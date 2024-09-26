16 поступков учителей, которые люди не смогли забыть даже спустя годы
Пока одни люди вспоминают школьные годы с теплым чувством ностальгии, другие — с облегчением, что это время позади. А виной тому может быть незадавшееся общение с однокашниками и педагогами. О последних и пойдет речь в статье: пользователи сети поделились своими историями об учителях, чьи несправедливые слова и поступки навсегда отпечатались в их памяти.
- В 11 классе, как это всегда происходит, распределяли пары для танца на последнем звонке. Мальчиков было 5, а девочек куда больше. Ну, моя классная руководительница (психолог по образованию) решила распределить всех сама. А я очень хотела танцевать. Значит, приносит она список танцующих, и я не вижу своего имени. Думаю, ладно, сейчас с другими девочками спросим, а эта женщина говорит: "Остальные танцуют с отцами". И вот тут я обалдела, так как моего отца год назад не стало. Я была на грани истерики. За меня мои подруги спрашивают, мол, а что делать, если нет папы. А она такая: "Ну не танцуйте тогда". По итогу я минут 15 ревела в туалете, пока меня успокаивали одноклассницы. Так учительница потом сказала мне: "Ты зачем устраиваешь цирк? Нашла проблему". Ну, цирк потом ей устроила моя мама, когда с этой ситуацией пошла к директору (в итоге я танцевала со скромным, но очень веселым одноклассником). © АкекуКошкина-г2у / YouTube
- Это был класс 3-й. Мне подарили новый пенал-подставку. Можно было сложить его пополам, и получалась подставка для карандашей, пластиковая такая. Я не была любимицей у нашей классной руководительницы. Она как увидела эту подставку, подошла и со всей силы стукнула по ней с криками, что таким нельзя пользоваться. Подставка упала, все рассыпалось, она схватила ее и стала раскидывать по всему кабинету карандаши, ручки. Со слезами на глазах я на коленях ползала по кабинету и все собирала. Некоторым людям должно быть запрещено работать в школе. © Programmistka / Pikabu
- Когда-то я, будучи членом родительского комитета класса, поехала покупать подарки детям на Новый Год. Готовые подарки были невкусные или очень дорогие, мы всегда покупали разные вкусняшки сами и наполняли ими подарочные пакетики. Не все родители сдали деньги на подарок. Но мы подумали, что дети не виноваты и им будет память на всю жизнь, что их обошли с подарками. Потому решили купить на всех. А классуха этим деткам подарки в самую-самую последнюю очередь выдала, до этого по алфавиту вызывали. Так они чуть не плакали в конце, что без подарков останутся. Но подарки им все-таки вручили. Только лица у них были такие — не забыть. © Наталия М. / Dzen
- Дело было в младших классах. Подходил к концу учебный год, и для детей устроили жеребьевку с подарками. Главным призом был велосипед. А так как я рос в очень бедной семье, то возлагал большие надежды на это мероприятие.
Бумажки с нашими именами перемешали в ведерке, и одной девочке поручили доставать по одной. Когда решалось, кому достанется велосипед, она своей маленькой ручонкой пошарила в ведерке, достала листок и подняла его к свету. Я отчетливо увидел свое имя, написанное наоборот. Я задержал дыхание: велосипед мой!
Но учительница, которая следила за жеребьевкой, забрала у девочки бумажку, вернула ее в ведерко и вытащила другое имя. Оно принадлежало моему однокласснику — ребенку богатых и влиятельных родителей. И в тот момент, когда он пошел забирать велосипед, учительница смотрела мне в глаза и улыбалась. Именно тогда я понял, что жизнь несправедлива. © Unknown author / Reddit
- В 10-м классе я была единственной, кто получил высокий балл за итоговый экзамен по математике. Наш любопытный учитель физкультуры пришел в наш кабинет, чтобы узнать результаты. Когда на его вопрос «А кто лучше всех сдал?» ребята указали на меня, у него хватило наглости заявить: «О, тогда задания явно были очень легкими. Все получили хорошие баллы?» © Legitimate-T**o-398 / Reddit
- У меня много таких историй об учителях, расскажу одну. Во втором классе всем дали задание сделать гербарий на белом листе А4 и подписать листья. Я собрала листья, но оформление решила сделать поярче. Я все выходные вырезала что-то из открыток, сделала гербарий в форме картонной книжки с аппликациями на обложке, а внутри листья подписала. Так вот училка забрала все гербарии, а мой мне вернула при всем классе, «потому что не формат». Было очень обидно. Да возьми и хоть выбрось потом, неужели не видно, что ребенок старался. © татьяна скворцова / Dzen
- Мы проходили «Ромео и Джульетту», и каждый ученик должен был подготовить творческий проект по этому произведению. Я, например, записал на диск подходящую музыку, а мой одноклассник решил приготовить блюдо из этой эпохи. Он серьезно заморочился: отыскал специфические ингредиенты и приготовил на весь класс из 20 детей. Его семья потратила на это примерно $ 90.
Учительница сперва смеялась над его проектом, а потом откусила кусок пирога и устроила целое представление. Она показательно выплюнула пережеванное на салфетку и заявила, что это самая отвратительная еда за $ 90, которую она когда-либо пробовала. Зачет она не поставила.
