Мы представили, как могли бы жить голливудские актеры, если б они росли на соседней улице
Ностальгия
1 час назад
Жизнь не имеет сослагательного наклонения, и мы не можем знать, что было бы, если б все сложилось иначе. Но, к счастью, фантазировать на этот счет можно сколько угодно. И мы решили представить, как жили бы и чем занимались звезды Голливуда, если вдруг взять и перенести их во времена нашего детства и юности.
Все изображения в данной статье созданы с помощью AI.
Как им идет сельский колорит!
Даже признанные красавицы моют окна по весне
Любой мужчина может быть романтиком — для этого не обязательно ворочать миллиардами
О, почти как в "Красотке", только там букет был побогаче, если не ошибаюсь
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А вот и принцесса, в башню к которой пробирается наш принц-трудяга
Если семейная жизнь сложилась, то любое дело в радость
А одиночкам и так не скучно
Некоторые люди умеют устраивать праздник не только для себя, но и заряжать отличным настроением всех вокруг
Ах, какие танцы могли бы быть в местном Доме культуры!
А проблемы во все времена одни и те же: какую таблетку выбрать — красную или синюю?
Хотя, к чему таблетки? Лучшее лекарство — это дача и труд на свежем воздухе
Эх, такого соседа да в каждую деревню бы...
Доить козу — то еще развлечение
Говорят, счастье в мелочах. Можно вот картошечки себе нажарить
А колодезная вода особенно вкусна!
Посадить дерево — несложно. Осталось построить дом и вырастить сына
Настоящие работяги с утра в поле
Но они знают, что дома их ждут не богини шоппинга, а простые девчонки с ласковой улыбкой и добрым взглядом
А если вы любите поностальгировать о прошлом, то вот вам статья о вещах, которым не один десяток лет, а они до сих пор ценятся ого-го как.
Комментарии
Уведомления
Блин, такая тупость) но просмотрела с настроением 😄
Эт чё значит? Привыкаю к реалиям адме?
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