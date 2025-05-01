15 бьюти-хаков, благодаря которым наши мамы и бабушки выглядели шикарно
Такого изобилия товаров, как сейчас, во времена наших мам и бабушек, конечно же, не было. Но при этом они умудрялись выглядеть красиво и ухоженно, причем, зачастую с помощью копеечных средств и лайфхаков. Мы решили вспомнить, как женщины прошлого наводили красоту, и, возможно, кое-чему у них поучиться. Уж умению находить нестандартные решения - уж точно.
Сушили волосы утюгом и выпрямляли им кудри
Это сейчас практически в каждом доме есть фен, а во времена юности наших мам и бабушек быстро высушить волосы было той еще проблемой. В деревне их сушили возле печки, а в городе и такой вариант отсутствовал. Но дамы нашли способ, как справиться с этой проблемой, и он показан в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева", когда герой помогает невесте высушить волосы с помощью нагретого утюга.
Кстати, таким же образом некоторые девушки с вьющимися волосами выпрямляли себе локоны, ведь давно известно: если волосы вьются от природы, очень хочется, чтоб они были прямыми, и наоборот.
В качестве дезодоранта использовали соду
Люди потели во все времена, а дезодоранты существуют, в целом, не так давно. Наши мамы и бабушки тоже боролись с проблемой неприятного запаха, и их союзником в этом деле стал известный всем продукт - пищевая сода. Бабули использовали в качестве дезодоранта соду, которую разводили в теплой воде (из пропорции столовая ложка на стакан воды), и этой жидкостью протирали подмышки утром и вечером, если возможности полноценно помыться не было.
Подкладывали в бюстгальтер вату или поролон
Иметь пышные формы хочется многим дамам, но природа не всегда бывает щедра. Сейчас при желании визуально увеличить зону декольте можно прибегнуть к белью с эффектом пуш-ап, а во времена наших мам и бабушек приходилось пользоваться подручными методами. Дамы для объема клали в бюстгальтер вату или поролон, чтобы область декольте выглядела массивнее. Это было не очень удобно: вата норовила вывалиться в самый неподходящий момент, но порой красота требует еще и не таких жертв.
Запихивали в шапку платок
В 70-е годы прошлого века в моду вошли ввошлиобъемные меховые шапки. Стоили такие головные уборы недешево, да и раздобыть их удавалось далеко не всем. Поэтому многие барышни вязали шапки из мохера или иной пряжи, а внутрь запихивали шарф или платок, чтобы изделие гордо вздымалось на голове.
В лак добавляли чернила и красили ногти клеем
В 70–80-х годах лак для ногтей не был диковинкой, но предлагаемые средства, к сожалению, не отличались цветовым разнообразием - большинство из них было выполнено в красной или бежевой гамме. Чтобы добиться более интересных вариантов, умелицы в лак для ногтей добавляли зеленку, масляные краски или чернила. Эффект сияния получали, засыпав в лак толченые елочные игрушки. А перламутрового цвета добивались, смешав прозрачный лак с растворенными в ацетоне перламутровыми пуговицами.
В середине 70-х годов в моду вошли различные украшения на ногтях. Девушки вырезали из перфоленты крошечные узоры и приклеивали их на невысохший до конца лак, а сверху покрывали ногти прозрачным лаком. Если лака под рукой не было, его делали из силикатного клея и пургена. Полученную ярко-красную смесь наносили на ногти и ждали высыхания. Самодельный лак мог продержаться несколько часов, но при этом нельзя было ничего трогать.
Джинсы терли спичками и варили
Потертые, состаренные джинсы были настоящим писком моды в начале 80-х годов прошлого века. Найти такую модель на прилавке магазина было непросто, так что настоящие модники на свой страх и риск модифицировали штаны самостоятельно. Чтобы добиться элегантного эффекта, джинсы терли кирпичом или пемзой.
Но так можно было состарить только качественное изделие, а вот брюки подешевле вываривали: штаны тщательно скручивали, перематывали резинками и опускали на 20 минут в кипящую воду с отбеливателем.
Кстати, хорошие фирменные джинсы можно было легко отличить от подделки с помощью спички. Надо было лишь провести несколько раз мокрой спичкой по ткани, и, если она окрашивалась в синий цвет, это означало, что джинсы настоящие.
Барышни предпочитали покупать джинсы на несколько размеров меньше, чтобы те облегали их тело, как вторая кожа. А также шли на различные хитрости, чтобы поместиться в узкие штаны. Можно было набрать теплую ванну и залезть в джинсах прямо в воду или же намылить конечности. После этого штаны не рекомендовалось снимать как минимум сутки, зато они сидели как влитые.
Колготки вываривали в хлорке
В конце 60-х годов прошлого века для изготовления колготок использовался эластин и полученные модели были одинаково унылого коричневого цвета. Не всех женщин устраивал этот оттенок, и они красили колготки в домашних условиях.
Чтобы получить белый цвет, колготки варили в хлорке, а чтобы они стали черными — наносили тушь. Правда, последние могли неожиданно полинять под дождем. Если на драгоценных колготках появлялась стрелка, их относили мастеру, чтобы тот поднял петли. Некоторые мастерицы умудрялись латать ткань самостоятельно с помощью волос.
Ажурные колготки были дефицитом, но их можно было сделать самостоятельно. Для этого брали обычные изделия, отрезали носок и набирали петли с изнанки на нитку. Свободные петли распускали по всей длине изделия и в результате получались колготки с уникальным узором.
