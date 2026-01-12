15+ курьезных историй о том, как люди просто хотели продать или купить вещи в интернете

У меня характер давно испортился, но я только рад - если я договорился что отдам вещь за килограмм конфет, то на двести грамм просто развернусь и уйду.

И скидок не делаю. Регулярно получаю простыни слезливых отзывов на авито, меня блокируют на ебае и крейглисте, по прчине "какой он плохой", но мне теперь все равно - мое удобство и моя выгода мне дороже.