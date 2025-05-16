Читала, что в Древней Руси многие женщины использовали мох сфагнум, причем часто его даже не оборачивали в ткань.
6 фактов о гигиене прошлого, от которых глаза лезут на лоб
Мы настолько привыкли к нашим современным гигиеническим ритуалам, что часто не задумываемся, каково было жить в прошлом и следить за собой. На самом деле это было далеко не легкой задачей. Одной из главных проблем была нехватка информации и ресурсов, что приводило к странным теориям и антисанитарии. В этой статье мы собрали несколько интересных фактов о гигиенических привычках прошлого, которые сегодня, как минимум, вызывают недоумение.
В Древней Греции использовали древесину вместо прокладки
В античности было не так много альтернатив для женской гигиены, поэтому люди использовали то, что было под рукой. В Древней Греции вместо тампонов использовали дерево, точнее, тонко нарезанные куски древесины, которые оборачивали тканью. В других странах женщины тоже проявляли креативность: в Египте делали тампоны из папируса, в Риме использовали шерсть, в Японии — бумагу, а в Индонезии — растительные волокна.
🤣 домашними делами, да еще в те времена.... Вот это лень. Воды наноси, дров наруби и т.д. и т.п....
Также существовала странная теория о менструации: древнегреческий врач Гален считал, что причиной кровотечения была лень. Поскольку женщины, как правило, занимались домашними делами и мало двигались, то жидкость якобы накапливалась в организме. Однако ей нужно было как-то выйти. Таким образом, менструация была своего рода «спасением» для женщин, которые вели менее активный образ жизни, в отличие от мужчин.
В Древней Греции и Риме вместо туалетной бумаги использовали керамические изделия и специальную палку
В античные времена было несколько альтернатив туалетной бумаге. В туалетах была палка, на которой прикрепляли губку, смоченной уксусом — ее называли «терсорий». Это устройство вовсе не было одноразовым, так что о гигиене не было и речи.
Другим своеобразным заменителем туалетной бумаги были керамические изделия в форме круга, под названием «песоя». Существует версия, что на них писали имена заклятых врагов, и после «совершения» ритуала символически мстили им.
В XVIII веке вместо того, чтобы мыться, носили белое нижнее белье
В это время было распространено убеждение, что вода крайне негативно влияет на здоровье. Люди могли за всю жизнь принимать ванну всего несколько раз. Есть мнение, что Людовик XIV мылся только дважды за свою жизнь. Даже врачи давали противоречивые советы по поводу купания, считая его нежелательным. Например, купание в теплой воде считалось опасным для здоровья, так как оно открывало поры, а холодная вода могла привести к ознобу и простуде.
Но можно подумать: «Как же так? Разве люди вообще не мылись и не следили за собой?» На самом деле люди того времени нашли решение: они носили белое льняное нижнее белье, которое часто меняли. Считалось, что гигиена тела во многом зависела от него, так как оно якобы поглощало жир и грязь с тела.
При королевском дворе работал «следящий за туалетом»
Одна из самых неоднозначных работ в истории была должность «Конюха королевского туалета». Во дворце работал «следящий за туалетом» — специальный человек, которому поручалось следить и помогать королю в его туалетных делах.
Должность была впервые учреждена Генрихом VII, а в годы правления сына — Генриха VIII, стала весьма почитаемой. Работа включала в себя знание очень интимных аспектов жизни короля и часто обещала быстрое повышение по службе.
Поэтому многие сыновья дворян и другие претендовали на эту должность, чтобы улучшить свое положение при дворе. Некоторые дослуживались до секретарей с высокой зарплатой и привилегиями. Считается, что название «профессии» произошло от туалета, который всегда носили с собой на случай, если он понадобился бы королю. Также с ним носили воду, полотенца и таз для умывания.
В Древнем Риме были общественные туалеты в прямом смысле
Несмотря на то, что речь идет о далеком прошлом, Рим был тогда достаточно развит: здесь давно уже существовала канализационная система. В городах были общественные туалеты, которые обычно располагались рядом с общественными банями. Однако интересной особенностью этих заведений было то, что внутри не было разделяющих стен. Люди буквально сидели рядом друг с другом, без какой-либо приватности. Часто эти места становились ареной для горячих споров и дискуссий. Ведь что еще делать, если долго сидишь с другими и справляешь нужду, как развлекать себя и других?
Женщины покрывали волосы животным жиром
В средние века медвежий жир стал особенно популярен как средство против выпадения волос и стимулирования их роста. Обоснованием этой практики было убеждение, что густой мех медведей указывает на некое особенное свойство их жира, которое может благоприятно воздействовать на их шевелюру.
Рецепты часто включали медвежий жир, смешанный с другими ингредиентами, такими как зола от пшеничной соломы или травы. Однако из-за чрезмерной охоты на медведей в последующие века производители начали заменять его свиным салом, продолжая при этом продавать его как «медвежий жир».
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