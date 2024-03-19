17 человек, для которых «жадина-говядина» — это не оскорбление, а стиль жизни
Народное творчество
1 час назад
Общаться с жадинами непросто. Они готовы забрать у ребенка игрушку или потребовать деньги за кусок торта, лишь бы не упустить свою выгоду. Иногда их требования и поступки настолько абсурдны, что только диву даешься, как таких крохоборов земля носит.
- Моя подруга работала медсестрой, жила в общаге. Познакомилась с мужчиной, он на хорошей должности трудился. Напросился он как-то вечером к ней в гости. Она ужин приготовила, стол накрыла. Он приперся с абсолютно пустыми руками. Через время ситуация повторилась. А у нее с маленькой зарплатой тупо не было денег каждый раз столы накрывать, сама скромно питалась. И вот он в очередной раз напросился в гости и, как обычно, ничего не принес. Ну и она морозится. Он пытается на ужин намекать, а подруга делает вид, что не понимает, говорит, что не готовила ничего. И тут приходит ее соседка по комнате, зачем-то лезет в холодильник и уходит на общую кухню. Парень и говорит такой: «А я там у вас в холодильнике 2 яйца видел!» Подруга офигела с него, отвечает: «Это не мои, это моей соседки». Короче, больше они не виделись.
- Мать и отчим моей бывшей девушки сняли дом в среднем состоянии. Отчим — строитель, он договорился с владельцем, что сделает там ремонт взамен на хорошую цену аренды. Все отремонтировал, и сделал даже больше: полы застелил ламинатом, какие-то элементы дизайна смастерил приятные, ну, чтоб жилось в комфорте. А владелец пришел, увидел, ахнул и повысил цену аренды сразу в 3 раза, потому что жилищные условия улучшились. © SunnyFPV / Pikabu
- Дочке 17 лет. Иногда она присматривает за детьми моей сестры, которая живет по соседству. Сестренка дает ей за это € 30-40 — так у них с супругом появляется несколько часов свободного времени. Дочке нравится подрабатывать няней, да и двоюродные брат с сестрой ее обожают. Но в прошлые выходные возникла проблема. Через пару часов после того, как дочка вернулась из дома сестры, та сама мне позвонила. Дело в том, что 2 недели назад у моей племянницы был день рождения, и у них на кухне остался праздничный торт (он был какой-то необычный, и на самом празднике его почти никто из детей не ел). Пока дочь присматривала за детьми, она съела 2 кусочка. Моя сестра сказала, что ей следовало спросить, прежде чем есть торт, и он вообще-то денег стоит. Мол, мы заплатили за него € 70, с вас теперь € 20. Я пыталась отшутиться, сказав, что платить за торт не первой свежести, который уже все равно пора выкидывать, абсурд. Но сестра стоит на своем. Мне кажется, она мелочная. © Jaded-Band-5692 / Reddit
- Пригласил меня парень на рандеву в университетскую столовку. Выбирай, говорит, все, что твоей душе угодно. Я взяла кофе (стеснялась есть при тех, кто мне был симпатичен). Мой рыцарь взял себе полноценный обед и эклерчик с чаем. На кассе достаю свою карту (я же воспитанная девчонка, плачу за себя сама), а молодой философ без стеснения заявляет: «Ты заплати за меня, иначе у меня денег на автобус до дома не останется». © Unknown author / Pikabu
- Мне 25 лет. Я живу в доме родителей и до недавнего времени платил им $ 60 в неделю за свою комнату. Но недавно я устроился на новую работу, после чего мама написала мне: «Арендная плата повышается. Теперь ты должен платить $ 150 в неделю». Я в шоке и собираюсь съехать. Если накинуть пару сотен в месяц, я смогу снять студию по размеру в 3-4 раза больше моей комнаты. А если снимать квартиру с друзьями, то я вообще в плюсе останусь. А платить $ 600 в месяц только за место для ночлега — ну такое. Похоже, жить у других людей дешевле, чем у моих родителей. © Johnnyb186 / Reddit
