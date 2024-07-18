18 мастеров фотошопа, которые выкрутили настройки иронии и сарказма на полную

Фотоподборки
2 часа назад

Не все из нас на ты с фоторедакторами. Но иногда снимок получается настолько удачным, что так и хочется, чтобы над ним немного пошаманил мастер и довел его до совершенства. Интернет-пользователи поделились снимками, которые и сами по себе хороши, но со щепоткой юмора стали еще прекраснее.

А в бонусе вы увидите наглядный пример того, что иногда действительность не требует никакого фотошопа.

«Брат попросил присмотреть за племянницей. Организуем ему сердечный приступ?»

«Сделайте моего пса преступником»

Niki SS
2 часа назад

Смысл что-то менять и так ясно,что пёс преступник. Он же черный

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Надпись на мешке: «Не кошачья мята».

  • Клянусь, я держал мешок для своего друга, офицер! © phi6guy / Reddit

«Недавно сделала это фото сестры, и мы смеемся над ним уже несколько дней»

«Мы с другом расстались с девушками на фото. Пожалуйста, удалите их со снимка»

«Я ненавижу дурацкую шляпу своей девушки. Когда я делал ей предложение, она ее так и не сняла. Что ж, пришлось смириться»

«Мой приятель стыдится своей татуировки. Чем ее можно перекрыть?»

Vera
1 час назад

Какой ужас... Не могу поверить что кто-то ходит с этим на своём теле, на заборе рисунки симпатичнее бывают....

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«Сестра попросила присмотреть за ее квартирой. Давайте устроим ей сердечный приступ»

«Поместите моего сына в смешную ситуацию»

«Сделала фото своего кота, когда он мяукает, и подумала, что у него есть большой потенциал для фотошопа»

«Я сделала эту замечательную фотографию детей, а потом поняла, что за скамейкой спит мой муж. Может кто-нибудь отфотошопить его?»

Хильдур
1 час назад

Замечательную фотографию?
А вот половина мужа в руках девочки делает её стрёмной

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«Хочу, чтобы мои коты оказались в какой-нибудь экстремальной ситуации»

«Жена оставила меня присматривать за дочкой»

«Сделайте что-нибудь смешное с моим котом»

«Давайте пошутим над ним»

Конфуз
1 час назад

Не, Скорсезе игнорировать нельзя. Надо было мужика рядом с ним, типа. обсуждает то, как этих двух бездарей выгнать и заменить

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«Дочь попросила поливать растения, пока ее нет в городе. Давайте напугаем ее!»

«Я развелась, но родителям нравится это фото в традиционном наряде. Можно сделать так, чтобы там осталась только я?»

«Жена уехала на выходные. Давайте напугаем ее»

Бонус: «Мои единственные отношения были аж 7 лет назад. Девушка изменила мне, так как считала, что я недостаточно хорош собой. Ребята, сделайте меня красивым, а?»

Конфуз
1 час назад

За семь лет можно было схуднуть и прокачаться до мистера Вселенная. Ну или хоть работой заняться.

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Фоторедакторы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сегодня встречающиеся в сети необработанные снимки кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Однако люди испокон веков улучшали свою внешность на изображениях. Вот 15 пар картин и снимков культовых личностей, которые доказывают, что фотошоп существовал еще в XIX веке.

Фото на превью Ozebundi / Reddit, Sleinbrein / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Понравилась только кото-луна)
Ну и традиционно, по четвергам - приплыла новая рыба.
Ситуация, что ли так влияет? Хотела совместить керамику, дерево и кожу...и получился оптический прицел)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Вианна
1 час назад

Некоторые очень понравились. Кото-луна, коты в экстримальной ситуации, кот на лодке и ребенок с Тимоном и Пумбой. И абсолютно тупые, где а давайте доведем до сердечного приступа, а давайте напугаем. Пранкеры недоделанные

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Jiàngzāi
1 час назад

Почему люди так любят всякие пранки над близкими? Это же неприятно. 🤔

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