15+ человек, для которых школа — это не только храм науки

Я оканчивала школу в СССР, нам не разрешали красить волосы и делать макияж, но! - все мы, девчонки-старшеклассницы, поголовно ходили в супер мини школьных платьях и в сапогах-чулках до колена. Сейчас я понимаю, как это сексуально выглядело. И вот н-а это нам вообще замечаний не делали, то есть в то время была такая мода и к ней привыкли, так, что ли...