14 собеседований, о которых забавно вспомнить спустя время

Собеседование - это стресс. Наверное, у каждого был опыт, когда ему задавали вопросы вроде: "Кем вы видите себя через 5 лет?" или "Продайте мне ручку". Как же приятно, когда находятся люди, способные дать достойный ответ таким эйчарам. Героям этой подборки есть что рассказать.