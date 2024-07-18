18 мастеров фотошопа, которые выкрутили настройки иронии и сарказма на полную
Не все из нас на ты с фоторедакторами. Но иногда снимок получается настолько удачным, что так и хочется, чтобы над ним немного пошаманил мастер и довел его до совершенства. Интернет-пользователи поделились снимками, которые и сами по себе хороши, но со щепоткой юмора стали еще прекраснее.
А в бонусе вы увидите наглядный пример того, что иногда действительность не требует никакого фотошопа.
«Брат попросил присмотреть за племянницей. Организуем ему сердечный приступ?»
- Ага, смотри, у нее появился новый друг! © PrincessPalette / Reddit
«Сделайте моего пса преступником»
Надпись на мешке: «Не кошачья мята».
- Клянусь, я держал мешок для своего друга, офицер! © phi6guy / Reddit
«Недавно сделала это фото сестры, и мы смеемся над ним уже несколько дней»
«Мы с другом расстались с девушками на фото. Пожалуйста, удалите их со снимка»
- У меня есть идея получше. © 16bit_Zeke / Reddit
- Мне потребовалась секунда, чтобы понять. Это гениально. © bg555 / Reddit
«Я ненавижу дурацкую шляпу своей девушки. Когда я делал ей предложение, она ее так и не сняла. Что ж, пришлось смириться»
Единственная вещь, которая не нравится этому сладкому пирожочку - дурацкая шляпа. Всего-навсего)
«Мой приятель стыдится своей татуировки. Чем ее можно перекрыть?»
Какой ужас... Не могу поверить что кто-то ходит с этим на своём теле, на заборе рисунки симпатичнее бывают....
- Ни слова больше! Ты также можешь расширить корзину влево, за цветок. © StillStaringAtTheSky / Reddit
«Сестра попросила присмотреть за ее квартирой. Давайте устроим ей сердечный приступ»
- Легко! © Allena-Me / Reddit
«Поместите моего сына в смешную ситуацию»
«Сделала фото своего кота, когда он мяукает, и подумала, что у него есть большой потенциал для фотошопа»
«Я сделала эту замечательную фотографию детей, а потом поняла, что за скамейкой спит мой муж. Может кто-нибудь отфотошопить его?»
Замечательную фотографию?
А вот половина мужа в руках девочки делает её стрёмной
«Хочу, чтобы мои коты оказались в какой-нибудь экстремальной ситуации»
«Жена оставила меня присматривать за дочкой»
«Сделайте что-нибудь смешное с моим котом»
«Давайте пошутим над ним»
Не, Скорсезе игнорировать нельзя. Надо было мужика рядом с ним, типа. обсуждает то, как этих двух бездарей выгнать и заменить
«Дочь попросила поливать растения, пока ее нет в городе. Давайте напугаем ее!»
«Я развелась, но родителям нравится это фото в традиционном наряде. Можно сделать так, чтобы там осталась только я?»
«Жена уехала на выходные. Давайте напугаем ее»
Бонус: «Мои единственные отношения были аж 7 лет назад. Девушка изменила мне, так как считала, что я недостаточно хорош собой. Ребята, сделайте меня красивым, а?»
За семь лет можно было схуднуть и прокачаться до мистера Вселенная. Ну или хоть работой заняться.
- Не вопрос! © Sleinbrein / Reddit
- У тебя прекрасное лицо. Поработай над уверенностью в себе, и та самая обязательно найдет тебя. © Effective_Athlete_87 / Reddit
Фоторедакторы настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сегодня встречающиеся в сети необработанные снимки кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Однако люди испокон веков улучшали свою внешность на изображениях. Вот 15 пар картин и снимков культовых личностей, которые доказывают, что фотошоп существовал еще в XIX веке.
Комментарии
Понравилась только кото-луна)
Ну и традиционно, по четвергам - приплыла новая рыба.
Ситуация, что ли так влияет? Хотела совместить керамику, дерево и кожу...и получился оптический прицел)
Некоторые очень понравились. Кото-луна, коты в экстримальной ситуации, кот на лодке и ребенок с Тимоном и Пумбой. И абсолютно тупые, где а давайте доведем до сердечного приступа, а давайте напугаем. Пранкеры недоделанные