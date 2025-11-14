16 счастливчиков, у которых удача работает на максимуме

У меня была история прямо в тему. Сессия, очередной экзамен. Препод запустил в аудиторию 5 студентов, сидим, готовимся. Аудитория большая, другой препод здесь же принимает у параллельной группы свой предмет, запустил свою пятёрку готовиться. Рядом со мной оказался знакомый парень из параллельной группы. У их препода теория и задачи были на отдельных билетах. Парень тихонько показывает мне свой билет с теорией, просит помочь. Мы его предмет ещё не сдавали 😏, так что помочь не смогла. 🤷‍♀️ Передаёт мне билет с задачей. С этим было полегче, написала решение, скинула ему. Тут пришла моя очередь идти отвечать, не помню, что получила, но сдала.

Следующий экзамен у нас был по тому предмету и у того самого препода. Готовиться начала с тех самых вопросов и задачи, которые попались моему знакомому, обидно было, что не помогла. Короче, прихожу на экзамен, тяну билет с теорией - тот же билет! Тяну билет с задачей - та же задача!

Чтобы было понятно: билетов с теорией было 25, с задачами - 30, вероятность вытащить те же билеты 1 к 750. И вишенка на торте - это был экзамен по теории вероятностей!🤩