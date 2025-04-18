Мы представили, как могли бы жить голливудские актеры, если б они росли на соседней улице

Жизнь не имеет сослагательного наклонения, и мы не можем знать, что было бы, если б все сложилось иначе. Но, к счастью, фантазировать на этот счет можно сколько угодно. И мы решили представить, как жили бы и чем занимались звезды Голливуда, если вдруг взять и перенести их во времена нашего детства и юности.

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Как им идет сельский колорит!

Маруся 18 часов назад А мне кажется, очень мило! И Энистон тут такая скромница) - - Ответить

Даже признанные красавицы моют окна по весне

Любой мужчина может быть романтиком — для этого не обязательно ворочать миллиардами

Маруся 18 часов назад О, почти как в "Красотке", только там букет был побогаче, если не ошибаюсь - - Ответить

А вот и принцесса, в башню к которой пробирается наш принц-трудяга

Если семейная жизнь сложилась, то любое дело в радость

А одиночкам и так не скучно

Некоторые люди умеют устраивать праздник не только для себя, но и заряжать отличным настроением всех вокруг

Ах, какие танцы могли бы быть в местном Доме культуры!

А проблемы во все времена одни и те же: какую таблетку выбрать — красную или синюю?

Хотя, к чему таблетки? Лучшее лекарство — это дача и труд на свежем воздухе

Эх, такого соседа да в каждую деревню бы...

Доить козу — то еще развлечение

Говорят, счастье в мелочах. Можно вот картошечки себе нажарить

Melancholy 17 часов назад С таким ведром не только себе, еще и всему подъезду хватит! - - Ответить

А колодезная вода особенно вкусна!

Посадить дерево — несложно. Осталось построить дом и вырастить сына

Настоящие работяги с утра в поле

Но они знают, что дома их ждут не богини шоппинга, а простые девчонки с ласковой улыбкой и добрым взглядом