12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино

Интересное
2 часа назад

Многие из нас, наблюдая фильмы или рассматривая портреты известных исторических личностей, даже не подозревают, насколько их реальный облик может отличаться от кинематографических и художественных образов. В современную эпоху нейросети позволяют нам увидеть истинное лицо этих великих людей, открывая перед нами возможность взглянуть на них с новой, более достоверной точки зрения.

Чингисхан

А вот так выглядел Чингисхан на самом деле

AI-generated image

Нефертити

А так выглядела известная царица в действительности

AI-generated image

Юлий Цезарь

Вот так выглядел известный политический деятель в далеком прошлом

AI-generated image

Клеопатра

А так выглядела Клеопатра на самом деле

AI-generated image

Микеланджело

А так выглядел известный художник на самом деле, по мнению нейросети

AI-generated image

Жанна д’Арк

Вот как примерно могла выглядеть Жанна д’Арк в далеком прошлом

AI-generated image

Шекспир

Вот как увидела нейросеть известного писателя

AI-generated image

Царь Соломон

А так выглядел известный царь на самом деле

AI-generated image

Ксеркс I

А так Ксеркс I выглядел на самом деле

AI-generated image

Наполеон

А так император Франции выглядел на самом деле

AI-generated image

Симонетта Веспуччи

А вот так выглядела муза Сандро Боттичелли на самом деле

AI-generated image

Изабелла Кастильская

Вот так выглядела королева по мнению нейросети

AI-generated image

