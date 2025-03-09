14 собеседований, о которых забавно вспомнить спустя время

Истории
1 час назад

Собеседование - это стресс. Наверное, у каждого был опыт, когда ему задавали вопросы вроде: "Кем вы видите себя через 5 лет?" или "Продайте мне ручку". Как же приятно, когда находятся люди, способные дать достойный ответ таким эйчарам. Героям этой подборки есть что рассказать.

  • Увидела вакансию менеджера в офис. Уже на собеседовании выяснилось, что вакансия совмещает в себе обязанности секретаря и немного бухгалтера. Еще нужно вести соцсети. И делать уборку. Быть готовой к переработкам и срочным вызовам на выходных. Зарплата - 35 тыс. А у нас в городе аренда жилья стоит больше. И вишенка на торте: мне по секрету сказали, что начальник любит повысить голос на подчиненных. Но все это потому, что он заботится о людях! Насмеялась я у них в тот день сильно. Думала, такие конторы существуют только в байках в интернете. Они мне перезвонили и сказали, что я им подхожу. Пришлось разочаровать.
  • Уволилась с руководящей должности, искала работу. Подруга работала в хорошей компании с высокой з/п. Требовался сотрудник. Пришла, заполнила анкету. Я знала, что подхожу, а мне не звонят и все тут! Попросила подругу разузнать. Она подошла к директору, а тот и говорит, мол, не видел я никакой анкеты. Оказалось, сотрудница, которой я отдала анкету, ее не передала. Потом я поняла — испугалась конкуренции и моего опыта. В общем, пригласили меня сразу работать без собеседований. © Katya_Katerochek / YouTube
  • На собеседовании директор прошлась по моей внешности, цвету волос, маникюру. Да и образование у меня так себе. Я встала и сказала, что данная компания мне не подходит. Услышала: «Да что вы себе позволяете?!» Я ответила, что нахожусь на рынке труда. Вот и торгуюсь, выбираю. Видели бы вы ее перекошенное лицо.
  • Когда мне задают этот раздражающий вопрос: "Кем вы видите себя через 5 лет?", я отвечаю, что вижу себя на 5 лет старше. Собеседников это обычно приводит в ступор.
  • Недавно была в такой ситуации. Он: "Сколько вы языков знаете? Чего вы в жизни добились? Кем вы видите себя через пять лет?" Я: "Мне 18, где бы я успела поработать? Чего я добилась? Дожила до этого момента. Кем я вижу себя через пять лет? Я не знаю, что я буду есть на ужин, а ты говоришь, через пять лет".
    Там з/п такая, что хватит только на проезд, а они спрашивают, как будто меня на Луну собираются отправлять. © kaidarkyzyzhansaya3183 / YouTube
  • Проходила собеседование онлайн. Я красиво оделась, накрасилась. И вот мы разговариваем, а я слышу: на кухне что-то выкипает. Я кричу: «Минутку!», вскакиваю и бегу на кухню. Вернулась, села за комп. Смотрю в лицо собеседнику и тут понимаю, что на мне только блузка и трусы. Низ одевать было лень, я думала, ну кто его увидит. Ой, как неловко было... Собеседование, кстати, прошла.
  • Была на странном собеседовании. Пришла к эйчару, она меня с порога спрашивает:
    - Вы зачем сюда пришли?
    - На собеседование.
    - Я поняла, но зачем?
    - Вы заинтересовались моим резюме и позвонили мне сами. Я ищу работу, поэтому и пришла!
    Я пожелала ей всего хорошего и ушла. Что это было так и не поняла, ха-ха. © jewichsoul4643 / YouTube
  • Читала, как поступил один парень, когда его попросили продать ручку. Он сказал девушке-менеджеру: "Эта ручка так подходит к вашим глазам. Она делает вас дьявольски привлекательной". Ручка была красного цвета, а глаза девушки - голубые. Но парня взяли.
  • Пришел на собеседование в яркой толстовке и разрисованных кедах (устраивался в книжный магазин), потому что в предварительной беседе сказали, что стиль одежды совершенно свободный. Ну, я решил проверить, насколько. На собеседовании были две женщины. Первая сказала: "Склонный к необдуманным решениям и находящийся под влиянием подросткового максимализма. Да вы же одного писателя от другого не отличите!» Я обиделся и рассказал несколько интересных фактов из биографий известных писателей.
    Вторая сказала: «В чем проблема, Люд? Нам прямо кандидат наук нужен, хочешь сказать? Чтобы рассказывать, какие книги у нас есть?»
    В итоге меня взяли. Я с ними сдружился, даже с этой Людмилой. Подарил ей на Новый год забавный свитер яркий, она в нем до конца зимы ходила. Я радовался. © gene.oberman / YouTube
  • Мы с друзьями делали общие созвоны онлайн, и все взяли себе максимально глупые никнеймы. У меня был Веселый подгузник. Так вот, через несколько дней у меня было важное собеседование. К сожалению, имя в программе не сразу бросается в глаза, и я по ошибке зашел как «Веселый подгузник». Излишне говорить, что работу я не получил. © Raptorchef325 / Reddit
  • Я была молода. Проходила собеседование, в конце встречи встала и хотела обнять эйчара. До сих пор не знаю, почему у меня возник такой порыв. Я только успела протянуть руки, как женщина строго посмотрела на меня и сказала: «Мы здесь этого не делаем». Это было максимально неловко, а-ха-ха. © ababblingsquirrel / Reddit
  • Собеседование онлайн. Рекрутер спросил: «Где вы находитесь?» Он-то имел в виду город, а я ответила гениальное: «В своей комнате».
  • Давным-давно я проходил собеседование в финансовую компанию. Меня спросили, в чем мои слабости, и я сказал: «Математика». Тогда я не понял, почему они не перезвонили. © Monster_Munch96 / Reddit
  • Начиталась я лайфхаков про устройство на работу. А тут и собеседование. Я бухгалтер. Рекрутер - приятная женщина, очевидно, хотела разрядить обстановку и задала шуточный вопрос: «Сколько будет 2+2?» А я вспомнила советы и ляпнула: «А сколько надо?» Сделала я это с серьезным видом. Рекрутершу перекосило, и она в лоб меня спросила, не занималась ли я хищением средств на предыдущем месте работы. Спросила справку о несудимости. На мои неловкие объяснения среагировала не очень. Было видно, что я ее не убедила. Вот так и верь интернету! © Палата №6 / VK

И напоследок хочется сказать следующее: отправляясь на встречу с эйчаром, всегда нужно помнить, что в конце концов, это вы зарабатываете деньги для компании, а не она для вас.

А вот что у нас есть еще: "12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй".

Комментарии

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Крокодилыч
2 дня назад

Пара историй напомнила короткий старый анекдот: солидная компания возьмёт в аренду дырокол.

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