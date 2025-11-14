Почему пропущено, что телефон лежал нa стуле? Без этого не понятно, почему там кто-то вообще глаза портит.
16 счастливчиков, у которых удача работает на максимуме
Жизнь часто подбрасывает нам сюрпризы, но порой эти сюрпризы превосходят все ожидания, когда случайность становится судьбоносной, а нелепая ситуация оборачивается крупным везением. Мы собрали исключительные истории, где удача нашла своих героев в самых неожиданных местах.
- Я уже долго жила в Канаде. Решила навестить близких, привезти подарки. Купила чемодан, дешево урвала бэушный, на один раз же нужен. Через неделю пакую вещи и замечаю, что в наружном кармане чемодана есть еще один — потайной. Залезла туда, а там три канадских паспорта, три молдавских — мама, папа и сын, стопка долларов (что-то около 300$) и использованные посадочные талоны. Вот это я офигела. Конечно, сразу написала девушке, у которой чемодан покупала. Она в шоке, даже не подозревала, что все их документы продались. Приехала с мужем, забрала все и $ 100 из тех найденных трех сотен мне оставила в благодарность. © 100homiakov / Pikabu
- Как-то поехала сдавать экзамен, знала только имя препода и название предмета. Пока он выходил — успела поймать Wi-Fi, телефон рядом положила, списываю. Препод возвращается, проверяет ряды. Останавливается возле меня, тянется к телефону и кладет мне его на парту. Ну все, думаю. А он такой: «Не порти глаза». Поставил четыре в итоге. © Подслушано / Ideer
- Я был на большом концерте под открытым небом, и какой-то парень подошел ко мне и сказал: «Не может быть, что это ты, чувак». Затем он протянул мне мои водительские права, которые я как-то потерял, но даже не заметил. © motownmods / Reddit
- Дико повезло мне только раз в жизни, и то не в материальном плане. Сидели мы, четыре университетских приятеля, на квартире у одного из нас. А я был тогда молодой и задорный, и вот в пылу дискуссии заявляю: «Да я все знаю!» Мой визави отвечает: «А вот сейчас мы проверим!» И с этими словами открывает шкаф, где стояла Большая энциклопедия, все тридцать томов.
Хватает первый попавшийся том, открывает наугад, тыкает пальцем и спрашивает:
— А что такое Хваннадальсхнукюр?
— Это гора, высшая точка Исландии.
Вообще не помню, откуда в голове взялась эта информация. Может, из кроссворда, может, из географического атласа. На моего визави в тот момент стоило посмотреть. Он молча закрыл том, убрал его в шкаф — и весь остаток вечера молчал или отделывался односложными репликами. © UrbanForest / Pikabu
- Сижу в маршрутке, смотрю в окно, думаю о своем. На одной из остановок заходит женщина лет пятидесяти, наклоняется к водителю и спрашивает, доедет ли она до супермаркета.
Он начинает объяснять, а потом вдруг останавливается и говорит: «Ой, Настюша, это ты? Точно ты! Давала мне списывать химию в школе, я из-за тебя только не вылетел тогда! Садись, довезу бесплатно, покажу, где выходить!» Он был настолько благодарен, что не только поехал не совсем по маршруту ради нее, но и открыл то самое священное место спереди — возле водителя! © Карамель / VK
- Моя мама подарила мне очень красивое колье. Однажды утром я почесала шею и не почувствовала его. Наверное, я не застегнула застежку как следует, и оно упало, и я очень расстроилась, потому что оно было действительно красивое. Через несколько часов я нашла его в своей туфле. Оно упало с моей рубашки, прошло по брюкам (с ремнем) и попало в мою левую туфлю, которая была плотно зашнурована. © Rough_Cut / Reddit
А мой одноклассник, который все у меня списывал, штраф выписал за ремень, когда стал гаишником.
- Сдавали социологию. Экзаменатор — завкафедрой и жена ректора, суровая тетя. Все на взводе. Утром приезжаем в академию: все нервно листают конспекты, самые отчаянные прячут шпоры. Я не очень готов. Успел пролистать пару страниц — и меня вызывают. Беру билет, сажусь прямо перед преподавателем. И вижу: тема — ровно та, которую я только что прочитал в конспекте!
Начинаю быстро писать пункты ответа. Через минуту преподаватель мне строго говорит «Давайте зачетку!» Я думаю — все, конец. Сел прямо перед ней, мало ли чего, сейчас точно «неуд» впаяет. Протягиваю зачетку, она ставит «отлично» и говорит: «Вы — единственный из всего потока, кто сразу начал что-то писать в ответ на билет». © Vlabodr / Pikabu
- Это была целая череда событий, в которые я до сих пор не могу поверить. Я устроился на работу в индустрию тестирования видеоигр. Меня направили на конкретный проект, в котором случайно оказался человек, лично знакомый с моей любимой группой. Когда клиент пришел на встречу, этот человек упомянул мою любимую группу, а мой босс сказал, что я их обожаю. Затем меня пригласили полететь и провести время с моей любимой группой. Мне показали их штаб-квартиру, и я провел с ними много времени в течение выходных. Единственное, за что я должен был заплатить, — это перелет. Это были, без сомнения, лучшие выходные в моей жизни, и теперь я на «ты» с этой группой и вхожу в список VIP-гостей. © ***haw*** / Reddit
- Стояли с друзьями в супермаркете. Пока нам готовили пиццу, мы о чем-то болтали. За спиной у меня была гитара. Подошел дяденька лет шестидесяти и спрашивает, знаю ли я песни такого-то. Я ответил, мол, да — и он очень просил сыграть. Я долго отнекивался, но все-таки согласился. Мы дружно спели — даже покупатели подпевали. А потом оказалось, что этот дяденька — директор супермаркета. Нам бесплатно подарили еще две пиццы. © Не все поймут / VK
У меня была история прямо в тему. Сессия, очередной экзамен. Препод запустил в аудиторию 5 студентов, сидим, готовимся. Аудитория большая, другой препод здесь же принимает у параллельной группы свой предмет, запустил свою пятёрку готовиться. Рядом со мной оказался знакомый парень из параллельной группы. У их препода теория и задачи были на отдельных билетах. Парень тихонько показывает мне свой билет с теорией, просит помочь. Мы его предмет ещё не сдавали 😏, так что помочь не смогла. 🤷♀️ Передаёт мне билет с задачей. С этим было полегче, написала решение, скинула ему. Тут пришла моя очередь идти отвечать, не помню, что получила, но сдала.
