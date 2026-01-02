Мы «переселили» 15 голливудских звезд в обычные квартиры. И результат — просто умора

Представьте на секунду: вы заходите в лифт, а рядом с вами стоит Леонардо Ди Каприо. Сосед по этажу — Брэд Питт, а выше — знаменитая Сальма Хайек. Звучит как сюжет для голливудского фильма, но что если бы эти суперзвезды, несмотря на свою мировую славу, жили в обычных многоэтажках? В этой статье мы представим, как бы выглядели знаменитые актеры и актрисы, если бы оказались нашими соседями.