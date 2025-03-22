15 человек, у которых на работе все пошло не по плану, но они выстояли
Истории
1 час назад
Пожалуй, на любой работе хоть иногда происходят нештатные ситуации, к которым далеко не все бывают готовы. Герои нашей статьи как раз оказались в таком положении, когда не знаешь, что и делать, но одни быстро сориентировались, а другим выход подсказала сама жизнь.
- Я руководила детским лагерем. Пересчитываю детей — не хватает одной 6-летней девочки. По спискам ребенок есть, а по факту нет! А мы в глухомани. Я на панике: надо звонить в полицию, прочесывать лес. И тут моя коллега как выдаст: "Я только что разговаривала с мамой девочки, и, представляешь, она сказала, что ее дочь сегодня вообще в лагерь не поехала!" То есть кто-то просто по ошибке отметил, что в автобусе девочка была, а мы тут уже поседели все. Еле сдержалась, чтоб не разрыдаться от счастья. © missluluh / Reddit
- Я стажировался в банке на должность консультанта. Когда помогал бабульке оплатить ЖКХ через банкомат, накосячил на небольшую сумму из-за незнания. Расстроился, бабулька расстроилась. Моя совесть мне не позволила все оставить, как есть - добавил я эти злосчастные деньги к ранее перечисленной сумме - мои последние, кстати. А на следующий день бабушка пришла снова и вернула мне деньги, еще и поблагодарила. © Подслушано / VK
- Я работаю в крупном ювелирном бутике класса люкс. Для переезда взяла коробки с работы. Вечером, когда паковала вещи, слышала какой-то звон, но не придала значения. А утром пошла на кухню и наступила прямо на кольцо за $ 1,3 млн.! И тут же начала соображать, как вернуть драгоценность на место - такие деньжищи! Решила, что если я смола притащить его домой незаметно, то смогу и обратно так же отнести. Поэтому я сунула колечко в свой пакет с обедом, принесла на работу и спрятала в нашем инвентаре так, чтобы никто ничего не заметил. © bluntsnbrunch / Reddit
- Работала в конторе федерального масштаба - только в нашем регионе около 2 тысяч сотрудников. Накосячила. Не очень серьезно, но наш начальник славился дурным характером, мог и за меньшее с работы выжить. Вызывает к себе и говорит: "Не была б ты Лехиной сестрой - выгнал бы, а так работай пока". А я вовсе не Лехина сестра, у меня вообще брата никогда не было! Потом поискала в списке сотрудников: есть какой-то Алексей с такой же, как у меня, фамилией, но он в другом регионе и с другим отчеством, да и по дате рождения мне скорее в отцы годится, чем в братья. Спорить не стала, очень увольняться не хотелось. Сейчас уже давно не там, но все равно спасибо Лехе. © Подслушано / VK
- Будучи студенткой, подрабатывала летом на хлебозаводе. Как-то пошла на работу в третью смену с красивой прической, понатыканной шпильками. Отработав пару часов, я обнаружила, что под косынкой осталась всего одна шпилька, а было штук 12. Побежала искать. На полу завода не нашла, но зато увидела свои шпильки в печи - они в буханках торчали. Вытаскивала их оттуда, как партизанка, чтобы никто из работников не увидел, но трех штук так и не досчиталась. Весь оставшийся месяц работы на заводе очень переживала, что кто-нибудь пожалуется директору на хлеб с начинкой из шпилек, и тогда мне придется признаться. Но, на мое счастье, все обошлось. © Подслушано / VK
- Работаю в фитнесе. Всегда веселили вопросы от клиентов, но сегодня девушка побила все рекорды. Она меня просто в тупик поставила, спросив: "А в бассейне на всех дорожках температура воды одинаковая?" На что я с невозмутимым видом беру телефон, изображая звонок: "Добрый вечер, а вы не могли бы сделать на седьмой дорожке потеплее?" © Подслушано / VK
- Пока я была в отпуске, к нам в комнату подселили еще трех коллег. Они там шуршали, обустраиваясь. И вот, возвращаюсь я на рабочее место, включаю комп и понимаю, что что-то не то: цвета какие-то не такие, показывает как-то мутно. Почесала я тыковку, оглянулась и вижу, что у нового соседа такой же монитор. Такой же или мой?! Хорошо, что у меня был сохранен инвентарный номер моего монитора. Открываю файл, проверяю - и действительно: мой родной монитор на чужом столе. Как же я орала! В ответ услышала только невнятное: "Да я на время взять хотел". Так а какого лешего не вернул, если только на время хотел?! Ожидал, что прокатит?
Со временем конфликт забылся, но я точно знаю, что этому мутному типу доверять не стоит. Как и другому коллеге, с которым мы хорошо общались, который был в курсе ситуации и мне ничего не сказал. © MedeyaLara / Pikabu
- У меня на работе одна сотрудница ради прикола решила подшутить над коллегой: спрятала от именинницы подаренный той на день рождения конверт с деньгами от коллектива. Чтобы его получить, виновнице торжества надо было станцевать, попрыгать. Потом в ход пошли какие-то глупые поручения. Все это должно было быть весело, как считала юмористка, и тогда она отдаст конверт обратно.