- Знакомая, разведена, есть ребенок. Стала встречаться с мужиком. У него тоже есть бывшая и сын. Живет знакомая не шибко богато. Только наготовит себе и ребенку на пару дней — этот припирается и все сжирает, а мужика прокормить — денег немало надо. И вот как-то приходит этот мужик к моей знакомой, как обычно, с пустыми руками. Увидел он у нее в холодильнике яблоки. Набрал себе, говорит: «Завтра с утра к сыну идти. Чего в магазин заходить? У тебя возьму». © Pushkanaizzer / Pikabu
- Племяннику требовалась срочная операция за границей. Я организовала сбор средств, писала в фонды, взяла 2 больших кредита. Сейчас с мальчиком все хорошо, помогаю как могу. Недавно в разговоре с сестрой узнала, что у нее был вклад, но она его не снимала из-за процентов. Даже если не считать эти проценты, денег бы хватило и на операцию, и на реабилитацию. Не описать словами мои чувства! Мне не жалко денег, но я не понимаю, о чем она думала? Мы ведь могли и не успеть. © Подслушано / VK
- Знакомый снял квартиру, аренду согласовали. Там унитаз был с трещиной, на кухне раковина ржавая, да и обои старые отваливались везде. Знакомый с хозяином переговорил, что раковину и унитаз поменяет, обои переклеит за свои деньги. Договоренность была на словах, естественно. Чеки от раковины и унитаза сохранил и убрал, с расчетом, что потом хозяин скидку на аренду сделает. Старые раковину и унитаз запаковал пленкой и вынес на балкон, чтоб не попахивало. Через месяц после мини-ремонта пришел хозяин, посмотрел и такой: «Теперь будешь платить на $ 10 больше, квартира-то хорошая, оказывается!» Знакомый поругался сперва, а потом решил все же съезжать, уже из принципа. Ну и, естественно, в день выезда снял новую раковину и забрал новый унитаз. Хозяин, когда увидел это, ругань устроил, на что знакомый ему показал чеки на сантехнику и ушел. © Toxictofa / Pikabu
- Знакомая снимала квартиру. Однажды позвонил хозяин, мол, заедет ненадолго. Приехал этот чудак и выкрутил лампочку в туалете. Знакомая в шоке. А он и говорит: «Просто у меня дома лампочка перегорела, надо заменить». То есть купить лампочку в магазине у дома ему денег жалко, а ехать через весь город, потратившись на проезд, нет.
Поражаюсь таким непосредственным людям!... Просто невероятно, как нужно думать, что должно быть в голове, чтобы до такого дойти.
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- Полгода назад невеста моего брата пригласила меня на девичник перед свадьбой. Удовольствие оказалось не бесплатным: каждой из 11 приглашенных девушек надо было скинуться по $ 650, так как праздник рассчитан на несколько дней и будет проходить в шикарном съемном доме у моря. Дороговато, но делать нечего, все скинулись. А сегодня разговариваю с братом, и он такой: «Как хорошо, что тесть заплатил за аренду дома для вечеринки, а то вам бы это влетело в копеечку!» Я чуть не подавилась! Ну и рассказала ему, что его невеста развела нас на кругленькую сумму. Братец от жадности своей будущей жены был в шоке, конечно. © dorkvader23 / Reddit
- Муж всегда был прижимистый, а как я в декрет ушла, у него крышу-то и сорвало. Памперсы — зло, кроватку можно из ящика комода сделать, коляску с помойки припер (я заставила выкинуть, конечно, и купила на свои деньги с рук). А когда дочке был годик, она начала сильно кашлять, температура плохо сбивалась, вызвали доктора. Педиатр поставила ларингит, назначила антибиотики, велела срочно покупать ингалятор. Она ушла, я мужа в аптеку гоню, а он на голубом глазу мне: «А давай я через 3 дня все куплю — там как раз акция будет, мне рассылка приходила». Ох, как я орала! В аптеку-то он сходил, но я поняла, что не хочу так жить. И не буду. Ушла к родителям. Теперь дочке уже 7 лет, папаня с ней не видится. Наверное, на подарках экономит.
