12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
Многие из нас, наблюдая фильмы или рассматривая портреты известных исторических личностей, даже не подозревают, насколько их реальный облик может отличаться от кинематографических и художественных образов. В современную эпоху нейросети позволяют нам увидеть истинное лицо этих великих людей, открывая перед нами возможность взглянуть на них с новой, более достоверной точки зрения.
Чингисхан
А вот так выглядел Чингисхан на самом деле
Нефертити
А так выглядела известная царица в действительности
Юлий Цезарь
Вот так выглядел известный политический деятель в далеком прошлом
Клеопатра
А так выглядела Клеопатра на самом деле
Микеланджело
А так выглядел известный художник на самом деле, по мнению нейросети
Жанна д’Арк
Вот как примерно могла выглядеть Жанна д’Арк в далеком прошлом
Шекспир
Вот как увидела нейросеть известного писателя
Царь Соломон
А так выглядел известный царь на самом деле
Ксеркс I
А так Ксеркс I выглядел на самом деле
Наполеон
А так император Франции выглядел на самом деле
Симонетта Веспуччи
А вот так выглядела муза Сандро Боттичелли на самом деле
Изабелла Кастильская
Вот так выглядела королева по мнению нейросети
