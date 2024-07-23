19 фотографий, за которыми притаилась умопомрачительная история

За некоторыми фотографиями, которые юзеры размещают в интернете, стоит целая история. И, не зная ее, бывает сложно разобраться: что же там такое происходит? Мы все выяснили и делимся с вами.

«У нас пропал кот. Я развесила объявления по всему району, прочесала окрестности, опросила соседей»

«Возвращаюсь, а на пороге сидит этот мешок шерсти вот с таким выражением на морде. Будто ничего и не случилось».

«Наткнулась на эту фотографию моей мамы в младенчестве. Она лежит на шали, которую связала ее прабабушка»

«Шаль давно утеряна, но я решила ее повторить».

«Забыла в такси любимую толстовку — очень недешевую, кстати. Связалась с водителем, он сказал, что нашел ее»

«За вознаграждение в $ 20 он привез пропажу. А когда я развернула толстовку дома, у меня аж волосы дыбом встали. Я перебирала в уме миллион вариантов, что с ней могло случиться, и до сих пор не понимаю».

«В ванную залетел мотылек, и сразу же сформировалась группа охотников»

«Сдавал тест на аллергены. 298 видов сразу»

«На свадьбе мы фотографировались в парке, когда нас посетила дружелюбная семья енотов»

«Они искали остатки еды. Убедившись, что у нас ничего нет, они продолжили свой путь».

«Переехал к своей девушке. Она говорит, что для меня не хватит места в шкафу»

«Еще 38 пар обуви не попали в кадр».

«Черепаха соседей убежала и оказалась практически на улице. Она весит почти 113 кг, и вот как они решили доставить ее домой»

«Этот сейф достался жене по наследству. 9 лет он пылился, а потом я взял и взломал его»

«У меня был только один вопрос: „Почему я, черт побери, не сделал это раньше?“ Не таскали бы его за собой во время переездов».

«Мы с папой в тренажерном зале корабля, который доставил нас в Канаду в 1954 году»

«У нас появился котенок, который ничего не боится, и теперь каждый раз мне приходится так обедать»

«Вчера я сломал ногу. Но дружбаны из скейт-парка придумали, как мне сделать временную шину»

«Иногда достаточно просто сидеть на солнце и выглядеть потрясающе. Этот морской лев это понимает»

«Подарил отцу ростовую фигуру мистера Бина. И папа передвигал ее по всему дому, чем шокировал маму»

«Жена проводит онлайн-занятия. Мы живем в квартире-студии, поэтому мне приходится уходить в ванную. Смотрите, как я устроился»

«Удалось поймать момент, когда моя подруга пытается уклониться от плевка»

«В понедельник у меня важная презентация, кроме того, я должен написать рассказ. Поэтому я решил соорудить театр для своего котенка»

«Моя жена бросила одеяло на стул сушиться, а у меня чуть не случился сердечный приступ»

«Мой друг прикрепил воздушные шары к своим дредам, а вчера отрезал их»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.