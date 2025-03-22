15 человек, у которых на работе все пошло не по плану, но они выстояли

Пожалуй, на любой работе хоть иногда происходят нештатные ситуации, к которым далеко не все бывают готовы. Герои нашей статьи как раз оказались в таком положении, когда не знаешь, что и делать, но одни быстро сориентировались, а другим выход подсказала сама жизнь.