13 историй про учителей, которые порой такое творили, что глаза на лоб лезли

Истории
15 минут назад

Наверняка, у каждого человека осталось множество красочных воспоминаний о школе. Первые друзья, веселые перемены, школьные танцы. Среди всех этих ностальгических картин отдельно стоят воспоминания об учителях, которые некоторыми своими поступками точно оставили неизгладимое впечатление.

  • У нас в школе училка по химии явно не в себе. Я пришла с новой стрижкой, короче, чем обычно, плюс мелирование. А она как начала орать, что я выгляжу "не по-ученически" и всем пример плохой подаю. И что вы думаете? Влепила мне двойку на контрольной просто так, ни за что! А потом еще ходила по классу и всем заявляла, что вот так не надо выглядеть, если хотите вырасти нормальными людьми. Мы просто все в шоке, а моя мама аж в школу пришла разбираться. Но директор вообще на сторону химички встал, типа это ее "методика воспитания". © ШКогвартс / VK
  • В шестом классе нам сказали написать сочинение по книге. А я всегда любил читать, поэтому был в восторге. Выбрал книгу "Моби Дик", потому что про нее часто отец говорил. Прочитал книгу, написал сочинение, сдаю училке на проверку. А она ставит мне низший бал! Причем еще и подозвала меня к себе, чтобы поговорить. В итоге просто не замолкая распекала меня, что врать это плохо и я не мог в 12 лет понимать такие взрослые концепции в романе "Моби Дик". © R2Dudebro / Reddit
  • Старший сын как-то раз пришел из школы, говорит: "На Новый год решили пускать на елку, только тех, кто хорошо учится". Я в шоке. Мой-то не отличник, конечно, но неужели он не заслужил праздник? Пошла к учительнице, а она мне: "Ваш сын плохо себя ведет и учится, пусть это будет стимулом". Да что за бред? Как можно детям праздники в наказание отменять? Написала в родительский чат, все возмутились. В итоге собрали целую делегацию родителей, пошли к директору. Он нас выслушал и сказал, что примет меры. В итоге, поставил неадекватную училку на место и дети получили праздник. Но осадочек остался. © ШКогвартс / VK
  • В школе нам все время пели одну и ту же песню: «Без математики в жизни — никуда! Программистом мечтаешь? Забудь!» А я как раз тот самый парень, что еле-еле вытягивал на трояк, да и то по милости нашей математички. Звали ее «Алгебра Анакондовна», ну или как то так. Строгая очень. На каждом уроке она вбивала в голову, что я не найду хорошую работу. Школу закончил с тройкой по математике. Потом поступил на айтишника, хотя считал, что меня туда вообще не возьмут. Математику заново сам себе объяснял через видеоуроки и гайды. В универе встретились нормальные преподы, которые не орали, а помогали. Сейчас уже три года как работаю в крутой IT-компании, кодирую, зарабатываю нормально. Иногда думаю, как бы я подошел к той училке и сказал: «Видите, я даже без вашего девятью восемь кое-чего добился!» © ШКогвартс / VK
Влад
7 часов назад

В университете преподают высшую математику. Как, не зная школьной, можно освоить высшую.

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  • Помню, у нас в школе проводилось выступление, каждый должен был принести красную ленту, которые завязали бы на лбу. Моя мама поступила оригинально и сделала мне красивый венок. День "икс", училка отняла его у меня и отдала другой девочке, аргументируя тем, что она главная героиня, а ты, мол, только текст читаешь. Я была очень робким ребенком, поэтому только плакала, но маме рассказала. Как же влетело потом той училке... © Подслушано / Ideer
  • У нас в пятом классе директриса пристыдила девочку перед всей школой. У девочки были пестрые вязаные гетры и свитер. Директриса вывела ее на линейке и стала громко отчитывать, мол, на попугая похожа. Но девочка была не промах и рявкнула: "Сама попугаиха!" И у директрисы кличка Попугаиха осталась на долгие годы. © Аноним3478453 / Ideer
  • Помню свою самую несправедливую двойку по географии. Училка как-то раз пообещала нам принести коллекционный атлас мира. Мол, там куча страниц, детализация, и вообще мы в жизни такого не видели и захотим себе отксерить. Настал день "икс", спрашиваем, ну что, где же ваш атлас. А она спохватилась, залезла в сумку, обыскала все и говорит: “Простите, ребят, совсем забыла”. Я не выдержал и ляпнул: “А голову вы дома не забыли?” Половина класса начала хохотать, другие просто боялись даже пошевелиться, глядя на побледневшую училку. © ШКогвартс / VK
  • У меня была настолько странная учительница химии, что отказывалась носить обувь. Но хуже всего было то, что как-то раз во время проверки моего теста она отметила правильный ответ как не правильный. Объяснила это тем, что она такому не учила. © Unknown author / Reddit
  • Помню, училась в начальной школе и дружила с дочкой нашей учительницы, плюс они еще жили в квартире напротив. И вот я мелкая захожу за этой подружкой гулять, та угощает меня яблоком. И тут ее мама, моя училка, с кухни мне кричит: "Ешь, ешь яблоко, но потом привези нам с дачи таких килограмм". Я хоть и мелкая была, но офигела знатно. Яблоко положила обратно на стол, хорошо откусить не успела. Вот тебе и учитель. © Подслушано / Ideer
  • Мой учитель химии в старшей школе был ужасным. Он говорил нам, что если мы не выучим химию, то жить будем под мостом, мол, пора выбирать конкретный мост. И говорил, что не найдем никакой работы, чтобы она не была связанной с химией. А если вдруг кто проваливал экзамен, он выставлял их перед всем классом. Порой даже до слез доводил. © Unknown author / Reddit
  • Учительница начальных классов спросила у меня, какое самое большое число. Я ответил, что, по словам моего отца, числа не имеют предела, поэтому нет такого. Училка посчитала мой ответ несерьезным. Она взяла калькулятор и набрала на нем максимальное количество девяток, которое поместилось на экране. А потом поднесла его к моему лицу, сказав: "Вот это самое большое число!" © ШКогвартс / VK
  • В третьем классе нам нужно было написать сочинение, которое начиналось со слов: «Мне приснился сон, что...», и я написала историю о том, как я попала в мир Гарри Поттера и отправилась в Хогвартс на день. Училка вызвала моих родителей в школу и обвинила меня в плагиате, и сказала, что я могу сесть в тюрьму за использование персонажей Поттера. Это было в третьем классе! © amsbkwrm / Reddit
  • Я была довольно развитым ребенком и в первом классе уже вполне уверенно читала книги. Как-то раз моя учительница заметила, что я читаю гораздо лучше, чем все остальные дети. И тогда она связалась с моими родителями и приказала им забрать все мои книги, в которых нет картинок, чтобы я «не опережала класс». Разбирательство дошло до директора школы и он поддержал училку. Родителям пришлось перевести меня в другую школу. © Protahgonist / Reddit

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