8 противоречивых картин, которые в свое время потрясли мир искусства

Искусство всегда отражает дух времени. Оно может вызвать восхищение, удивление, а также споры и возмущение. Многие художники бросали вызов публике своими произведениями, давая повод для нескончаемых споров. Мы собрали для вас 8 историй о картинах художников, которые в свое время вызвали большой скандал.

«Лунная ночь на Днепре», Архип Куинджи

В 1880 году свою картину Куинджи решил выставить в зале Общества поощрения художников. Это была выставка всего одного пейзажа. Но какой ажиотаж она создала среди петербуржцев! Люди выстраивались в длинную очередь, чтобы увидеть эту картину, о которой ходили разные легенды. Художник специально потребовал закрыть окна занавесками, чтобы в выставочной комнате было темно. Помимо этого, перед картиной он поставил электрическую лампу для усиления эффекта сияния луны. Серебряная луна выглядела настолько ярко, что многие сомневались, мог ли художник добиться такого эффекта исключительно художественными методами. На самом деле, помимо виртуозной работы, Куинджи много экспериментировал с красками. Он использовал различные химические вещества, работая в лаборатории Менделеева. Интерес петербуржцев еще больше возрос, когда князь Константин Константинович купил картину за невероятную сумму — 5000 рублей. Многие во время выставки старались разглядеть обратную сторону картины, наивно полагая, что художник что-то поместил там для искусственного освещения. Другие думали, что он владеет тайной смешивания красок.

«Впечатление. Восход солнца», Клод Моне

Многие сейчас восхищаются картинами импрессионистов, но мало кто знает, какой шок они вызывали у публики в далеком XIX веке. В 1874 году группа бунтарей решила организовать свою выставку, бросив вызов общественному вкусу. Бульвар Капуцинов стал местом проведения этой провокационной экспозиции. Многие люди приходили туда просто похохотать над картинами художников, а некоторым казалось, что авторы смеются над ними, так как их работы выглядели незаконченными. Помимо обычных зрителей, профессиональные художники и критики тоже не упустили возможности посмеяться над дерзкими новаторами. Один из критиков, Луи Леруа, увидев картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», написал статью, в которой иронично назвал всех участников выставки «импрессионистами». Для него название картины звучало излишне пафосно и даже смешно. Но кто бы мог подумать, что это слово войдет в историю искусства как название одного из самых успешных направлений, известных нам сегодня?

«Встреча», Гюстав Курбе

Курбе, как ярый противник академизма, в своих произведениях часто стремился изображать обыденную жизнь. Многих это возмущало, так как общество того времени было воспитано на академических идеалах. Одно из его произведений - «Встреча» изображает самого художника, который во время прогулки встретился со своим покровителем Альфредом Брюйасом и его слугой. Курбе выглядит как обычный человек, и никакой атрибут не выдает его принадлежность к высокому искусству. Новаторский подход к изображению образа художника вызвал большой скандал на выставке в Париже в 1855 году. Критики в шутку назвали картину «Здравствуйте, господин Курбе», после чего покровитель художника начал избегать ее выставлять.

«Девушка, освещенная солнцем», Валентин Серов

Валентин Серов, один из ярких представителей русского импрессионизма, в начале своего творческого пути решил написать портрет своей сестры. Как любитель "отрадной" и позитивной тематики, художник изобразил свою сестру в лесу, где ее лицо освещают теплые солнечные лучи. Однако когда Серов решил представить свою работу на выставке, он столкнулся с резкой критикой со стороны старшего поколения художников, таких как Маковский и Прянишников. Многие ругали полотно, говоря, что девушка больна и странные блики на лице вовсе не к месту. Тем не менее, Павел Третьяков высоко оценил эту картину и приобрел ее еще до начала инцидента.

«Мадам Х (Мадам Пьер Готро)», Джон Сингер Сарджент

Кто бы мог подумать, что одна лишь бретелька может сыграть злую шутку с художником и его моделью. В 1884 году Сарджент написал портрет Мадам Пьер Готро — весьма противоречивой фигуры. Она была женой известного банкира, который был в два раза старше нее. О ней ходили слухи про измену и развязный образ жизни.



Выбор такой героини для картины был не единственной «ошибкой» художника. Он позволил себе изобразить одну бретельку платья приспущенной, что в то время вызвало огромную бурю эмоций у добропорядочной публики. Объектом критики становились то излишне длинный нос героини, то красное ухо, то припущенная бретелька. Это стало причиной упадка популярности художника во Франции, однако потом он смог восстановить свою репутацию уже в Великобритании и Америке.

«Портрет Марии-Антуанетты в сорочке», Мари-Элизабет-Луиза Виже-Лебрен

Мари-Элизабет-Луиза Виже-Лебрен была придворной художницей Марии-Антуанетты и написала более 30 ее портретов. Благодаря королеве художница получила допуск в Королевскую академию живописи и скульптуры в 1783 году. В том же году она написала портрет Марии-Антуанетты в платье-сорочке. Художница изобразила королеву в свободном муслиновом платье, которое в то время служило нижним бельем. Зрителей много чего раздражало в этой картине. Первое - это то, что нельзя было вообразить королеву в такой одежде, это было очень неэтично и неподобающе. Второе - то, что сорочка была сделана из импортного хлопкового муслина, а не из французского лионского шелка. В итоге картина вызвала такой шум и негодование, что ее убрали из Салона в 1783 году и заменили более «приличным» портретом королевы.

«Черный квадрат», Казимир Малевич

«Черный квадрат» до сих пор вызывает споры и недоумение. В 1915 году Казимир Малевич взял холст среднего размера, покрасил его в белый цвет по краям и залил центр густой черной краской. Благодаря этим, казалось бы, простым действием Малевич стал автором одного из самых впечатляющих и неоднозначных произведений искусства своего времени. По его словам, «Черный квадрат» свел все к «нулю формы». Малевич считал «Черный квадрат» символом нового, современного вида духовности. Создав эту картину, он ознаменовал рождение нового художественного направления — супрематизма, в котором главную роль играли цвет и форма. По словам художника, он хотел освободить искусство от стремления подражать и копировать объективный мир. Для многих такой подход к искусству был непонятен, так как зрители привыкли видеть на холсте предметы окружающей реальности. Картина была впервые представлена в 1915 году на «Последней футуристической выставке 0,10» на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Реакция публики оказалась неоднозначной: многие были возмущены новаторским подходом художника, не понимая смысла картины. Для одних она символизировала зло и тьму, из-за чего в последующие годы ее даже пытались исключить из истории искусства. Для других это был всего лишь трюк, выдумка или провокационный шаг, который популяризировал Малевича как художника.

«Крик», Эдвард Мунк