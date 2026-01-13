С ксероксом отличная шутка. Зато сейчас от голосовых помощников трудно отбиться
15 доказательств того, что на работе тоже можно найти время для веселья
Работа обычно представляется чем-то серьезным и предсказуемым: задачи, дедлайны, планерки. Но иногда офисная жизнь сворачивает совсем не туда, куда ожидалось. Свет отключается, к дивану выстраивается очередь, а коллеги внезапно начинают кидаться тапками. В такие моменты понимаешь: даже среди отчетов и совещаний легко находится место для смеха и маленьких радостей.
- В нашем офисе живет улитка Изабелла. За ней ухаживает наша команда, а по выходным — уборщица. Как-то приехали инвесторы, увидели Изабеллу и начали внимательно ее рассматривать. Чтобы не задерживать встречу, мы перенесли аквариум с улиткой в комнату переговоров. Инвесторы все время держали Изабеллу на руках, гладили ее, почти не слушали условия, а потом подписали все документы. Кто бы мог подумать, что улитка вызовет такой интерес у суровых акул бизнеса. © Не все поймут / VK
- К нам в офис однажды пришел мастер, пошаманил над ксероксом. Сразу после его ухода я смастерил табличку с надписью «Обновлено до голосового управления» и примером голосовой фразы. На табличку налепил логотип бренда, чтобы выглядело правдоподобно. В итоге целых три человека попались и сказали, что-то типа: «Ксерокс, сделай мне две копии». © Unknown author / Reddit
- Наш бывший директор по персоналу славился жутким бардаком на столе. Мы с коллегой договорились подшутить над ним и поставили цель — подложить на его стол еще тысячу случайных листов так, чтобы он ничего не заметил. Каждое утро на его столе появлялось по 10-15 новых листов, и только спустя приличное время директор начал подозревать, что тут что-то нечисто. © beagle_dog / Reddit
- У нас на работе сделали комнату отдыха. Сначала там стояли настольный теннис, автомат с кофе и аэрохоккей. Потом на летучке шеф спросил, чего нам не хватает в офисе. Я сказал, что дивана. Через две недели в комнате отдыха появилась уютная софа с подушками. Я прихожу туда днем и устраиваю себе перезагрузку. Ставлю таймер, вырубаюсь ровно на 15 минут и встаю бодрым. Полон сил иду дальше работать за компом. Коллегам так понравилась моя тактика, что они тоже ее переняли, и теперь мы перезагружаемся по расписанию. Даже очередь на диван забиваем. © Палата № 6 / VK
- Задержалась, сижу в пустом офисе. Скучно, решила спеть что-нибудь, пока доделываю отчеты. В общем, так увлеклась, что через 10 минут орала во все горло, сидя за компом. Вдруг на экране появляется надпись: «Может, вместе споем?» И тут слышу из-за двери мужской голос, дверь открывается, заходит наш программист с планшетом и напевает ту же песню. В итоге пели с ним всю ночь, отчеты так и не доделала. Теперь сижу в свой выходной и заканчиваю, а вечером мы идем в караоке. © Не все поймут / VK
- У нас в офисе странные традиции, но без них было бы скучно. Например, каждую пятницу мы устраиваем «офисную дуэль». На столах обычно лежат разные штуки — плюшевая игрушка, тапок, антистресс-мячик, что угодно. В любой момент шеф дает сигнал, и начинается хаос. Все хватают то, что на столе, и швыряют в ближайшего коллегу.
Самое эпичное случилось, когда во время такой дуэли в кабинет зашел генеральный. К чести его, он быстро среагировал, увернулся, схватил подушку с дивана и вступил в битву. С тех пор участвует каждый раз. © Палата № 6 / VK
Ну тут вообще должны быть пустые столы. А то подушкой с дивана вполне можно сбить со стола монитор
- Раннее утро. Пришла в супермаркет за продуктами. Взяла все, что мне нужно, подхожу к пустой кассе, там молодой парень. Он посмотрел на мои продукты, посмотрел на охранника, который стоял рядом, и такой: «Коль, ты готов?» Коля кивнул. И тут кассир как начал быстро пробивать продукты. Не прошло и минуты, как все было уже в пакете, который помог сложить сам охранник. Кассир спросил: «Ну что, сколько?» Охранник ответил: «3 секунды не хватило до нового рекорда!» Эти ребята сделали мой день! © Не все поймут / VK
- У нас намечался корпоратив, и начальник предложил устроить тематическую вечеринку: каждый должен был нарядиться персонажем из фильма. Коллеги отреагировали по-разному, а я сразу согласился — будет весело. Потом слег с простудой на пару дней, но пропустить корпоратив не мог. Выбрал персонажа вестерна, купил ковбойский костюм и даже пластиковую игрульку. Прихожу в офис — а все в обычной одежде. Оказывается, пока я болел, коллеги уговорили шефа отказаться от дресс-кода, чтобы не тратиться. Зато я стал звездой вечера: все просили сфоткаться с ковбоем. © Палата № 6 / VK
- У нас в офисе временно поселились два щенка — начальник подобрал их на улице. Коллектив небольшой — всего шесть человек приезжают на работу каждый день. Места хватает, чтобы поставить вольер для щенков: на ночь их туда помещаем, а днем они бегают и резвятся, не чувствуя себя скованно.
