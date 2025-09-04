20+ фото и историй из магазинов, после которых хочется спросить: «Что здесь вообще происходит?»
Нестандартная раскладка товаров или остроумие покупателей и продавцов могут превратить обычный поход в магазин в маленькое событие, которое запомнится надолго. Про такие казусы обычно говорят: «Нарочно не придумаешь». Сегодняшняя подборка историй и фотографий — прямиком из супермаркетов, чьи посетители заметили нечто неожиданное.
- В супермаркете возле дома кассир постоянно хамит, я и решила его проучить. Когда закупалась плотно, разложила все в 87 пакетиков, которые ему пришлось взвешивать. Он давай бурчать! А я под конец уложила его на лопатки одной фразой: «Сейчас вы взвешивали не продукты, а свою грубость» и ушла. С тех пор это самый вежливый кассир в магазине. © Не все поймут / VK
А что не так-то?
«В этом продуктовом магазине продают неполные бутылки молока со скидкой». © Mjohn_3389 / Reddit
Это какой-то неправильный компас
- Работаем в спортивном магазине. Товаров для туристов довольно мало, но особой популярностью пользуются компасы (игрушка ребенку, для школы тоже подойдет, а кому и в лес по грибы). Часто заходят люди, которые слабо представляют, как им пользоваться. Вот пришла мама с ребенком, взяла компас, покрутила в руках и возмущенно спросила:
— А чего это он у вас все время в одну сторону показывает? © Убойные истории / VK
Котики, птенчики... Кто-то привел в магазин ламу!
Иногда на кассе разбиваются мечты и иллюзии
- Мне 37, выгляжу объективно хорошо, даже очень. Сегодня на кассе в магазине приятный молодой человек 20 с небольшим лет добавил мне недостающую мелочь при расчете и при этом так радостно улыбался. Я начала его кокетливо благодарить, где-то в голове даже начала робко бурлить фантазия (я уже 8 лет в разводе), а он такой: «Да ну что вы, теть Лен, не за что! Вы меня не помните, наверное? Я — Денис, вы у моей мамы практику когда-то проходили и каждый день мне мороженое приносили, а еще котенка подарили! Я вас так любил!» А было это лет 20 назад, ему тогда лет 5-6 было. Да уж, Деня, я, конечно, хотела любви, но немного не такой. Иди домой, теть Лен, кошелка ты старая... © Карамель / VK
«Жена пошла в магазин перед праздником. Работает только одна касса. Это очередь»
«Местный продуктовый магазин: хаос и порядок»
Приходите завтра
- Есть у нас рядом с домом магазин, там поломанное печенье по дешевке продают. Сегодня заходим, спрашиваем, есть ли поломанное.
Продавец достает пакет, крутит его с минуту, отвечает:
— Оно еще не готово, — и убирает обратно. © Убойные истории / VK
Детский отдел в комиссионном магазине иногда выглядит так
«В китайском магазине на луковицах фломастером нарисованы кружочки»
Не пугайте так
- Захожу однажды в местный магазинчик и вижу, как покупатель из «чужих» спорит с хозяином. Покупатель: «Я буду жаловаться вашему начальству!» А тот, мол, это я и есть. Не моргнув и глазом, покупатель изрекает: «Тогда я пожалуюсь вашей жене, и она лишит вас драников!» © Убойные истории / VK
«В этом магазине решили сделать индивидуальную упаковку для каждого баклажана»
Умно, хоть и не экологично. Иначе один испорченный баклажан погубит остальные
Бесплатный совет от «стилиста» не всегда бывает кстати
- Иду как-то по продуктовому магазину, мимо женщина проходит и что-то говорит — я была в наушниках, решила, что не мне. Иду дальше, она меня догоняет, дергает за руку и такая: «А вы знаете, что с темной курткой нельзя носить розовые кроссовки, это неправильно!» Я поблагодарила и пошла дальше. И, может быть, я бы и прислушалась к ее мнению, если бы эта дама не была одета во все леопардовое. Вот абсолютно все: берет, шарф, пальто, легинсы, сапоги и даже сумка были с этим принтом. Естественно, все разных оттенков. Разбирается человек в моде, очевидно же. © Abbigale / Pikabu
«Скидка спит»
Я как-то пришла в магазин косметики - хотела краску для волос купить. У полок с красками стояла девушка-консультант, которая начала меня убеждать, что из блондинки сразу в рыжий нельзя (хотя я так уже делала), нужно постепенно. А мне хотелось стать рыжей сразу. Ну, я и ушла, так ничего и не купив. Молодец девушка, помогла магазину с продажами!
- Это охранник, у него перерыв. © ThickButterfly / Pikabu
Ох уж этот овощной стенд в супермаркете!
Вот еще чего захотели
- Папа рассказал историю. Заходит он как-то раз в незнакомый магазин, чтобы купить кое-что для ремонта. Подходит к продавщице (магазин пустой), а она жутко угрюмая. Он смотрит на нее и полушутя говорит:
— Женщина, вам бы так подошла улыбка.
На что получает гениальный ответ:
— Не хватало мне еще на рабочем месте улыбаться! © Убойные истории / VK
Кто-то в комиссионке разложил книги по цветам. Очень красиво, но крайне неудобно
Когда наглость — второе счастье
- Затарились мы с женой на неделю. Встали в очередь в соседние кассы, чтобы быстрее оплатить покупки. Стоим, соответственно, рядом. За женой встает девочка лет 10 с бутылкой воды. Супруга говорит, что если у нее только вода, то пусть проходит вперед. Через несколько минут смотрим: через кассы ломится женщина и кричит: «Наташа, ты заняла очередь?» Девочка так невозмутимо показывает ей на бутылку на ленте, и ее мать начинает молча выкладывать свой товар перед моей женой и бухтеть еще, мол, разложились тут, некуда товар выложить. Так эта тетка стояла и возмущалась, пока я из соседней очереди не сказал, что ее товару место в конце ленты. © Kostas / Pikabu
«В магазине выставили маленькие палатки, чтобы можно было посмотреть, как они будут выглядеть в собранном виде»
Люди, хитрожопо вставшие в две очереди, возмущаются чужой наглости? Гениально!
В этом магазине продаются и живые цыплята, и игрушечные. Игрушечные дороже
Когда на кассе вдруг понимаешь, что выглядишь не очень
- Сходил в магазин. Набрал нужного в корзину, пошел к кассе. Все как обычно. Кассир здоровается, спрашивает про пакет, а дальше:
— Пенсионное есть?
Молчча начинаю собирать в пакет пробитые продукты. Позади меня старушка. Может, это она ее загодя спрашивает? И тут снова:
— Пенсионное есть?
— Да мне как-то рановато еще.
— Ой, извините...
Впрочем, видок у меня был не фонтан. Сутулый чувак в черной куртке, кепка с ушами, обычные боты. В глазах усталость, а на лице небритость. Дедушка Игорь, 24 годочка. © garrykhar / Pikabu
Эти люди тоже попали в неловкую ситуацию и захотели рассказать о ней другим пользователям сети: