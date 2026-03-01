16 историй о том, что экзамены и подготовка к ним — это тот еще комедийный сериал — 01.03.26
Случалось ли вам ловить себя на мысли, что за ночь до зачета вы внезапно узнали о предмете больше, чем за весь семестр? Кажется, даже сейчас можно услышать тот самый ритмичный скрип шариковой ручки по бумаге и почувствовать вкус растворимого, которым вы пытались взбодриться. В нашей статье собрано 16 примеров того, как студенческая находчивость побеждает систему.
- Я в свои студенческие годы в группе был тем самым веселым парнем, который отвечал за приколы. Однажды перед парой развлекал группу пародиями и не услышал, когда зашел преподаватель. Не знаю, сколько это длилось, но, когда я увидел его, мне стало очень и очень неловко, ибо он был самым строгим преподом, и я уже готовился к спискам на отчисление. Но он ничего не сказал ни тогда, ни на той паре, ни на всех последующих. Когда я пришел к нему сдавать экзамен, тот меня выслушал и попросил еще сделать пародии на некоторых преподавателей, что я и выполнил с перепуганными глазами. Но после его громкого смеха я даже чуть успокоился, а после пятерки так вообще поверил в себя. © Палата № 6 / VK
- Участвовал в предметной олимпиаде по иностранному языку на уровне республики. Председатель жюри на устной части экзамена поинтересовалась, нравится ли мне учебник, который предписан школьной программой. Я очень честный человек, поэтому сказал, что книжка — полный отстой. Я ее за учебный год ни разу не открывал. Занимаемся по учебникам, которые присылают из-за границы. Первое место занял, а после олимпиады узнал, что председатель жюри — автор этого учебника. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз, сразу после экзамена, мы разговаривали с друзьями, и один спросил: «А как вы ответили на 10-й вопрос?» Другой тут же ответил: «Так там же было всего 8 вопросов». Оказалось, что он не перевернул листок с заданиями, а на обороте были еще вопросы. Это единственный раз, когда я увидел, как кто-то побледнел. © madjackslam / Reddit
- Был у нас в универе профессор. Одной группе он на зачете сказал открыть форточку. А когда они открыли, то сказал: «О, халява прилетела!» — и поставил всей группе зачет. Разумеется, все это рассказали второй группе. Те в предвкушении пришли на зачет, ждут. Профессор снова просит открыть окно. А потом как выдаст: «Халява улетела» — и начал принимать зачет. © Нина Пузравина / ADME
Нина Пузравина - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Ваш профессор - человек настроения, с такими людьми очень сложно в жизни, но юмора у них не отнять.
- Был у нас один препод, который во время лекции мог внезапно начать рассказывать какие-то левые истории, прям заносило его. А еще в нашей студенческой компании был странный парень. Как только кто-то начинал что-то рассказывать, он без конца перебивал фразой: «Причем тут...»? Ему многократно говорили, чтобы он сначала дослушал собеседника, а уже потом встревал. Но все без толку. Однажды кто-то ляпнул: «А слабо нашему преподу такое сказать?» Его все поддержали: «Да-да, попробуй, у него же реально истории ни к селу ни к городу». И вот когда препода в очередной раз занесло, этот парень выдал свое любимое: «А причем тут...»? Экзамен завалил, из института был отчислен. © Подслушано / Ideer
- У нас на экзамене по литературе у препода зазвонил телефон. И вместо того чтобы быстро его выключить или выйти из зала, она медленно прошла через половину всего экзаменационного зала, чтобы кто-то помог ей его отключить. И это при том, что телефон орал минуты три, и она вообще не пыталась сама его заглушить. © ImNotSarcastic0 / Reddit
- Прекрасно помню лекции одного нашего преподавателя, который отличался острым умом и харизмой. Однажды мы сдавали экзамен у него, почти все справились, остались только двоечники, которые весь год ничего не делали. Среди них был и я. Подхожу к нему, начинаю рассказывать по своему билету, минут 15 он слушал меня, затем остановил и сказал: «Знаете, я когда-то решил ради эксперимента прогнать свою лекцию через переводчик. Сначала на китайский, затем на английский, после на французский, немецкий, хинди, польский и потом вернуть к исходному. Так вот она все равно была внятнее и понятнее вашего ответа!» © Палата № 6 / VK
