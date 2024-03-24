19 родителей-одиночек, у которых что ни день, то безудержное веселье

Все такие деловые, да хваткие! Но как-то не могут разглядеть мудака до того момента, пока ребенка от него не родят. Или так торопятся выскочить замуж, что пофиг за кого и от кого родить, лишь бы "семья" была? А после этого кудахчут про "предвзятое мнение" о матерях-одиночках.



Ну и как обычно: мужчина обязан принять и любить не своих детей... А вот женщинам это почему-то не обязательно.