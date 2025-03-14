История про небритые ноги - такой стрём)) ну серьезно, это как посуду мыть только к приходу гостей, а зубы чистить исключительно перед походом к стоматологу.
16 случаев, когда людям было так неловко, что аж хотелось со стенкой слиться
Истории
1 час назад
Попадать в неловкие ситуации, конечно, не очень приятно. Зато как весело потом о них вспоминать! Да и рассказать есть о чем. Что и сделали люди в этой подборке — поделились историями о случаях, когда от стыда чуть не сгорели.
- Пошла в супермаркет со своей непоседливой двухлеткой. У кассы она сильно капризничала, поэтому я высвободила ее из детской тележки и позволила походить. Так она разбушевалась — начала прыгать и споткнулась о колесико. Падая, она схватилась за мою юбку и стянула ее вниз! © we_gon_ride / Reddit
- Я очень волновалась перед встречей с родственниками будущего мужа. Тщательно готовилась к этому событию, расспрашивала его о маме и сестре. Настает долгожданный день. Прихожу в гости вся нарядная. Встречает меня мама моего молодого человека. А я ей: «Здравствуйте! Прекрасно выглядите! Ваш сын так много о вас рассказывал». В этот момент из комнаты раздается голос: «А что он обо мне рассказывал?». Я была в полном шоке! Оказалось, что нас встретила его сестра, которая была старше меня всего на три года. © Палата № 6 / VK
- Сегодня по дороге домой уснула в автобусе. Настолько устала, что прислонилась к плечу парня, который сидел рядом. И сладко задремала. Когда автобус остановился на конечной, парень осторожно разбудил меня и сказал, что пора просыпаться. Спросонья я не поняла, что происходит и оттолкнула его. Только через тридцать секунд извинилась и выбежала из автобуса. А парень выкрикнул мне вслед: «Приятно было познакомиться!» © Карамель / VK
- Отправилась в магазин за обновками. Хотела приобрести брюки, но не нашла подходящую модель. Зато набрала разных трусов. Когда подошла к кассе, увидела, что за ней стоит симпатичный молодой человек. Наши взгляды встретились, и я ему улыбнулась. Он тоже улыбнулся в ответ. Смотрел на меня, пока я стояла с глупым лицом. Подошла моя очередь, он начал пробивать мои покупки: кружевные трусы, с единорожками, со Спайдерменом, с медвежонком и даже леопардовые. Было забавно и немного неловко. Ну кто же ставит мужчин на кассы в женских магазинах? © Карамель / VK
- Просыпаюсь как-то среди ночи от странного ощущения, будто кто-то зажимает мне рот. Причем со всей дури. Да еще и в глаз тычет. Сердце в пятки, дыханье сперло, двинуться не могу. Паника! Инстинкт самосохранения срабатывает моментально! Впиваюсь зубами в эту мерзкую лапу, кусаю что есть силы. И тут понимаю — это же моя рука! Лежал как-то неудачно, она затекла и откинулась мне на лицо. Полминуты тупо смотрел в потолок, осознавая степень своей бестолковости. © Палата № 6 / VK
- Пошли с друзьями в кино. Прям перед показом рекламы меня приспичило в туалет. Когда я вернулся, в зале было уже темно, и все сидели в очках трехмерной реальности. Шла реклама к фильму, который я очень ждал. Поэтому я пялился в экран, пока продвигался к своему месту. Успешно добравшись, сел и принялся болтать с другом, поедая его поп-корн. Прошло несколько минут, прежде чем я повернул к нему голову и понял, что там какой-то незнакомец. А он мне даже ничего не сказал! © Malvent / Reddit
- Подруга позвала меня на шашлыки со своим парнем. Там должен был быть молодой человек, который мне нравился. Несколько раз переспросила, будем ли купаться в реке. Она сказала, что нет. И я не стала брать купальник и брить ноги. Уже на природе ребята такие, мол, давайте купаться. Подруга сразу же сбросила футболку и продемонстрировала свои гладкие ножки. А я не знала, как отмазаться. Короче, разделась и быстро нырнула. А выйдя на берег, бросилась натягивать штаны прямо на мокрые ноги. Подруженька, конечно, услужила. © Карамель / VK
