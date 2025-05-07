Хм. Не занимались домашними делами. А кто тогда ими занимался? Спартанцы?
6 аспектов жизни спартанских женщин, которые опередили свое время
Все мы слышали и читали о Древней Греции, но лишь немногие задумывались, насколько сильно различались обычаи и уклад жизни в разных полисах. Каждый город-государство имел свою уникальную систему ценностей, законы и традиции. Но среди них особенно выделялась Спарта: жесткая дисциплина, высокое положение женщин в обществе, своеобразные методы воспитания и многое другое. В этой статье вы узнаете множество необычных фактов, которые заставят вас по-новому взглянуть на Спарту.
Имели право владеть собственностью
В отличие от гречанок других городов, у спартанок было гораздо больше свободы. Они могли спокойно участвовать в атлетических соревнованиях, получать образование и распоряжаться своей собственностью после смерти мужа. В последнем они были равны мужчинам по статусу. Что касается женщин других полисов, им приходилось после смерти мужа выходить замуж за близкого друга, чтобы имущество не осталось без хозяина.
Важно отметить, что свободе спартанок способствовал тот факт, что они не занимались домашними делами. Это давало возможность и время заниматься собой.
Могли заниматься спортом наравне с мужчинами
"свободе спартанок способствовал тот факт, что они не занимались домашними делами"
Ну дык, для домашних дел у дорицев-спартиатов илоты существовали.
В Спарте молодые незамужние девушки могли спокойно заниматься спортом для укрепления своего здоровья и быть наравне с другими мужчинами по физическим способностям. Помимо этого, Ликург даже учредил специальные спортивные соревнования среди женщин.
Но это еще не все: спартанки единственные могли себе позволить носить короткие одеяния с большим вырезом на бедрах. Например, афинянки обычно носили длинные хитоны, доходящих до щиколоток. Тяжелая ткань и длина изделия очень сильно сковывала их движения.
Коротко стриглись после брака
В Спарте был еще другой странный обычай: женщины после брака выбривали себе голову и всю жизнь ходили без волос, в отличие от других полисов, где длинные волосы считались знаком женственности.
Но это не значит, что спартанки не прибегали к разным ухищрениям, чтобы выглядеть привлекательно. Они могли использовать золотые или серебряные украшения и духи. Но поскольку в жизни полиса важное место занимало равенство, женщины старались сильно не выделяться своим внешним видом в своем классе.
Выходили замуж позже
"вв жизни полиса важное место занимало равенство"
Равенство? Вв Спарте? Оукай
Спартанки выходили замуж позже гречанок других полисов — примерно в 18 лет, в более зрелом и осознанном возрасте. Что касается других полисов, здесь родители выдавали замуж своих дочерей прямо в подростковом возрасте. Брак и рождение детей был очень важным пунктом в развитии Спарты, так как здесь были нужны защитники полиса.
Если мужчина в течение долгого времени не вступал в брак, то для этого сильно наказывали: зимой его могли выводить на площадь, где он должен был распевать специальную песню о себе. А песня была о том, что наказание их вполне справедливое.
Мужья годами не видели своих жен при дневном свете
Супружеская жизнь в Спарте тоже была своеобразной. Пара ни в коем случае не жила вместе, мужчины обычно проводили свое время со своими друзьями-соотечественниками, а если хотелось видеться с женой, то это делалось исключительно ночью. Женщины специально не виделись с мужьями днем, чтобы муж с женой не утратили интерес друг к другу. Есть теория, что мужчины могли годами не видеть жену при дневном свете.
Законно могли изменять мужу
Что касается вопроса измен, в Спарте были свои правила. Жена имела законное право изменять мужу. Последний спокойно мог уступить свое место более сильному мужчине для рождения сильных детей. И это никак не влияло на брак и отношения между супругами. Причиной такого отношения к брачным узам было стремление рожать как можно больше здоровых детей, а способы его осуществления не волновали никого.
Рождение ребенка и родовые муки часто приравнивались к мужской доблести в защите своей страны. Спартанцы очень высоко ценили своих жен, которые ценой жизни рожали им детей. В последнем случае для женщин ставили специальное надгробие, подтверждающее их героический поступок.
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