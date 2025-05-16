6 фактов о гигиене прошлого, от которых глаза лезут на лоб

В это время было распространено убеждение, что вода крайне негативно влияет на здоровье. Люди могли за всю жизнь принимать ванну всего несколько раз. Есть мнение, что Людовик XIV мылся только дважды за свою жизнь. Даже врачи давали противоречивые советы по поводу купания, считая его нежелательным. Например, купание в теплой воде считалось опасным для здоровья, так как оно открывало поры, а холодная вода могла привести к ознобу и простуде.

Но можно подумать: «Как же так? Разве люди вообще не мылись и не следили за собой?» На самом деле люди того времени нашли решение: они носили белое льняное нижнее белье, которое часто меняли. Считалось, что гигиена тела во многом зависела от него, так как оно якобы поглощало жир и грязь с тела.