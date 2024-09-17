19 человек, которые просто не могут пройти мимо необычной обуви
Одни относятся к обуви утилитарно: удобно, ноги не мерзнут — и ладно. Но для других обувь — это чуть ли не произведение искусства и способ самовыражения. Пользователи сети из этой подборки любят все необычное.
Их радость от обладания классными вещами чувствуется даже через экран.
Увидела эту красоту и влюбилась. Не, ну они такие классные, что я бы и дороже заплатила!
- Да, это совершенство. © JackieTreeh*** / Reddit
«Я сделала их сама»
«Купила в сэконде клевые туфли всего за $10»
Какие классные! Заострённый нос и фигурный каблук, мм, я бы такие с удовольствием купила. Только, желательно, новые)
- Ух ты, я никогда не видел такой обуви! © Colonel_FuzzyCarrot / Reddit
Сапожки были полностью белые. Расписала их специальной краской. С каждым разом влюбляюсь в них еще больше
С "каждым разом" чего? Она ни разу их не надела, судя по подошве и состоянию верха.
«Купила эти милые брендовые туфли за $ 3,69. Оказывается, они в магазине стоят $ 160»
Не оторвать взгляд
Были у меня босоножки с похожим строением каблука (вроде большой, а самый низ - ну прям маленькая точка). Каждый раз, когда их надевала, мог закончиться вывихом. В конце концов избавилась от них.
«Всего-то $ 15 и я — хозяйка золотых туфель!»
Ох, я тоже, покупая себе золотые ботильоны, думала-ко всему подойдут! Ни фига 🤣🤣🤣
«Мы с любимым купили парную обувь»
«На этих туфлях такой же рисунок, как на обивке дивана моей бабули. Конечно, я не могла пройти мимо»
«Нашла эти милые туфли в сэконде»
Кроксы с каблуком — не ожидали?
«Я в них просто влюблена. И всего-то $20»
«Давно не носила каблуки. Эти на удивление удобные»
«Мне их дядя принес. Впервые вижу такую модель»
«Эта красота с драконами теперь моя»
«Я в восторге! Хочу купить эту модель во всех цветах»
«А вы бы стали такие носить?»
«Обожаю цветочный принт, поэтому поделюсь красотой с вами»
«Нашла в сэконде»
Читайте статью про 12 звезд, которые выбрали для своего образа незаурядную обувь и попали в яблочко.
Комментарии
А хотите, покажy реально классную обувь ручной работы, которую делает мастер своего дела?