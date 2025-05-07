6 аспектов жизни спартанских женщин, которые опередили свое время

В Спарте молодые незамужние девушки могли спокойно заниматься спортом для укрепления своего здоровья и быть наравне с другими мужчинами по физическим способностям. Помимо этого, Ликург даже учредил специальные спортивные соревнования среди женщин.

Но это еще не все: спартанки единственные могли себе позволить носить короткие одеяния с большим вырезом на бедрах. Например, афинянки обычно носили длинные хитоны, доходящих до щиколоток. Тяжелая ткань и длина изделия очень сильно сковывала их движения.