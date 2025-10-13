Мы представили, как бы выглядели люди с 14 известных полотен, если бы жили в наше время
Художники
1 час назад
Мы привыкли видеть в персонажах классической живописи лишь застывшие образы из далекого прошлого. Но стоит представить их в XXI веке — с актуальной стрижкой, стильной одеждой и современными атрибутами — и происходит магия. Суровый вельможа превращается в стильного айтишника, а надменная дама — вылитая инфлюенсер из соцсетей. Наш проект наглядно показывает: между нами и людьми со старинных полотен куда меньше различий, чем кажется.
Леонардо да Винчи — «Дама с горностаем»
Петрус Кристус — «Портрет девушки»
Жорж Брак — «Голова женщины»
Томас Гейнсборо — «Мальчик в голубом»
Данте Габриэль Россетти — «Прозерпина»
Эгон Шиле — «Сидящая женщина с согнутыми коленями»
Неизвестный художник — «Портрет Карлоса II Испанского»
Фрэнк Кадоган Купер — «Тщеславие»
Диего Веласкес — Портрет дамы
Тео ван Дусбург — «Девочка с лютиками»
© Girl with buttercups / Theo van Doesburg / Centraal Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
Эдвард Мунк — «Крик»
Анри де Тулуз-Лотрек — «Женщина с зонтиком»
.
Мари-Габриэль Капе — «Автопортрет»
Микеланджело Меризи да Караваджо — «Мальчик с корзиной фруктов»
Если вам было интересно взглянуть на классику под таким необычным углом, то вас точно ждут и другие наши статьи в этом же ключе:
Комментарии
Уведомления
Внезапно даже и неплохо получилось, рассматривала с любопытством. :)
