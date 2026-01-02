Мы «переселили» 15 голливудских звезд в обычные квартиры. И результат — просто умора

3 часа назад
Мы «переселили» 15 голливудских звезд в обычные квартиры. И результат — просто умора

Представьте на секунду: вы заходите в лифт, а рядом с вами стоит Леонардо Ди Каприо. Сосед по этажу — Брэд Питт, а выше — знаменитая Сальма Хайек. Звучит как сюжет для голливудского фильма, но что если бы эти суперзвезды, несмотря на свою мировую славу, жили в обычных многоэтажках? В этой статье мы представим, как бы выглядели знаменитые актеры и актрисы, если бы оказались нашими соседями.

Дженнифер Энистон

Памела Андерсон

Тимоти Шаламе

Джейк Джилленхол

© Enemy / Pathé, AI-generated image

Моника Беллуччи

© Malèna / Medusa Film, AI-generated image
Orsa Valdés
2 дня назад

Ну, она к концу фильма приблизительно так и стала выглядеть.

Леонардо Ди Каприо

Zica
2 дня назад

Ну в обычной жизни диван стоит у стены. А на стене редко у кого есть картины. Там обои должны быть.

Сальма Хайек

Эмма Уотсон

Элайджа Вуд

Джейсон Момоа

© Aquaman / Warner Bros., AI-generated image

Энн Хэтэуэй

Брэд Питт

Пенелопа Крус

© Bandidas / EuropaCorp, AI-generated image

Шарлиз Терон

Orsa Valdés
2 дня назад

Та что справа - почти что Кэмерон Диаз из "Отпуска по обмену".

Том Круз

А здесь мы представили, как бы выглядели люди с известных полотен, если бы жили в наше время.

Фото на превью Malèna / Medusa Film, AI-generated image, Snow White and the Huntsman / Dentsu, AI-generated image

Рамбацамба
1 час назад

Большинство из них все равно красивые или по крайней мере очень харизматичные, их не испортить картинками от ии. И в настоящей жизни они, звёзды, как не удивительно, тоже люди...

Драконятина
19 минут назад

Это ж просто обычные люди, в обычной жизни они так и выглядят плюс ещё без мейка и укладок. Я ещё понимаю если б книжных героев поместили в необычные обстоятельства, ну а людей к чему, о чем статья вообще.