- Встречалась я на третьем курсе с парнем, который постоянно говорил о том, как ему уже хочется работать и как ему не хватает денег, а мы студенты медицинского. Я себе тихонечко подрабатывала санитаркой и набиралась опыта. Посещаемость у меня была выше, чем у него, и оценки, соответственно, тоже. К тому же еще находила время гулять с друзьями и уделять внимание ему. По перед самой сессией он бросил меня фразой: «Времени у меня на любовь к тебе нет!» Сессию я сдала без пересдач, а он бегал и сдавал экзамены еще долго. © Подслушано / Ideer
- На уроках английского я сидела рядом с мальчиком, который всегда у меня пытался списать. Иногда я позволяла ему, но иногда отказывала. Как-то раз на экзамене он снова попытался у меня все скатать. Я неважно себя чувствовала, поэтому просто забила, мол, пусть пишет. В итоге он так увлекся, что переписал вообще все. Даже мои ФИО. © Paulina Márquez / Quora
- Сдавал в универе экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Начал отвечать так, чтобы звучало логично. Препод слушала меня, подперев ладонью щеку. Потом задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа как выдала: «Вы не правы! Но в вашем ответе все так обоснованно, что я не могу вам возразить. Отлично!» © Николай К. / ADME
- Экзамен по биологии. Препод была на высоких каблуках. Но когда ей нужно было пройти по аудитории, она снимала туфли и ходила в следках. © Reddit
Николай К. - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Философия - это такой предмет, что можно многое рассказать так, как понимаешь это ты.
- Сдаю экзамен по зоологии позвоночных, самочувствие не очень. Первый вопрос знаю очень хорошо и бодро отвечаю, а вот ответить на второй вопрос не могу. Пытаюсь создать видимость того, что знаю, но препод меня прерывает и спрашивает: «У нас здесь водится белоплечий орлан. Какие орланы еще есть?» Я осторожно отвечаю: «Белоголовый?» Препод кивает: «Хорошо! А еще?» И тут уже я уверенно выдал: «Белохвостый?» В итоге сдал я на четверку. © flame.777 / Pikabu
- Помню последний курс, экзамен по истории. А препод ну очень строгий был, тем более еще в начале семестра объявил, что тем, кто пропускал, будет дополнительные вопросы задавать. А я была профоргом, как раз половину семестра была занята на подготовках к городским конкурсам. День Х, перед экзаменом Сергей Иванович зовет меня к себе, спрашивает: «Говори честно, какой билет лучше всего знаешь?» Ну я и сказала единственный, что знала наизусть. Позже уже сам экзамен, захожу в аудиторию, вытаскиваю билет, а он мне: «Ну-ка, дай посмотрю, что там у тебя, чтоб не обманула меня». Берет мой билет и называет ту самую тему, что я выучила, хотя в билете была вообще не она. Я начинаю отвечать, а он меня прерывает на полуслове и такой: «Ой, Петрова, опять ты все до словечка выучила! Давай зачетку, пять!» Повезло, так повезло.
- У нас в универе был строгий препод, получить у него тройку было уже за счастье, поэтому я мысленно был готов к пересдаче. Выхожу отвечать, поворачиваю голову, а он спит! Ну, я не растерялся, поэтому подождал около минуты, затем резко громко топнул ногой. И когда преподователь в испуге очнулся ото сна, сказал: «Вот так и закончилась эта эпоха в истории. Вопросы будут?» То ли от стыда, то ли от неожиданности, но дополнительных вопросов не последовало и я первый из потока, кто получил пятерку.
- Во время экзамена по социологии одногруппник рядом со мной уснул и начал громко храпеть. В аудитории находилось около 40 человек, и все старались не засмеяться. Даже преподы улыбались. Но потом храп стал настолько громким, что преподу пришлось его разбудить. © False_Ad3403 / Reddit
- На экзамене по матану попался самый сложный билет. Я сижу, потею, выписываю формулы. Вдруг вижу, как отличник с первой парты роняет шпаргалку прямо мне под ноги. Я, как ниндзя, накрываю ее кроссовком, аккуратно достаю. А там вместо формул написано: «Улыбнись! Ты такая красивая, когда думаешь!» Ну спасибочки, очень уместный комплимент, а главное — в нужное время!
Глядя на эти истории, понимаешь, что юмор — лучший способ пережить любую сессию. Ждем ваши самые честные, нелепые и вдохновляющие рассказы в комментариях под статьей.
Еще больше забавных историй здесь: