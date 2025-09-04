20+ фото и историй из магазинов, после которых хочется спросить: «Что здесь вообще происходит?»

Я как-то пришла в магазин косметики - хотела краску для волос купить. У полок с красками стояла девушка-консультант, которая начала меня убеждать, что из блондинки сразу в рыжий нельзя (хотя я так уже делала), нужно постепенно. А мне хотелось стать рыжей сразу. Ну, я и ушла, так ничего и не купив. Молодец девушка, помогла магазину с продажами!