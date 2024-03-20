20+ доказательств, что за простым объявлением в интернете может стоять улетная история

Сайты объявлений — отличное решение для тех, кто хочет купить вещь в хорошем состоянии по более низкой цене, нежели в магазине, либо избавиться от ненужного товара, который только занимает место в квартире. Но порой там встречаются такие покупатели и продавцы, что хоть стой, хоть падай.

Я позвонила женщине, чтобы купить у нее сумку. Она сказала, что цена сегодня — $ 35. Спрашиваю: «Можно ли забрать завтра?» Она сказала «да». Я приехала к ней на следующее утро, даю $ 35. А она невозмутимо отвечает, что такая цена была вчера. Сегодня — $ 40. Я спросила: «Вы ведь шутите?» Но поняла, что она всерьез, и собралась уходить. Она еще кричала мне вслед, что мы же договорились и она специально осталась дома, чтобы я могла забрать сумку. © ZenRage / Reddit

Продавала свадебное платье в интернете. Недешево, многие мерили, мялись, торговались. И вот приезжает девушка, берет чехол и деньги протягивает. А сама даже не глянула на товар. Я говорю, мол, а посмотреть, примерить? Вдруг я в чехол не платье, а старые панталоны повесила. А она такая: «Да не, вот деньги, а платье мне нравится, я такое долго искала, если что в ателье подгонят». Села в машину и уехала. © moutlik / Pikabu

А она такая: «Да не, вот деньги, а платье мне нравится, я такое долго искала, если что в ателье подгонят». Села в машину и уехала. © moutlik / Pikabu Я продавал специальный объектив для фотоаппарата, и у меня его купил подросток. Через 2 недели парень объявился вновь и сказал, что на объективе царапины и плесень. Так что он хочет вернуть товар и получить обратно деньги за доставку. Когда я отказался, он назвал меня мошенником и подал запрос на возврат денег через сайт. В общем, когда объектив приехал ко мне, я отнес его в мастерскую, и там сказали, что он в идеальном состоянии. Я нашел профиль своего покупателя в интернете и обнаружил, что это старшеклассник, который возомнил себя фотографом. Уверен, что он «одолжил» объектив для одноразовой работы и вернул, когда закончил. © Mike Douglas / Quora

Купили квартиру, через пару месяцев бывший владелец написал, что цены поднялись и теперь она стоит в 1,5 раза дороже. Наверное, хотел, чтобы мы доплатили. © Бутербродик / ADME

Мне обычно везет с покупателями. Или вообще тихо, или даже пишут «спасибо» вдогонку. Но была одна тетя странная. Сандалии продавал, с мылом и губкой отмыл, липучки вычистил, чтобы и человеку приятно, и мне отдавать не стыдно. Состояние всегда хорошее, поскольку на сезон обычно пары одного размера не хватает. Пишет тетя, ну прям очень срочно надо, оплачивает доставку курьером, которая стоит больше половины цены товара. И потом на мой вопрос, все ли в порядке, печально отвечает, что я умолчал о том, что стерлось изображение крокодильчика на застежке... На фотках этот элемент, само собой, был. © SB77 / Pikabu

Мои соседи решили купить диван у кого-то, кто жил на 3-м этаже многоквартирного дома. Они заплатили, но где-то между 2-м и 3-м этажами он так сильно застрял в подъезде, что они просто решили оставить его там. © Thepigw***** / Reddit

Соседи бывают разные. У некоторых, например, напрочь отсутствует чувство такта и личных границ — одни в чужую квартиру как к себе врываются, другие музыку на всю громкость врубят, а сами в кафе уйдут.

Знакомая дом продавала. Цену поставила невысокую и приличную сумму скинула. Пришли покупатели, все понравилось, но денег не хватает, уговорили еще 200 тысяч скинуть. Согласилась. И вот все приехали в банк, сидят за столом, и тут вдруг покупатель выдает: «А давайте вы нам еще 300 скинете, вам же все равно, а нам приятно». Она просто встала и ушла, все номера в блок. © Farylon / Pikabu

Мне нужно было купить дешевый ноутбук для друга. Я нашел подходящий вариант по объявлению с приличными характеристиками и ценой. Мы назначили встречу в кафе. За столом сидел парень, и перед ним лежал ноутбук. Я его открыл: некоторые клавиши отсутствовали, пластик был сломан, на экране красовались грязные отпечатки пальцев. Я сказал парню, что брать его не буду. Тот очень разозлился и потребовал, чтобы я заплатил ему $ 10 за бензин. Я просто развернулся и ушел. © Eric Klamer / Quora

Продавал сломанную стиральную машину. В объявлении четко написал, что прибор на запчасти. Поставил цену — ₽ 1 500. В итоге половина звонков начиналась с вопроса: «В каком состоянии стиральная машинка и почему так дешево?» Вторая половина звонков — с мольбами, просьбами и угрозами отдать за ₽ 500. В итоге хеппи-энд — приехал мужчина с сыном и забрал со словами: «У нас такая же, но „мозги“ сломались, спасибо вам». Что у всех этих звонивших в головах, мне непонятно. © BMSTU2009 / Pikabu

Продавала коляску в отличном состоянии и со всеми прибамбасами типа чехлов, сумки, варежек. Поставила цену 10 тысяч. Пишет девушка, мол, куплю за пять. Я отвечаю, что продам только за десять. И тут она мне выдает: «А мне муж дал на коляску только пять! И что вы мне предлагаете делать?!» Посоветовала ей либо искать коляску за пять, либо нового мужа. © Lollipop86 / Pikabu

