14 собеседований, о которых забавно вспомнить спустя время

Пара историй напомнила короткий старый анекдот: солидная компания возьмёт в аренду дырокол.
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Собеседование - это стресс. Наверное, у каждого был опыт, когда ему задавали вопросы вроде: "Кем вы видите себя через 5 лет?" или "Продайте мне ручку". Как же приятно, когда находятся люди, способные дать достойный ответ таким эйчарам. Героям этой подборки есть что рассказать.
И напоследок хочется сказать следующее: отправляясь на встречу с эйчаром, всегда нужно помнить, что в конце концов, это вы зарабатываете деньги для компании, а не она для вас.
А вот что у нас есть еще: "12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй".
Пара историй напомнила короткий старый анекдот: солидная компания возьмёт в аренду дырокол.