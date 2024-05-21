Вспомнилось какое-то преображенческое шоу, где из девушки-гота сделали пергидрольрую Барби под то ли автозагаром, то ли тональником на два-три тона темнее, и в комментариях писали, какой здоровой она теперь выглядит
15+ человек, которые с таким энтузиазмом лезут в чужие дела, словно им за это деньги платят
Каждый из нас хоть раз сталкивался с такими людьми, которые считают своим долгом сунуть нос не в свое дело. Одни вечно указывают, как правильно воспитывать ребенка, другие бесконечно интересуются личной жизнью, а третьи убеждены, что все вокруг должны с ними советоваться. Таких наглецов так и хочется поставить на место, но не каждый на такое способен.
- Как-то раз друг не пригласил на свою свадьбу, хотя отношения были отличными, и не было конфликтов. Позднее он постоянно спрашивал, когда я жениться планирую, а то он очень хочет погулять на моей свадьбе. Я от такой наглости терялся и не знал, что ответить. Это продолжалось годами. И тут я не выдержал. В очередной раз он спросил о моих планах на свадьбу, а я ему ответил: «Не переживай, Серега, ты же меня пригласил на свою свадьбу, значит, и я тебя обязательно приглашу». © deonnix / Pikabu
- Подруга взяла подростка из детдома. Мы все поддержали, но одна наша подруга никак не могла успокоиться. Сидели компанией, и та давай ей про гены втолковывать, мол, ты же не знаешь, кто у него в роду, сдай обратно, пока не привыкла. Подруга долго молчала, потом выдала: «То есть у тебя в роду одни изменщицы были? Нет? А в кого ты уже второму мужу рога ставишь?» С той подругой больше не общаемся. © Подслушано / Ideer
- Моей свекрови не понравилось, как мы назвали новорожденную дочь. Имя совершенно обычное, но ей просто не понравилось, поэтому она отказалась с нами общаться. На минуточку, нам с мужем за 40, это наш первый совместный ребенок, мы живем вполне обеспечено, в наследстве не нуждаемся. Что она хотела показать таким поведением — непонятно, муж очень расстроен, а я удивлена. Что это вообще такое? Свекровь-то в своем уме, и раньше такого не наблюдалось. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне 20 лет. Недавно устроился на крутую работу, платят хорошо. Так сложилось, что отец живет отдельно, но общается с мамой. Решил, что могу помочь и маме, и папе финансово, поэтому отправил им деньги. Мама соврала отцу и сказала, что я ей ничего не давал. Теперь отец думает, что я поступил неправильно. В свою очередь, я постоянно помогаю маме финансово. Но недавно у меня не было возможности это сделать, и она взбесилась. Начала требовать доступ к моему приложению банка, чтобы проверить состояние счета и проследить, куда я трачу свои деньги. © churgerbeese6 / Reddit
- Подруга встречалась с парнем со школьных лет, а когда у него был первый юбилей (20 лет), собралась вся родня и друзья. Тетка паренька говорила долгий тост и в красках расписывала, как важно ему найти хорошую жену в будущем. Кто-то из гостей сказал: «Так вот же сидит его любимая Олечка!» А тетка махнула рукой и выдала: «Таких Олечек у него еще сотня будет!». Потом мама парня успокаивала рыдающую Олю. © Выборгский крендель / ADME
- Квартиру купила четыре года назад (родители помогли), с соседями толком не общаюсь, только здороваюсь в ответ. Живу небогато, но накопила денег и поменяла входную дверь. Сразу пришел женатый 50-летний сосед в гости под предлогом «поинтересоваться про дверь», я тактично выпроводила его. Потом встретила пожилую соседку снизу, которая со мной не разговаривала никогда. Но в этот раз в лоб спросила, мол, сколько стоит дверь. Я сказала, что много, и ушла. На следующий день мне ставили вторую дверь, а после всего мы с сестрой убирались (она в коридоре подъезда, я в квартире), дверь нараспашку. Вдруг приходит какая-то женщина в тапочках, спокойно заглядывает, а потом и вообще заходит в квартиру. Расспрашивает, что мы тут делаем. Ушла она только после того, как прошлась по коридору под наши с сестрой офигевшие взгляды. Что за бесцеремонность?! © Подслушано / Ideer