Я как-то разместила объявление — продавала свою одежду. Пишет девушка насчет одного платья, интересуется, в наличии ли еще. Я ее на аватарке узнала — бывшая коллега. Пишу: «Привет, это такая-то, платье еще у меня». На что она разочарованно отвечает: «Ааа, это ты, тогда мне оно не подойдет» — и блокирует. Обидно вообще-то. © Бутербродик / ADME

— и блокирует. Обидно вообще-то. © Бутербродик / ADME Нужно было снять квартиру посуточно. Приглянулся отличный вариант, да и цена вполне себе по столичным меркам. В чем подвох? На фото отчетливо видны ценники на каждом предмете. Отсняты фотографии в магазине. Небоскребы за окном — фотообои, на некоторых фото ценники криво замазали. Связался с ними — квартира «занята», предложили другие варианты, дороже и далеко от центра. © Unknown author / Pikabu

Моя мама решила продать матрас. К нам приехала женщина и купила его за $ 50. Но уже через неделю она позвонила и сказала, что хочет вернуть деньги, так как «матрас скрипит». После того как мы перестали смеяться, ответили, что мы не супермаркет и у нас строгая политика невозврата. © Colette Therese / Quora

«матрас скрипит». После того как мы перестали смеяться, ответили, что мы не супермаркет и у нас строгая политика невозврата. © Colette Therese / Quora Продаю коляску. За неделю позвонили человек 7. Все вежливые, уточнили пару вопросов, и все как один говорят: «Хорошо, мы тут рядом, уже идем, сейчас через 10 минут подойдем, посмотрим, купим». Как итог — ни один так и не пришел, на телефон не отвечают. В чем прикол? © MaximusI / Pikabu

Руконожка Ай-Ай 20 часов назад Может, по дороге люк открыт и все потенциальные покупатели туда проваливаются) - - Ответить

Недавно разместила на сайте объявление: отдавала диван. Старенький, но целый. Один мужик слезно просил не продавать. Через 3 дня приехал. Один тащил по лестнице с 5-го этажа, с горем пополам выволок его во двор. Разобрал диван, кое-как затолкал в машину. Пожаловался, что спину надорвал и стекло в машине треснуло. А в конце выяснилось, что он еще и из другого региона приехал. Прикинула: за те деньги, что он потратил на бензин, можно было бы новый диван купить. И спину не надрывать. © Подслушано / VK

Иногда что-то отдаю бесплатно по объявлениям: комнатные цветы, детскую одежду и обувь, мебель. Выбросить рука не поднимается. И как же часто обещают прийти за вещью, время называют, в которое придут, но не приходят. Ты сидишь, ждешь их часами, и ни ответа, ни привета. Собиралась уже 100 раз все выкидывать на помойку, но снова и снова отдаю даром. © Подслушано / Ideer

Моя подруга договорилась купить диван у пары. Когда выносили одну из секций, увидели жука. Оказалось, что диван кишит тараканами. Они были внутри, и продавцы об этом знали. Мы бросили диван на улице и потребовали вернуть деньги. Ребята даже не сопротивлялись. © venomftr / Reddit

Понадобилось срочно снять квартиру на длительный срок. Начал звонить по объявлениям. Заключили с агентством договор, который я прочитал по диагонали, мне дали десяток адресов, поехал смотреть. В двух сказали, что мы с агентствами не работаем, четыре квартиры уже сданы, остальные просто в ужасном состоянии. Звоню: «Верните деньги!» «А вы договор читали? Мы не сдаем квартиры, а продаем информацию о них». © Подслушано / Ideer

Я из маленького городка, нормальные вещи купить проблема: студентка, денег нет. Нашла объявление в столице «Продам обувь пакетом», на фото обувь очень красивая. Получила заветный пакет на почте, оплатила. Дома открыла, а там старые грязные домашние тапки, рваные сапоги, туфли со сломанными каблуками, босоножки с оторванными ремешками... Жаль не денег, а что существуют такие люди. © Подслушано / VK

Стала мне мала куртка-косуха, решил ее продать за ₽ 2 000. Тут подкатил ко мне друг, мол, продай мне, только у меня сейчас денег нет, но я все отдам за месяц-два. Через год денег все нет. Говорю ему: «Гони куртку назад, продам другим людям». А спустя 2 недели звонит мне тот дружок и выдает: «Я тут узнал, что ты куртку мою продал за ₽ 3 500. Так вот, где мои ₽ 1 500?» Я в шоке: «Чего-о-о?» И слышу гениальный ответ: «Ну ты же мне за ₽ 2 000 ее продал, я тебе ее отдал, и ты ее продал за ₽ 3 500, значит, ₽ 1 500 мои!» Вот откуда такие берутся? © skomat / Pikabu

за ₽ 3 500. Так вот, где мои ₽ 1 500?» Я в шоке: «Чего-о-о?» И слышу гениальный ответ: «Ну ты же мне за ₽ 2 000 ее продал, я тебе ее отдал, и ты ее продал за ₽ 3 500, значит, ₽ 1 500 мои!» Вот откуда такие берутся? © skomat / Pikabu Продавал я гигантский принтер за ₽ 5 000. Мне позвонил какой-то знаток и договорился о встрече. Он осмотрел, но хотел дешевле. Я не согласился, он еще немного помялся, но все-таки забрал принтер. А дня через 3 мне приходит от него СМС: «Я подумал, что цена для принтера высоковата, хорошо бы за ₽ 3 000». Как я понял, он хотел, чтобы я вернул ему разницу, но я доел шаверму и написал, чтобы он не компостировал мне мозги, так как сделка уже совершена и товар в рабочем состоянии. Больше он не писал. © Unknown author / Pikabu

В обычном магазине тоже можно стать свидетелем или участником забавной ситуации.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.