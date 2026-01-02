Мы «переселили» 15 голливудских звезд в обычные квартиры. И результат — просто умора
Представьте на секунду: вы заходите в лифт, а рядом с вами стоит Леонардо Ди Каприо. Сосед по этажу — Брэд Питт, а выше — знаменитая Сальма Хайек. Звучит как сюжет для голливудского фильма, но что если бы эти суперзвезды, несмотря на свою мировую славу, жили в обычных многоэтажках? В этой статье мы представим, как бы выглядели знаменитые актеры и актрисы, если бы оказались нашими соседями.
Дженнифер Энистон
Памела Андерсон
Тимоти Шаламе
Джейк Джилленхол
Моника Беллуччи
Леонардо Ди Каприо
Ну в обычной жизни диван стоит у стены. А на стене редко у кого есть картины. Там обои должны быть.
Сальма Хайек
Эмма Уотсон
Элайджа Вуд
Джейсон Момоа
Энн Хэтэуэй
Брэд Питт
Пенелопа Крус
Шарлиз Терон
Том Круз
А здесь мы представили, как бы выглядели люди с известных полотен, если бы жили в наше время.
Комментарии
Большинство из них все равно красивые или по крайней мере очень харизматичные, их не испортить картинками от ии. И в настоящей жизни они, звёзды, как не удивительно, тоже люди...
Это ж просто обычные люди, в обычной жизни они так и выглядят плюс ещё без мейка и укладок. Я ещё понимаю если б книжных героев поместили в необычные обстоятельства, ну а людей к чему, о чем статья вообще.