- 9 лет живу со свекровью и уже мысленно поставила себе памятник. Живем у себя дома, а свекровь с нами. Иногда удивляюсь, как я это все терплю. Благо, муж золотой, и он перекрывает весь негатив матери. В первое время после свадьбы она каждое утро залетала к нам в спальню без стука, открывала окна и включала свет. В один прекрасный день я отчитала сына за беспорядок в его комнате. Тут же прискакала свекровь и начала меня ругать. Я ответила, что имею полное право заниматься воспитанием своего ребенка. А она мне в ответ: «Ну-ну, тогда я сделаю ДНК-тест». Все эти разговоры ведутся в отсутствии мужа, а когда он дома, то свекровь — божий одуванчик. Когда старшему исполнилось 3 года, мы запланировали еще ребенка. Но когда свекровь узнала о моей беременности, то закатила истерику. «Да как вы могли! Не согласовали даже со мной. Без моего разрешения! А если вы разведетесь, то мой сын будет платить за 2 детей алименты». © Ven Era / ADME
- Я мать-одиночка. Поехала на море с ребенком. Попросила поливать цветы мамину подругу из соседнего дома. Уехали. Отпуск пролетел шикарно. Пошла забирать ключи, а подруга мамы заявляет: «Оля, так нового мужа ты себе не найдешь». Я спросила, о чем вообще речь. А мне в ответ: «Я у тебя дома даже белья красивого не заметила, когда пыль протирала, случайно заглянула». Разумеется, я возмутилась и сказала, что в моих вещах я не позволяла копаться, а просила всего лишь полить цветы. Положила ей на стол коробку конфет и небольшие подарки с моря, забрала ключи и молча ушла. Надо бы теперь замки поменять на всякий случай.
- Моя жена на 5-м месяце потеряла ребенка. Хоть и сам сильно близко к сердцу принял этот факт, но любимую стараюсь поддерживать, как могу, — отвлекаю, забочусь. Она часто плачет, говорит, что больше не хочет беременеть. И я понимаю ее состояние. Но ее мать во всем винит меня: то жена слишком из-за меня переживала и нервничала; то я вечно сижу на работе; то еще какую-то ерунду придумает. Да, я много работаю, потому что сейчас у нас не лучшие времена, но я не малолетка, который не отдает себе отчет в том, что жена беременна и за ней надо ухаживать. Я люблю жену, в конце концов! У нас не было с ней никаких ссор после всего, что случилось, никто друг друга не обвинял. Но теще доказать это невозможно. Просто не слышит ни меня, ни дочь свою. В последнем разговоре я не сдержался и попросил не совать свой нос в чужие дела. Устроила истерику в ответ. Тогда-то я все ей высказал. Теперь жена плачет и переживает еще и из-за нее. © Подслушано / Ideer
- Стали с мужем замечать, что коврик под нашей дверью в тамбуре постоянно лежит криво. Сначала не придавали этому значения, поправил и пошел дальше. А потом задумались. Мы поправляем, а через пару часов он снова криво лежит. Решили, что соседка выходит из квартиры и задевает как-то. Решили провести эксперимент. Положили коврик ровно и пошли пить чай. Вдруг слышим, как дверь тихонько открывается у соседки. Подлетаем, открываем и застаем ее на месте преступления — сдвинула. Спрашиваем, мол, зачем вы так делаете. А она глазки выпучила и говорит: «Ковер должен лежать строго на север. Скажи спасибо, что я вам энергию хорошую в дом запускаю». Попросили ее больше так не делать, так как энергии нам хватает.
- У меня как-то на выходе из метро шнурок развязался, а народу вокруг много, все бегут. Ну, думаю, сейчас выйду на улицу, отойду куда-нибудь в сторонку и завяжу. А не то собьют. Иду. За мной тетка.
— А у вас шнурок развязался.
— Я знаю, спасибо!
— Ну, шнурок же развязался.
