего каждый в семье занят своим делом
Очень хочу семью и проводить время вместе. Я не говорю про "обязательный ритуал", если человек занят работой или просто выдохся за день. Но, мне кажется приятно прижаться к любимому человеку и просто посмотреть фильм. Да, я романтичная, если что.
И только в жизни котиков ничего не меняется...
Да ладно. Сейчас для кошек такие зАмки строят и спорт комплексы. Но они все равно предпочитают прыгать по шкафам и лазать по шторам. Это да.
А если вы любите ностальгировать о прошлом, то вот вам статья о том, как наши мамы и бабушки наводили красоту с помощью подручных средств.