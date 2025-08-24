12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино

Многие из нас, наблюдая фильмы или рассматривая портреты известных исторических личностей, даже не подозревают, насколько их реальный облик может отличаться от кинематографических и художественных образов. В современную эпоху нейросети позволяют нам увидеть истинное лицо этих великих людей, открывая перед нами возможность взглянуть на них с новой, более достоверной точки зрения.