Хотел бы я быть настолько смелым, чтобы заступиться за одноклассника, но увы. Но все же я поговорил с ним потом и поддержал его. Кстати, пирог не был таким уж плохим, просто суховатым. © likethesteakhouse / Reddit
- Учительница физкультуры также была нашей классной руководительницей. Она обожала шумных, активных детей и не любила тихонь (мы с подругами относились к последним). Когда мою подругу начали обижать одноклассники, она обратилась за помощью к учительнице. А та сказала: "Хватить приходить ко мне со своими проблемами!" После этого моя подруга вообще замкнулась в себе, и в итоге ей пришлось уйти из школы. Эта училка буквально разрушила ее жизнь. © Mooncinder / Reddit
- Одноклассница стащила у меня новенькую коробку гелевых ручек и написала на ней свое имя. Я пошла жаловаться учителю, а мне было сказано: "Тут ее имя, значит, это ее!" Мне было так обидно! Я росла в бедности, и эти ручки были одной из немногих вещей, что мне купили за долгое время. © 92925 / Reddit
- Урок физики, самостоятельная работа. Я с подругой пытаюсь вникнуть, что и как там нужно сделать, и, конечно же, сказала вслух, что ничего не понимаю. В этот момент учительница заметила, что я жую жвачку, и приказала ее выплюнуть. Было сделано. Потом через какое-то время я поняла, как решать самостоятельную. И учительница сказала что-то вроде: "Вот видишь, жвачку выплюнула — и сразу поумнела". Меня это так разозлило! Как связаны жвачка и ум? Еще был случай с ней же. Я пропустила урок, и она спросила, по какой причине. Я ответила, что из-за плохого самочувствия. На что она изрекла: "Не будешь красить губы — не будет плохо!" Что, блин? © hykke / YouTube
- Нашей старшей дочери 8. В школе детей учили вычитать, и учительница предложила детям рассчитать, сколько лет было их родителям на момент рождения ребенка. Мол, от возраста родителей отнимите ваш возраст. Дочь назвала цифру, и учительница сказала, что она ошиблась. Но ошибки не было. "Ты хочешь сказать, что твоим родителям сейчас по 26?" — уточнила педагог, после чего выдала на весь класс: "Дети, не становитесь такими, как родители этой девочки!" Все засмеялись.
Да, нам с мужем действительно было по 18, когда я родила. Но я никогда не считала, что мы совершили ошибку. И вообще, это не дело учительницы. Потому я подошла к ней и сказала, чтобы она не смела унижать мою дочь. Я спросила: "А если бы она была приемной? Как бы вы выглядели? Вам не стыдно?" Но она даже слушать меня не хотела, и мне пришлось пойти жаловаться к директору. © Mysterious-Fee6515 / Reddit
- Меня вызвала к себе учительница, потому что обнаружила в свежевыкрашенном туалете надпись на стене с упоминанием меня. Было написано мое имя и неприличное ругательство. Представьте себе, она обвинила в этом меня! Хотя я всего лишь была жертвой вандализма. Но она решила, что я сама себя решила обозвать. Мне было 13. © missmermaidgoat / Reddit
- Частью школьной униформы для девочек был галстук. Однажды мы спросили директора, зачем он вообще. Нам было, может, лет по 16-17. Ответ был таким: "Вы однажды выйдете замуж, потому должны уметь завязывать галстук, чтобы помогать мужу с этим делом". Я ответила: "Чушь! Взрослый мужчина должен уметь одеваться самостоятельно, я не обязана ему помогать!" Меня за эти слова наказали. До сих пор злюсь, когда вспоминаю. © Unknown author / Reddit
Я умею завязывать галстук четырьмя способами, ни один из моих бывших не умели вязать ни один узел. Я им не помогала. Не считаю, что девочка права..., но и педагог тоже перегибает.
- Сын учится в 5-м классе. Сегодня пришел со школы в расстроенных чувствах. Долго не признавался, но все же сказал: «Учительница при всем классе назвала меня тряпкой». У меня аж искры из глаз посыпались от эмоций, попросила рассказать подробнее. «Саня позвал меня за школу на разборки. Я сказал, что у меня других дел полно. А училка все это слышала и обозвала меня». Ясно, понятно. Ищем другую школу. С такими учителями я его дома лучше воспитаю. © Мамдаринка / VK
- Физруком у нас был мужчина, давал девочкам освобождение от урока на время месячных. Но в 10-м классе пришла преподавать физкультуру женщина. И с порога заявила, что месячные — не причина пропускать занятие. Закончилось все тем, что однажды все девочки не пришли на урок, зато потом пришли несколько родителей и побеседовали с учительницей. И она стала давать девочкам освобождение. © Таня Д. / Dzen
- Учительница биологии стерла все мои пятерки по предмету в журнале — тогда как раз вошли в моду эти ручки-корректоры. И поставила мне за четверть тройку. Я возмутилась, а она такая: "Скажи спасибо, что не два". А когда мой отец пришел разбираться, она вдруг показала журнал, в котором у меня были одни двойки и тройки, хотя в моем дневнике стояли пятерки... Я любила биологию, но учитель не любила меня. © valevialiova / YouTube
Пользователи сети охотно делятся своими историями об учителях, а те, в свою очередь, не против рассказать о выходках учеников и коллег. Ознакомиться можно здесь:
Комментарии
Очень грустно, что далеко не в каждой из этих историй в финале ребëнок пошëл за защитой к родителям.
Давно я так не злилась, читая истории. И к сожалению в жизни тоже встречала таких садюг, не обременных эмпатией, и даже особым умом🤦🏻♀️
Нaсчет физкультуры.
Как-то раз однa девочка из моего класса пришла нa урок со справкой об освобождении, отдала физруку и собралась домой. Но физрук ее остановил и сказал примерно следующее:
- Предмет нaзывается "физическая культура". Как можно освободить человека от культуры? От физических нaгрузок можно, а от культуры нельзя.
И отправил ее в подсобку читать какую-то книжку нa физкультурную тематику.
Подход, мягко говоря, нестандартный и для ребенка, который уже намылился домой, очень обидный. Но что-то в его словах есть, мне кажется...
в последней истории с исправлением оценок учительнице можно было бы и привлечение минимум по административной статье организовать