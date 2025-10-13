Мы представили, как бы выглядели люди с 14 известных полотен, если бы жили в наше время

Мы привыкли видеть в персонажах классической живописи лишь застывшие образы из далекого прошлого. Но стоит представить их в XXI веке — с актуальной стрижкой, стильной одеждой и современными атрибутами — и происходит магия. Суровый вельможа превращается в стильного айтишника, а надменная дама — вылитая инфлюенсер из соцсетей. Наш проект наглядно показывает: между нами и людьми со старинных полотен куда меньше различий, чем кажется.