Я приехал на работу ближе к вечеру, нашел именинницу ревущей в подсобке. Стоит, чай себе наливает, слезы утирает. Повел ее к себе в кабинет, позвал затейницу, говорю: "Вы пока не уходите домой, потому что полицию вызвали в компанию, на вас. В течении часа приедут. Заявление о хищении денежных средств написано. Как так получилось?" И эта мадам зареванная рядом сидит.
Полицию, естественно, никто не вызывал, но побывать в театре одного актера было весело. © BuyakiBom / Pikabu
- Я работал водителем автобуса в высококлассной туристической компании. Однажды сдавал задним ходом и врезался в BMW нашего гостя, разбив один из их задних фонарей его иномарки. Ну, я подобрал все пластиковые остатки с земли и приклеил записку к окну машины с просьбой найти меня, когда владелец вернется из своего тура, чтобы обсудить ущерб. Через какое-то время хозяин BMW мне позвонил и сказал, что кто-то другой врезался в него несколько недель назад, и они уже оформляют страховку на этот задний фонарь, в который я тоже въехал, поэтому у него ко мне претензий нет. Я выдохнул, шефу решил ничего не говорить, а для себя сделал главный вывод: никогда больше не пытаться парковать автобус рядом с дорогими машинами. © seamonstered / Reddit
- Мне по работе нужно было нанести принт на 200 футболок спереди и сзади для нашего крупного клиента. Я заканчиваю работу и, складывая футболки, замечаю, что в художественном оформлении отсутствует слово - ну, вот должно оно там быть, но куда-то делось. Я решил никому об этом не говорить в надежде, что никто не заметит. Упаковал футболки и отправил заказчику, скрестив пальцы. Прошло 5 лет, но никто так и не заметил подвоха. © multiplesifl / Reddit
- Мой коллега (и по совместительству друг) хотел отправить мне сообщение с жалобой на нашего менеджера и написал что-то вроде: «X — просто отстой. Ненавижу его!» Но впопыхах он отослал это сообщение не мне, а тому самому менеджеру. Друг прибежал ко мне весь на панике, мол, что делать, все пропало. Я не знал, чем ему помочь, но на всякий случай пошел к кабинету менеджера, а тот как раз куда-то вышел. Но его ноут был не запаролен. Я быстро огляделся, подбежал к ноутбуку и закрыл оскорбительное сообщение, которое мигало посередине экрана. Мы все еще не были уверены в том, что менеджер его не видел, но никаких последствий не было, и катастрофы, к счастью, удалось избежать. © carlsberg24 / Reddit
- Работаю официанткой. Однажды ушел столик, не заплатив - там счет был на $ 15. Я думала, что все, придется из своего кармана отдавать. Но буквально через час я нашла на полу $ 50. Вместе с управляющей мы порадовались, оплатили косяк, а остаток она в конце дня отдала мне вместе с чаевыми. Люблю ее. И работу свою люблю. © Подслушано / Ideer
- Пролила кофе на рабочий ноутбук. Сказала начальнице, что он просто ни с того ни с сего перестал работать, и она такая: "Ой, да он уже старый был, наверное просто ресурс выработал". И мне выдали новый ноут гораздо лучше! © cumulobiscuit / Reddit
- Работа трех человек осталась на мне одном. Три месяца подряд меня кормили завтраками, что вот-вот найдут людей мне в помощь. А сегодня в 4:45 утра мне позвонил шеф и в ультимативной форме приказал выйти на работу. И сбросил звонок. А я взял и с сегодняшнего дня ушел на больничный на 2 недели, плюс отправил на работу заявление по собственному. Удалился из всех рабочих чатов и пошел спать. На телефоне 39 пропущенных вызовов. Первый раз за последние полгода у меня отличное настроение утром. © Adminotavr / Pikabu
- Летний лагерь боевых искусств. Несколько раз в день весь лагерь собирается на построение в спортзале. Все дети становятся в ряды по 8 человек, у каждого свое место, всего ребят где-то 50-70. И вот на одном из построений - бамс! - пустое место в ряду. Спрашивают у мальчика лет семи, который стоит рядом, кто там должен быть, а тот отвечает:
- Мой брат!
- А где он?
- А я не знаю.
Бассейн?! Проверили. Ванные комнаты? Проверили. Спальня? Кухня? Душевые? Проверили - нигде нет. Обыскали все дважды - ну, нет ребенка! Пришлось звонить его родителям и сообщать, что пропал один из их детей. Знаете, как они отреагировали? Они сказали:
- Вообще-то у нас только один ребенок.
Разгадка проста: мальчик забыл упомянуть, что его брат был воображаемым. © Ninja_rooster / Reddit
Иногда жизнь создает такие ситуации, что даже голливудским сценаристам и не снились - и у нас есть свежая статья на эту тему.
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