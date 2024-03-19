17 человек, для которых «жадина-говядина» — это не оскорбление, а стиль жизни

Общаться с жадинами непросто. Они готовы забрать у ребенка игрушку или потребовать деньги за кусок торта, лишь бы не упустить свою выгоду. Иногда их требования и поступки настолько абсурдны, что только диву даешься, как таких крохоборов земля носит.