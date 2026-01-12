Фортепиано, которое хранилось на даче на чердаке годится только на дрова. Ибо дерево весьма чуткий к хранению материал.
15+ курьезных историй о том, как люди просто хотели продать или купить вещи в интернете
Покупки в интернете начинаются с пары кликов. И вот уже товар пакуется и отправляется заказчику либо ждет приезда нового владельца. А вот чем все закончится — вопрос удачи: либо сделка пройдет спокойно и к обоюдному удовольствию, либо начнутся приключения вроде забавных звонков или внезапных предложений уже после покупки.
- Продавала детский стульчик для кормления, который мог трансформироваться в столик со стульчиком. Цену поставила в два раза меньше, чем покупала сама. Через пять минут после размещения объявления первая покупательница примчалась смотреть. Понравился, ударили по рукам. Но забрать она могла только через три дня. И тут мой телефон взорвался от желающих купить. Прибегали просто посмотреть, предлагали в два раза больше денег. Я поняла, что продешевила. Но уговор есть уговор. © Pohjoinen nainen / ADME
- Разбирал чердак на даче дедушки и бабушки и нашел там старое фортепиано. Выставил объявление о продаже, и ни одного отклика. Через месяц вдруг ранним утром звонок: «Вы продали пианино?» Я радостно: «Нет, еще в наличии!» В трубке как захохочут: «А я уже продал!» И трубку бросили. © Не все поймут / VK
- Продавала ноутбук. Покупатель долго торговался, придирался к мелочам, все выспрашивал. Я уже пожалела, что ответила ему. Встретились: он обо всем переспросил раза три. Но деньги перевел и ушел. А вечером написал: «Не хотите пройти собеседование? В нашем магазине оргтехники открыта вакансия продавца-консультанта». От собеседования я отказалась, но было весело.
- Мне недавно пишет мадам на сайте объявлений: «Понравился ваш жилет. Я работаю в центре, не могли бы мы там встретиться?» В объявлении все размеры были указаны, фото приложены. На следующий день мне как раз нужно было по делам в центр, прямо в соседнее с ней здание. Договорились встретиться на остановке, я написала, что еду, отписалась, когда приехала — нет реакции. Позвонила ей, сказала, что зайду в здание, где она работает, а то на остановке холодно. Зашла, она спускается, жилет весь осмотрела, ощупала, обнюхала. Надевает: «Ой, а он длинный что-то, и карманы низко». И складывает мне обратно в пакет. © Katie M. / ADME
«Жена заказала елку онлайн, и вот что пришло». © theghostbasskilla / Reddit
- Пытаюсь придумать хорошую шутку про елки, но не могу. © Massive_Confusion_23 / Reddit
- Однажды я заказала длинное черное платье-клеш, а в итоге получила какое-то странно сшитое изделие из денима. © khufiie / Reddit
- Раньше я заказывала рубашки в одном онлайн-магазине. Почему больше не заказываю? Рубашки приходили с дырками вокруг воротника, порванными с одной стороны и так далее. За последнюю мне вернули деньги, и я больше никогда у них не заказывала. Зашила либо заклеила те, что купила, и теперь все в порядке. © ItStillIsntLupus / Reddit
- С моей знакомой случилась такая вот история. Парень подарил ей на день рождения коллекционную книгу о поэтах начала двадцатого века, а она не любит читать, поэтому продала ее на следующий день по дешевке в интернете, так и не открыв. Позже выяснилось, что в книгу парень положил хорошую сумму на кольцо, которое она давно хотела. © Не все поймут / VK
- Моя жена заказала юбку на одном сайте. Когда посылка не пришла через месяц, она отменила заказ и ей вернули деньги. Примерно через день посылка пришла в трех экземплярах. © warmingupfast / Reddit
- У нас был сервиз «Мадонна». Его доставали только по большим праздникам, и вот выяснилось, что одной чашки не хватает. Решила купить такую же с рук. Я долго торговалась, но выпросила у продавца скидку. Открываю заветную посылку и ахаю: только увидела покупку, в голове будто щелкнуло! Я вспомнила, что наливала как-то себе кофе в чашку из сервиза и поставила в другой шкаф. Теперь зовем обновку «запаской».
- Заказывал два набора кубиков. По трекеру посылка якобы пришла, и я ее даже получил (на самом деле нет). Написал продавцу, мол, так и так, как вопрос решать будем? Мне в ответ: «Простите, видимо, посылка потерялась где-то в дороге. Это наша вина, мы все компенсируем». И все бы ничего, но две недели спустя мне приходят две посылки. © Ilia Ovsiannikov / VK
«Покупай в интернете, говорили они, не пожалеешь, говорили они». © Rodan-Lewarx / Reddit
- Отдавала новое шелковое покрывало в упаковке. Так одна дамочка мне все написывала, мол, вы его постирайте, погладьте, и принесите мне на работу. Что?! © Olesia Paliutina / VK
- Я за килограмм конфет собралась отдавать свои стильные хорошие вещи, худи, шарфы и рубашки. Так вот вместо килограмма конфет передали 200 граммов дешевых батончиков. Мне, конечно, было не жалко, но с тех пор как-то расхотелось отдавать что-то бесплатно. © Aleksandra Anders / VK
- Продавала резиновые сапоги, так как они были мне узковаты. Одна дама писала через день: «Завтра точно заберу». Ждала ее неделю, в итоге продала другой девушке. Через пару дней пишет мне снова та дама, а объявление я уже убрала. Отвечаю, что продано. Так она начала возмущаться, почему я не подождала ее, и нет ли у меня еще сапог. © Гестия ВМ / ADME
- Коллега делала ремонт в квартире, продавала старую сантехнику. Откликнулись на унитаз одни желающие. Сначала попросили отправить через службу доставки — мы так и представили, как она несет унитаз в пункт отправки. А потом они попросили, раз так не пойдет, отправить его на такси. © Tatiana Belskaїa / VK
- Продавала краску водоэмульсионную. Новую. 10 кг. Просто жалко было, что испортится, ведь у нас еще предыдущая не закончилась. Единственный минус — от меня до метро далеко, я в объявлении указала «самовывоз». И тут началось: «Привезите мне туда-то». Да-да, сейчас я возьму ведро в 10 кг пойду с ним до платформы три км, сяду на электричку, потом пересяду на метро, ну просто сделка века. В итоге нашелся дедушка, который приехал, забрал и даже благодарный отзыв написал. © Stories / VK
- Покупала младшему братишке конструктор роботов. Пишу продавцу в комментариях к тому заказу, мол, нет ли у него еще одной батарейки, а то брат ее потерял? Ответ: «Сфотографируйте нужную вам деталь, мы посмотрим, есть ли у нас такие». Сфотографируй, брат, потерянную деталь! © Убойные Истории / VK
