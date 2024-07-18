18 мастеров фотошопа, которые выкрутили настройки иронии и сарказма на полную

Не все из нас на ты с фоторедакторами. Но иногда снимок получается настолько удачным, что так и хочется, чтобы над ним немного пошаманил мастер и довел его до совершенства. Интернет-пользователи поделились снимками, которые и сами по себе хороши, но со щепоткой юмора стали еще прекраснее.

А в бонусе вы увидите наглядный пример того, что иногда действительность не требует никакого фотошопа.

«Брат попросил присмотреть за племянницей. Организуем ему сердечный приступ?»

Ага, смотри, у нее появился новый друг! © PrincessPalette / Reddit

«Сделайте моего пса преступником»

Надпись на мешке: «Не кошачья мята».

Клянусь, я держал мешок для своего друга, офицер! © phi6guy / Reddit

«Недавно сделала это фото сестры, и мы смеемся над ним уже несколько дней»

«Мы с другом расстались с девушками на фото. Пожалуйста, удалите их со снимка»

«Я ненавижу дурацкую шляпу своей девушки. Когда я делал ей предложение, она ее так и не сняла. Что ж, пришлось смириться»

«Мой приятель стыдится своей татуировки. Чем ее можно перекрыть?»

Ни слова больше! Ты также можешь расширить корзину влево, за цветок. © StillStaringAtTheSky / Reddit

«Сестра попросила присмотреть за ее квартирой. Давайте устроим ей сердечный приступ»

«Поместите моего сына в смешную ситуацию»

«Сделала фото своего кота, когда он мяукает, и подумала, что у него есть большой потенциал для фотошопа»

«Я сделала эту замечательную фотографию детей, а потом поняла, что за скамейкой спит мой муж. Может кто-нибудь отфотошопить его?»

«Хочу, чтобы мои коты оказались в какой-нибудь экстремальной ситуации»

«Жена оставила меня присматривать за дочкой»

«Сделайте что-нибудь смешное с моим котом»

«Давайте пошутим над ним»

«Дочь попросила поливать растения, пока ее нет в городе. Давайте напугаем ее!»

«Я развелась, но родителям нравится это фото в традиционном наряде. Можно сделать так, чтобы там осталась только я?»

«Жена уехала на выходные. Давайте напугаем ее»

Бонус: «Мои единственные отношения были аж 7 лет назад. Девушка изменила мне, так как считала, что я недостаточно хорош собой. Ребята, сделайте меня красивым, а?»

Не вопрос! © Sleinbrein / Reddit

У тебя прекрасное лицо. Поработай над уверенностью в себе, и та самая обязательно найдет тебя. © Effective_Athlete_87 / Reddit