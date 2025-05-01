15 бьюти-хаков, благодаря которым наши мамы и бабушки выглядели шикарно

Это сейчас практически в каждом доме есть фен, а во времена юности наших мам и бабушек быстро высушить волосы было той еще проблемой. В деревне их сушили возле печки, а в городе и такой вариант отсутствовал. Но дамы нашли способ, как справиться с этой проблемой, и он показан в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева", когда герой помогает невесте высушить волосы с помощью нагретого утюга.

Кстати, таким же образом некоторые девушки с вьющимися волосами выпрямляли себе локоны, ведь давно известно: если волосы вьются от природы, очень хочется, чтоб они были прямыми, и наоборот.