- На работе попросили напечатать важные документы. Подхожу к принтеру с уверенностью, что все будет нормально. И, конечно же, он зависает! Бью по кнопкам, перезагружаю, но ничего не помогает. Весь офис наблюдает, как я мучаюсь. Когда я уже была на грани, подошел коллега и нажал всего на одну кнопку. И все заработало! Ну и как это называется? Стояла с красным лицом, пока все ржали. Теперь к технике меня вообще не подпускают. © Палата №6 / VK
- Отправилась с парнем в поездку на выходные. Всю дорогу мне звонил коллега по работе. Так меня достал, что я начала костерить его на чем свет стоит. Глянула на экран и ужаснулась – все это время была с ним на связи! Отключилась. Потом решилась перезвонить, а он взял и повторил мне все, что услышал! Опуская ругательства. Извинилась, конечно. А парень еще надо мной поржал. © New-Psychology9396 / Reddit
- Однажды девушка взяла меня с собой на шопинг. Нужно было как-то скоротать время, и я залип в соцсети. Боковым зрением следил за девушкой и шел за ней по пятам. Решил проявить интерес к тому, что она разглядывала, и сказал: "Тебе это пойдет". Потом в ужасе осознал, что это была вовсе не моя девушка. Не заметил, как она резко свернула и ушла в другую сторону. Увязался за незнакомкой и здорово ее смутил. © dsnyd33 / Reddit
- Сижу на диете, а на районе открыли красивую кофейню с авторскими кондитерскими изделиями. Каждый вечер, возвращаясь с работы, я минут по 20 стою у витрины и разглядываю тортики. Иногда облизываюсь — нельзя же. Но вчера оттуда вышел официант и вынес мне коробку с самым красивым тортом. Сказал, что у них каждый день проводится списание выпечки — можно приходить и забирать с собой. Теперь сижу и думаю: он хотел так со мной познакомиться или подумал, что я малоимущая и решил помочь? Сложно. © Карамель / VK
- Моему отцу 70. Едем с ним по городу, а у меня навигатор работает. Отец молчит и смотрит в окно. Минут через 30 вдруг выдает: «Во у нее работенка! Ни разу не сбилась! И как она только узнает, куда ехать?» Я такой: «Бать, это программа». Он смотрит на меня, потом на телефон, потом обратно на меня и говорит: «Ну дела! А я еще подумал, что ты бы ей хоть „спасибо“ в конце сказал». © Палата № 6 / VK
- Заказала кое-чего онлайн и абсолютно об этом забыла. Через неделю мне звонят с неизвестного номера. Какой-то мужчина. Я подумала, что мошенник, и начала всякую дребедень нести. Повесила трубку. А он перезванивает и говорит: «Извините, ваша посылка прибыла на почту» Как же я потом перед ним извинялась! © Unknown author / Reddit
- Когда я хорошо выгляжу, то никого особо не встречаю. А тут заболела и вышла в аптеку за таблетками. Не спала нормально: то кошмары снились, то кашель без остановки. Да и голову было лень мыть. Надела поверх пижамы пальто, нацепила кепку и вышла на улицу. И, конечно же, встретила бывшего. Сказал, что сперва меня не узнал. Да в таком виде и мама родная меня бы не признала! Он пытался поболтать, но я отмазалась, мол, тороплюсь. Было так неловко! А на следующий день он прислал мне большую коробку с фруктами и открытку, чтобы выздоравливала. Ну хоть что-то приятное! © Карамель / VK
- Вчера был мой первый рабочий день. Прошел он на удивление отлично — коллеги были дружелюбны, все получалось. В конце все болтали и прощались в такой полностью застекленной зоне у выхода. Я начал продвигаться к нему. Решил посмотреть в телефон и шмякнулся о стекло! Все, кто был там, знатно повеселились. Боюсь, я нескоро от этого отойду. © CraftsmanPat / Reddit
- Знаете такую неловкую ситуацию на тротуаре, когда кто-то идет навстречу, и вы пытаетесь свернуть, чтобы не столкнуться? Один раз так вышло, что разойтись получилось только с четвертого раза. В конце концов я сказал: «Только после вас». И добавил: «Спасибо за танец». К сожалению, меня не совсем поняли. © Just4Lulzz / Reddit
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Уведомления
Чтобы разойтись, когда кто-то идёт навстречу, достаточно ступить вправо. Зато сразу видно, кто пропустил уроки этикета, или вообще представления не имеет о его существовании
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