Следующий экзамен у нас был по тому предмету и у того самого препода. Готовиться начала с тех самых вопросов и задачи, которые попались моему знакомому, обидно было, что не помогла. Короче, прихожу на экзамен, тяну билет с теорией - тот же билет! Тяну билет с задачей - та же задача!
Чтобы было понятно: билетов с теорией было 25, с задачами - 30, вероятность вытащить те же билеты 1 к 750. И вишенка на торте - это был экзамен по теории вероятностей!🤩
- Звонит товарищ, довольный как слон. Покупал по объявлению металлический гараж у старушки. Оформил документы (гараж не открывал — замок старый, надо было срезать).
После оформления открывает — а там пятидверная машина! Вся в паутине, но почти без ржавчины, состояние идеальное. Позвонил бабушке, объяснил ситуацию. Та с кем-то посоветовалась и продала ему машину за 250 тысяч — говорит, совсем забыла, машина не нужна.
За пару месяцев он привел ее в порядок — в общем, подготовил под охоту и рыбалку.
Теперь ждет сезона. Старушке систематически подкидывает продуктовые наборы — взял над ней шефство. © 1881ru / Pikabu
- Как-то утром прихожу к гаражу — а там дерево прямо у входа после ночного урагана упало.
Гараж цел, но выехать невозможно — все завалено ветками. Думаю: ну все, на работу опоздал. Подходит мужик и говорит: «Не боись, сейчас за три минуты уберем!» Достает из багажника бензопилу и пока грели двигатели — все быстро раскидали. А вечером, когда я вернулся, ветки уже увезла управляющая компания. Спасибо тебе, мужик! © superbizon****** / Pikabu
- В день Святого Валентина перед моей свадьбой местный ювелирный магазин устроил розыгрыш жемчужного колье. Я выиграла его и смогла надеть на свою свадьбу пару месяцев спустя. © Unknown author / Reddit
- Я родилась 1 июня в 23:58, а моя сестра-близнец — 2 июня в 00:03. Несмотря на разницу в пять минут, у каждой — свой персональный день рождения и индивидуальные подарки. © Elenstoyn / Pikabu
“Звонит товарищ, довольный как слон”
Ввалить почти лям в Ниву.. нууу, наверно, повезло, угу
- Полтора года назад нужно было срочно искать квартиру для съема. И вот звоню по объявлению, отвечает женщина — хозяйка. Договорились о встрече. Квартира отличная: новый ремонт, мебель, техника — все куплено для сына, который уехал и ничего не забрал.
Я ей понравилась, она — мне. Прожила там меньше года — уехала в другую страну.
Недавно приехала в гости с парнем, решили снять жилье — пишу бывшей хозяйке. А она: «Квартиру не сдала, можете пожить». Встретила нас в аэропорту, отвезла, сделала уборку, привезла постель, полотенца, даже бытовую химию.
Через неделю я звоню, чтобы она приняла квартиру, а она: «Да просто захлопни дверь». Вот так просто. Уехала я в другую страну, а у нее — полное доверие. Потом она написала мне, все хорошо. Так у меня появилась «дальняя родственница». © ***** / Pikabu
- Сижу в поезде, стал свидетелем замечательного диалога. Сидят мама с дочкой-подростком. Заходит женщина:
— Ой, а у вас ведь верхнее место? Мы с дочкой по ошибке взяли два нижних. Не хотите поменяться?
— Да, конечно! Подростки, они такие — любят верхние полки.
— Да, есть такое, спасибо вам!
— Вам спасибо! Взаимовыгодные условия! © runodel / Pikabu
- Как-то заказывала большой матрас для кровати. Пятый этаж без лифта. Меня убедили заказать доставку только до подъезда. Привезли около 23:00, оставили у дома и уехали.
А матрас — неподъемный. Паника, никого нет. Вдруг проходит девушка, предлагает помочь.
Вдвоем затащили. Кто она — не знаю, больше никогда во дворе не видела. © LittlePirate / Pikabu
А вот еще подборочка историй от удачливых людей, которым повезло так повезло.
Комментарии
Как можно убедить клиентку заказать доставку только до подъезда?
Тем более - крупногабаритной вещи, для живущей на 5 этаже.
Вот как - гипнозом или скидкой в 100 рублей?