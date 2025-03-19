13 историй про учителей, которые порой такое творили, что глаза на лоб лезли

В университете преподают высшую математику. Как, не зная школьной, можно освоить высшую.
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Наверняка, у каждого человека осталось множество красочных воспоминаний о школе. Первые друзья, веселые перемены, школьные танцы. Среди всех этих ностальгических картин отдельно стоят воспоминания об учителях, которые некоторыми своими поступками точно оставили неизгладимое впечатление.
В университете преподают высшую математику. Как, не зная школьной, можно освоить высшую.
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