Порванные кроссовки не выбрасывали
Другим хитом 80-х стали кроссовки Adidas. Добыть оригинальную пару «адиков» удавалось далеко не каждому, поэтому их берегли как зеницу ока. Если раритет изнашивался, его старались починить или хотя бы отрезать подошву и переклеить на другую обувь. Заниматься спортом в таких кроссовках считалось верхом расточительства. В них выходили только в свет: в театр или на танцы.
Каждый грамм помады тщательно хранили
В конце 70-х годов помаду было практически невозможно найти: неожиданно возник дефицит тюбиков, и это косметическое средство исчезло из магазинов. Впрочем, помаду необычного оттенка было сложно приобрести и до этого, так как в продаже была только косметика красного, морковного или малинового цветов.
Так что модницы выскребали из тюбика остатки помад разных цветов, смешивали их, нагревали на водяной бане и перекладывали получившийся продукт в отдельную емкость. Таким образом можно было получить совершенно неповторимый оттенок.
Красились детскими мелками
В 70-е годы в моде были голубые тени, которыми барышни полностью закрашивали верхнее веко и область под бровями. Голубыми оттенками пользовались и блондинки, и брюнетки, так как тени других цветов практически отсутствовали на прилавках магазинов. Да и классические голубые порой пропадали из продажи.
Впрочем, модницы не унывали и готовили самодельную косметику. Пастельные мелки перетирали в мелкую пудру, а потом смешивали ее с водой или детским кремом. Вместо мелков можно было использовать мягкие карандашные грифели. Особенно ценились наборы «Живопись». Кстати, из детского крема, смешанного в разных пропорциях с гримом «Театральный» или пудрой, делали корректор и тональник.
Завивали волосы паяльником
Чтобы получить кудрявую шевелюру, барышни шли на различные хитрости. Не все женщины были готовы просиживать долгие часы в очереди на химическую завивку, а записываться на эту услугу в парикмахерскую надо было примерно в 7 утра.
Поэтому многие дамы пользовались домашними средствами, например закручивали пряди с помощью нагретой на плите вилки. Некоторые заботливые мужья умудрялись конструировать для своих половинок самодельные плойки из паяльников. Правда, пользоваться ими надо было с осторожностью — разогревался прибор очень быстро и в процессе можно было потерять несколько локонов.
Делали укладки с помощью рентгеновских снимков и ацетона
Чтобы сохранить внушительный начес на голове, требовался хороший фиксатор. Но у единственного доступного лака для волос "Прелесть" были неприятные побочные эффекты. Во-первых, волосы источали специфический запах, во-вторых, они выглядели более чем неестественно, как будто пряди смазали клеем. Да и добыть "Прелесть" было непросто.
Поэтому дамы использовали всевозможные подручные средства. Например, растворяли рентгеновские снимки в ацетоне, а потом наносили полученный раствор на локоны. Говорят, такая укладка могла продержаться целую неделю. Другие барышни укладывали скрепляли волосы сахарной водой. Раствор отлично удерживал высокую прическу, но вычесывать сахар из прядей было сущим мучением. Чтобы избавиться от эффекта, приходилось просто мыть голову.
Красили волосы копиркой и синькой
В 70-х годах прошлого века в моде были волосы синих и фиолетовых оттенков. К сожалению, никаких красок, кроме черной (басмы) и рыжей (хны), найти в магазинах было практически невозможно, что не останавливало решительных женщин.
Для получения изысканного голубого оттенка дамы подкрашивали шевелюру чернилами, штемпельной краской и даже специальным средством для белья — синькой. Кстати, последний продукт использовался и для того, что избавиться от желтизны на обесцвеченных волосах. Чтобы придать отдельным прядям разнообразные оттенки, девушки натирали их копиркой (копировальной бумагой).
Вазелин был палочкой-выручалочкой
Опять неточность. Для изделий из кожи использовали касторовое масло. А для теней использовали "серебрянку" - алюминиевый порошок для масляной краски, шикарно смотрелось как тени, и ложится оно отлично, лучше настоящих! Ни разу не видела, чтобы "дождик" стригли в косметику. Только для поделок так делали: открытки, елочные игрушки. Для уменьшения гидроперитной желтизны после осветления волосы тонировки не чернилами, а штемпельной краской: она после высыхания не боялась влажности, не пачкала руки, воротники и расчëски.
Вазелин был незаменимым средством, с помощью которого женщины снимали макияж, придавали блеск кожаной обуви и перчаткам, а также делали самодельную декоративную косметику. Так, вазелин наносили на губы поверх помады, добиваясь эффекта блеска.
Еще в это средство добавляли мелко нарезанный новогодний «дождик» и использовали полученную смесь в качестве модных сияющих теней. Некоторые дамы приглаживали с помощью вазелина непослушные брови, чтобы волоски лежали ровнее и блестели. Другие смазывали средством пряди волос, создавая сложные укладки.
Подплечники шили из поролона
В 80-х годах в моде были широкие плечи. Но найти в магазине блузку, платье или пиджак такого фасона было практически невозможно. Поэтому дамы сами делали подплечники — чаще всего из поролона — и пришивали их к одежде.
Комментарии
Была подростком в 80-е годы, но ничего из перечисленного в статье не использовала - что-то удавалось купить в обычных магазинах, что-то в комиссионках, что-то у моряков. Но выпрямлять волосы с помощью утюга, красить волосы синькой, завивать паяльником, использовать вазелин - никогда в голову не приходило - внешность и здоровье - испортить очень легко, а восстановить трудно. Помню только использовала пивной шампунь для того, чтобы укладка долго держалась, но запах был 🔥, приходилось долго промывать волосы, а если попадала под дождь, то создавалось такое впечатление, что только что из паба вышла.
Что за дичь? Все поголовно были энтузиастами - изобретателями? Бесстрашными испытателями - камикадзе?