Мы сами стали приезжать пораньше, чтобы выгулять щенков. В рабочие будни добавился топот маленьких лапок и веселое тявканье. Иногда щенки сами подходят и просятся на ручки — и вот ты работаешь за компьютером, а у тебя на коленях дремлет маленький пушистый комок. Они стали нашим антистрессом и источником положительных эмоций, а работоспособность заметно поднялась. © Палата № 6 / VK
- Работаю ветеринаром. На днях ко мне на прием пришла взволнованная молодая парочка. Девушка присела в зоне ожидания, а парень подошел к стойке и поздоровался. Спрашиваю: «С кем пришли?» Он, не задумываясь, выпалил: «С женой!» Я засмеялся, а он посмотрел на меня с недоумением. Тогда спрашиваю: «А лечить кого будем?» — «Кота», — заулыбался мужчина в ответ. © Рабочие истории / VK
- Маленькая кофейня, вечер. Нам ужасно скучно. Решили поиграть в прятки. Один парень переплюнул всех: забрался на крышу морозильной камеры. Не внутрь, а именно в пространство над ней, а лестницу подтянул за собой. Короче, мы так долго его искали, что он успел спокойно подремать там. © ******-biometrics / Reddit
- В офисе внезапно отключили свет — какие-то ремонтные работы. Наши сходили, разузнали: примерно на три часа. Утро, народ уже в офис сбежался, домой не отпускали, а до конца рабочего дня еще далеко.
Мы просто трындели, чтобы скоротать время, а потом кто-то предложил сыграть в «Алиас». Поделились на команды, начали игру — и эти три часа пролетели незаметно! Потом включились все мониторы, и мы вернулись к работе. Теперь каждую пятницу в конце дня собираемся, чтобы весело провести время за игрой. Отличная традиция получилась благодаря ремонтникам. © Палата № 6 / VK
О, я тоже некоторое время работала в таком офисе, где можно было играть в прятки. Там были странные шкафы, повороты, всякие закоулки и т.д. Он был частично ниже уровня земли и окна там были под потолком
- Работаю в магазине спортивных товаров. Принес свой мячик, разрисованный как в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом, и поставил его на стеллаже с мячами. Не проходит и часа, как из недр магазина раздается протяжный, обычно мужской возглас: «Уииилсооон!» © vladimir0110/ Pikabu
- Живу в небольшом городке, где на всех жителей всего один кинотеатр и крупный сталелитейный завод. В последнее время производительность на заводе упала, и руководство решило поднимать дух сотрудников, заменяя один рабочий день в месяц на какую-нибудь активность. В этом месяце выбор пал на наш кинотеатр. А так как выбор фильмов у нас весьма ограничен, то вчера я наблюдал в небольшом зале 53 мужичка, которые весело обсуждали мультфильм «Тайная жизнь домашних животных» и ели попкорн. © Палата № 6 / VK
- Сильно опаздывала на работу. В тот день должна была делать важный доклад перед начальством. Уже отчаявшись, ловила попутку. Останавливается машина, опускается окно — а там мой шеф. Думаю: ну все, конец. Он приглашает садиться и с диким хохотом говорит, что проспал мой доклад. В итоге предложил заехать в кафе, выпить по чашке кофе, чтобы окончательно проснуться, и там обсудить все нюансы доклада. Половину дня просидели за милой беседой, а потом он разрешил мне сегодня не ехать на работу и просто отвез домой. © Палата № 6 / VK
Именно из таких моментов и складывается офисная жизнь, которую потом приятно вспоминать и пересказывать новым коллегам. Если хочется еще больше подобных ситуаций — у нас есть еще одна подборка с офисными историями. А своими рабочими приключениями делитесь в комментариях!