- Когда я отошла от развода, то решила, что пора заняться личной жизнью. На сайте познакомилась с мужчиной. Оказалось, что мы живем в 10 минутах ходьбы друг от друга. Встретились. После приветствия второй фразой мне сказали, что денег на кафе нет. Ой, ну нет и нет, погода великолепная: тепло и крупный снежок — самое то для прогулок. Мне за 40, ему тоже, оба в разводе, я с дочкой живу, он — с мамой, обоим предпочтительны встречи для души. Разница только в том, что у меня машина на ходу, а у него в ремонте. Спрашиваю:
— А где мы будем встречаться?
— У меня.
— А мама?
— В машине посидит.
— В чьей?
— В твоей.
Я думала, это шутка. Но нет. Он всерьез предлагал мне проехать в соседний двор на машине, чтобы его мама в ней просидела, пока он для души общается с дамой. © YULIA GORBACHEVA / ADME
- У меня есть ребенок. И был мужчина, с которым мы жили вместе 4 года. Недавно он решил прекратить отношения и съехал от нас. С собой забрал подаренные сыну игрушки: 2 радиоуправляемые машинки, мягкого жирафа и игрушечный лук. Надеюсь, он хотя бы забрал их себе, а не для того, чтобы передарить следующему ребенку. © Подслушано / VK
- Узнала, что мой отчим подарил на свадьбу моей троюродной сестре очень крупную сумму денег. Дело было в деревне, там просто все ахнули. Он чувствовал себя героем вечера! Представляю его самодовольную улыбочку при этом... А на следующий день отчим попросил эти деньги обратно. Аргумент железный выкатил: «И так денег нет, да еще и на бензин потратился!» Ему молча отдали. © Подслушано / VK
- Знала одно мужчину, он был очень жмотистый. Ему как-то подарили ботинки на размер меньше, так он в них ходил каждый день: пальцы сгибал на ногах и ходил. Правда, ботинки у носка деформировались, раздулись. Он сам мыл машину свою из ведра, и зимой и летом. А на могилу своего отца заказал памятник весом 100 кг, за доставку и установку платить отказался, сам на своем горбу его тащил. В итоге свалился с грыжей позвоночника на месяц. При этом он был высокооплачиваемый госслужащий, начальник. © Ir33 / Pikabu
- Мы живем с братом мужа по соседству, и часто родственник приходит что-то мастерить к нам в сарайчик, мол, тут инструменты лучше. Как-то мужа не было дома, я занималась своими делам и слышу, что брат пришел и что-то пилит. Потом подошла его жена, и он ей говорит: «Что-то „болгарка“ плохо тянет, вечно братан какую-то дешевку покупает». «Так возьми свою», — жена ему советует. А он такой: «Так у меня нет своей. Купишь — все просить начнут, поломают». Редкостный халявщик и жмот! © Палата № 6 / VK
- Снимали двушку без мебели, с оторванными обоями и скрипучими полами. И достался нам очень дешево офигенный белый спальный гарнитур (кровать огромная, шкаф, комод, тумбы и трюмо). Выглядел он шикарно! Мы с помощью родителей поклеили фотообои взамен порванных, постелили ковер и палас. Так хозяйка квартиры, когда увидела все изменения, так давай ныть, что дешево сдала. Договор был на год, но уже через 10 месяцев она начала водить новых жильцов на просмотр, мол, вот какая квартира отличная! Нас уговаривала платить больше и очень была недовольна, что мы вместо этого решили съехать. Само собой, все свое имущество мы забрали! Очень хотелось сорвать фотообои, но их мы, так и быть, решили ей подарить. © NEvorona / Pikabu
С нахалами всегда надо держать ухо востро, а еще лучше — платить им той же монетой. У некоторых людей это получается, и их остроумию можно только позавидовать.
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