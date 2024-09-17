19 человек, которые просто не могут пройти мимо необычной обуви

Одни относятся к обуви утилитарно: удобно, ноги не мерзнут — и ладно. Но для других обувь — это чуть ли не произведение искусства и способ самовыражения. Пользователи сети из этой подборки любят все необычное.

Их радость от обладания классными вещами чувствуется даже через экран.

Увидела эту красоту и влюбилась. Не, ну они такие классные, что я бы и дороже заплатила!

«Я сделала их сама»

«Купила в сэконде клевые туфли всего за $10»

Ух ты, я никогда не видел такой обуви! © Colonel_FuzzyCarrot / Reddit

Сапожки были полностью белые. Расписала их специальной краской. С каждым разом влюбляюсь в них еще больше

«Купила эти милые брендовые туфли за $ 3,69. Оказывается, они в магазине стоят $ 160»

Не оторвать взгляд

© Where_Can_I_Find / Reddit полосатый енот 6 часов назад Были у меня босоножки с похожим строением каблука (вроде большой, а самый низ - ну прям маленькая точка). Каждый раз, когда их надевала, мог закончиться вывихом. В конце концов избавилась от них. - - Ответить

«Всего-то $ 15 и я — хозяйка золотых туфель!»

«Мы с любимым купили парную обувь»

«На этих туфлях такой же рисунок, как на обивке дивана моей бабули. Конечно, я не могла пройти мимо»

«Нашла эти милые туфли в сэконде»

Кроксы с каблуком — не ожидали?

«Я в них просто влюблена. И всего-то $20»

«Давно не носила каблуки. Эти на удивление удобные»

«Мне их дядя принес. Впервые вижу такую модель»

«Эта красота с драконами теперь моя»

«Я в восторге! Хочу купить эту модель во всех цветах»

«А вы бы стали такие носить?»

«Обожаю цветочный принт, поэтому поделюсь красотой с вами»

«Нашла в сэконде»