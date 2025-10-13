Мы представили, как бы выглядели люди с 14 известных полотен, если бы жили в наше время

Художники
1 час назад
Мы привыкли видеть в персонажах классической живописи лишь застывшие образы из далекого прошлого. Но стоит представить их в XXI веке — с актуальной стрижкой, стильной одеждой и современными атрибутами — и происходит магия. Суровый вельможа превращается в стильного айтишника, а надменная дама — вылитая инфлюенсер из соцсетей. Наш проект наглядно показывает: между нами и людьми со старинных полотен куда меньше различий, чем кажется.

Леонардо да Винчи — «Дама с горностаем»

Петрус Кристус — «Портрет девушки»

Жорж Брак — «Голова женщины»

Томас Гейнсборо — «Мальчик в голубом»

Данте Габриэль Россетти — «Прозерпина»

Эгон Шиле — «Сидящая женщина с согнутыми коленями»

Неизвестный художник — «Портрет Карлоса II Испанского»

Фрэнк Кадоган Купер — «Тщеславие»

Диего Веласкес — Портрет дамы

Тео ван Дусбург — «Девочка с лютиками»

Эдвард Мунк — «Крик»

Анри де Тулуз-Лотрек — «Женщина с зонтиком»

Мари-Габриэль Капе — «Автопортрет»

Микеланджело Меризи да Караваджо — «Мальчик с корзиной фруктов»

