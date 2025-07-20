15 комиксов о женской жизни, после которых можно сказать: «Ну да, это я»

Если вы когда-нибудь хотели выкинуть бюстгальтер в окно, все выходные вместо отдыха делали генеральную уборку или пытались похудеть к каждому лету в своей жизни — вы поймете каждый из этих комиксов. Юмор, самоирония и немного боли — идеальные ингредиенты комиксов, которые отражают женский опыт.

У нее есть коллекция прекрасного кружевного белья, но душа всегда выбирает старенький топ, в котором можно дышать и жить.

София Кывыржик 2 часа назад На это скорее влияет размер груди. Для девушек с маленьким больше таких без узоров, обычных. А для тех у кого формы всегда какие-то кружева. Ну по крайней мере у меня так в магазинах - - Ответить

Иногда идешь в магазин за одной единственной вещью, а выходишь с пакетом, полным бьюти-сокровищ. Просто прокладка не хотела идти домой одна.

Поиск нужного предмета в женской сумке всегда превращается в раскопки века. Ученые до сих пор спорят, как туда поместилось столько всего.

Селфи радуют глаз: все красиво, свет ложится идеально, настроение — огонь. А потом просишь парня сфоткать, и внезапно превращаешься в памятник неожиданности.

Иногда онлайн-шопинг — это не про покупки, а про путешествие: от крема для рук до стремянки, ковра в ванную и мисок для кота.

Конфуз 4 часа назад Я что-то оттопырилась за последний месяц... Очень надо было. И ещё сейчас кучу всего надо обновить - - Ответить

Решение разобрать шкаф кажется хорошей идеей только первые 10 минут. Потом приходит усталость, сомнения и мысль: «А может, так и оставить?»

Прыщ казался маленькой проблемой. Пока не взялась за него сама — теперь он будто решил стать звездой вечера и немного раздувается.

Пришла к парикмахеру обрезать секущиеся кончики, но почему-то получила полноценную стрижку, к которой не была готова.

После ужина в джинсах стало тесно. Расстегнула пуговицу — и будто сбросила пару килограмм.

Караоке — не место для скромности. Каждая спустя пару любимых треков становится внезапно звездой, которую невозможно остановить.

Зоя Костоглотова 3 часа назад Ненавижу караоке. Публичное пение это лютый кринж. Никогда сама не буду петь и других слушать неприятно. Унылейшее заведение, больше ни ногой. - - Ответить

Классика свиданий: она — заказывает только кофе, а потом понимает, что его еда выглядит весьма аппетитно и вообще-то она голодная.

Думаешь, что с мокрыми волосами выглядишь как героиня рекламы шампуня. А на самом деле в зеркале — персонаж из фильма про кораблекрушение.

Начала тренировку дома. Через 10 минут вместо кардио — тряпка, ведро и борьба за чистоту.

В онлайн-магазине — платье мечты, идеальная посадка, счастливая модель. В реальности — ткань странно топорщится, а настроение стремительно ползет вниз.

Конфуз 4 часа назад Надо примерять. Покупать сразу можно только проверенные вещи! А как их проверить??? - - Ответить

Зимой легко худеть к лету. Особенно когда лето еще не скоро и в руках вкусный кусок пиццы.