— Спасибо, я знаю!
— Ну, посмотрите же, шнурок у вас развязался.
— Да знаю я! Отстаньте уже.
— Давайте я завяжу, вам же неудобно.
Она даже на улицу за мной вышла, пока я на нее не накричала. © Наталия Гбеджи / ADME
- Меня каждое лето одни и те же люди при встрече спрашивают: «Ты почему такая бледная?», «Ты чего не загораешь?» или «Ты на солнце бываешь вообще?» А я зимой и летом одним цветом — блондинка со светлой кожей, на солнце только краснею. © Lesya Kiss / ADME
- Строю дом. Полностью своя планировка, размеры, количество комнат и тому подобное. И как же достают советы знакомых по этому поводу! Даже мама жены брата сует нос и навязывает, с какой стороны должна быть дверь в кухню и где потом разместить холодильник. Достало! С милой улыбкой и без грубости сказала ей: «Спасибо за совет, но я сама решу». Обиделась. А жена брата вообще высказала, что я нахамила ее маме и не поблагодарила за совет. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем живет его мама и его младшая сестра. Я не хотела, чтобы они у нас жили, но муж уговорил. У меня никогда не было с ними конфликтов, отношения нормальные. Но сегодня я психанула. Готовила обед. Когда бульон закипает, то образуется такая серая пена, даже если мясо хорошо помыть. Я эту накипь снимаю и выкидываю. Подошла свекровь и как начала: «И зачем ты с бульона самый навар снимаешь? Там сверху самый жир и навар, а ты вместе с пеной его выкидываешь». Я ответила на повышенном тоне, что мне советы по приготовлению еды давать не нужно. Ну и поставила перед ней мисочку с накипью со словами: «Это вам! Самое вкусное, самый навар!» © Аноним / Pikabu
- Свекровь уже достала! На свадьбе всех перебивала, чтобы ребеночка пожелали. В медовый месяц отправляла «за лялечкой». Приехала она в гости, я чайник поставила и отлучилась в комнату на секунду. Возвращаюсь, а она мне ехидно: «Решила не говорить про ребенка? Я в мусорку заглянула, а там ни одной прокладки не увидела. Прошлый раз приезжала — тоже не было». От такой наглости я обалдела и тут же попросила ее уйти. Не хочу ее больше видеть. Рассказала об этом мужу. Он вообще в шоке.
Стало интересно, в каком контексте мама жены брата дает советы про холодильник. Наверняка же сама ГГ рассказывает всем про свою стройку, что где планирует ставить и так далее. Какая в ее понимании должна быть реакция? Радостное восхищение? "Ммм, ясно"? Не понимаю трагедии в том, что родственники небезразличны и активно стараются помочь советами. Не хочешь такого - нечего поднимать тему.
- У нас ключи запасные лежат у родителей на всякий случай. Когда делали ремонт, то свекор с моим отцом входили без звонка и тихо-тихо крались за инструментами. Недоумение у меня на душе достигло апогея. Оказывается, они искренне считали, что так меньше всего доставляют неудобств, мол, не будят, не отвлекают. Ситуацию разрулила мама, когда сказала: «Вы неожиданно зайдете, а у них там пляски в трусах». После этого оба стали предварительно звонить. © Unicorn / ADME
- Моя жена не может иметь детей. Из-за этого она очень переживает, но не хочет никому об этом рассказывать. Каждый раз родители, друзья и знакомые спрашивают: «Когда у вас будут дети?» Каждый раз! Обычно я отвечаю: «Мы еще не готовы». Однако нам уже за 30, нет никаких финансовых проблем, поэтому со стороны это кажется подозрительным. Мы не исключаем возможность взять ребенка из детдома, но как это сделать, если все вокруг тут же начнут говорит: «У ребенка твой нос» или что-то в этом роде? А нам будет как-то не по себе из-за того, что это не правда. © ThrowawaytheBabyTalk / Reddit
Порой люди настолько привыкают быть «в каждой бочке затычкой», что совсем не замечают, как лезут в чужую жизнь. Иногда кажется, что они вообще не знают о существовании личных границ.