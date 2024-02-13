«Мы тебя воспитали!» История о родителях, которые сначала обделяют одну дочь, а потом ждут от нее помощи

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2 дня назад

— Наташ, что ты так обижаешься? У Ирины вот семья, и внук скоро родится. А ты — одинокая и молодая. Еще заработаешь.

Дочь смотрела на родителей и молчала. Хотя ей хотелось кричать. На них, на сестру и на весь мир. Но она всегда молчала.

А Ирину любили всегда больше. Это было неудивительно. Старшая сестра считалась сообразительной девочкой и красавицей. Эти достоинства немного затмевали не особо хорошие оценки в школе и университете. А младшая, Наталья, была совсем не похожа на сестру. Молчаливая, обычная.

— Наташ, тебе не надо обижаться на наше решение. Ты же знаешь, что мы тебя тоже любим.

Тут уже дочь не сдержалась:

— Так любите, что все деньги от квартиры отдали Ирине? Квартиры, которую вы обещали нам двоим? Так вы меня любите?

— Да мы уже объяснили тебе! — возмутился отец. — У Ирины семья, ребенок скоро. Им нужна двухкомнатная. И теперь они возьмут немного в кредит и купят жилье. А ты одна. Легко сама купишь себе квартиру. Когда захочешь. И какую захочешь.

— А на что? А, пап? На какие шиши?

— Накопишь, — буркнула мать. — И вообще, мы так решили и все. Хватит обсуждать эту тему.

Спорить, когда все уже было сделано, бессмысленно. Даже если все было сделано за ее спиной и втайне. Даже если обида обжигает все внутри.

Три года спустя, Наталья сидела напротив родителей и наслаждалась. Тем, что они сами напросились на эту встречу. Тем, что она встречает их в своей квартире. Самое главное — тем, что родители не смотрели ей в глаза.

— Уютно у тебя. И место хорошее, — начал было отец.

Дочь закатила глаза:

— Так, давайте опустим любезности. Вы приехали ко мне в первый раз за три года не для того, чтобы нахваливать мою квартиру. Выкладывайте.

Родители молчали, переглядываясь. Наконец мать начала:

— В общем, мы с отцом затеяли... Хотим купить домик в деревне. Уже присмотрели. Вроде даже договорились с продавцом. Но...

Отец тут же подхватил:

— Ипотеку нам никто не даст. Да и простой кредит тоже. Копейки под дикий процент. Поэтому нам нужны наличные. Всего миллион триста тысяч. Подумали, что ты можешь нам помочь. С твоей должностью это не....

Наталья засмеялась:

— Ого, вы даже о моей должности наслышаны! Кто же вам проболтался?

— Тетя Шура рассказала.

— Значит, Людка все так же не умеет держать язык за зубами.

Наталья в открытую наслаждалась происходящим.

— В общем, мы подумали, что ты могла бы помочь нам.

Озабоченность появилась на лице дочери:

— Деньги? Какие деньги? У меня есть ипотеки. А еще ремонт надо делать перед продажей.

— Продажей? Ипотека? Ты все еще не выплатила за эту квартиру?

Дочь улыбнулась:

— Нет, мам. Я купила в ипотеку несколько квартир в строящихся домах, и теперь надо сделать ремонт, чтобы сдавать их.

Родители снова замолчали. Мать начала медленно вставать, но отец ее усадил обратно и обратился к дочери:

— Наташ, ты можешь нам помочь? Просто этот дом... В общем, его быстро купят. А другого такого нет. Нам там очень нравится.

Наталья кивнула:

— Понимаю, старость, деревня, возвращение к истокам. Но уверена, что Ирина с легкостью вам поможет. Она же в большом долгу перед вами.

Отец горестно покачал головой:

— Нет у нее денег.

— Да? — наигранно удивилась Наталья. — А как же муж с перспективами?

— Бездельник он, — шепотом ответила мать. — Нарожали двоих детей и все. Сидят без денег. Еще и у нас норовят взять.

Наталья сочувственно произнесла:

— Да, печально. Но причем тут я?

Отец с упреком ответил:

— Но мы твои родители, и ты должна нам помочь! Мы тебя воспитали.

Наталья согласно кивнула:

— Ага. Так и вы должны были мне помочь, отдав половину стоимости квартиры. Но вы сделали выбор в пользу Иры. Теперь пора ей возвращать долги. А я перед вами чиста.

Мать чуть не плакала:

— Наташ, я же говорю: нет денег у нее. Они и так набрали кредитов. Живут от зарплаты до зарплаты.

— Тогда извините. Раз у нее нет денег, нет их и у вас. Вы сделали неправильный выбор.

Родители до сих пор мечтают о домике в деревне. Но спрашивать деньги на покупку у младшей дочери не рискуют. А от старшей ждать не приходится, увы.

ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен! Истории».
Орфография автора в наименовании канала сохранена.

Вдогонку к этому тексту, держите еще подборку историй о людях, чья беспардонность не знает границ.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 дня назад

Т.е. родители были правы и дома за три года умудрилась купить несколько квартир. Или автору надо глянуть на цены за метр и прикинуть что есть реальность.

Ну и по-любому: унижать родителей - так себе дело....

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Ёжик в авокадо
2 дня назад

Даже делиться неохота. Ну нельзя же совсем отрываться от жизни, ну. Даже Кирьянова лучше этого уг, у нее хотя бы откровенно смешно!

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Вероника
2 дня назад

Опять этот "риэлтор не нужен". То же Подслушано, только для аудитории постарше.

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Выхухоль
2 дня назад

Ну а что, вот мои родители оставили все старшей сестре под таким соусом - у тебя семья, квартира, а у сестры ничего нет. А то, что у меня сын, это не важно. Отец отдал свою долю маме и сестре, а когда он умер, мама переписала все на сестру. Мне об этом даже не сообщили. С одной стороны сестра одинока, и они жили вместе с мамой, ругались по черному, но все же она за мамой присматривала, лечила, ухаживала. Я тоже привлекалась по мере надобности и просто навещала, и сын мой тоже. Я решила, что разборки это не мое и после смерти мамы тихо слилась. С сестрой не общаемся.

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Поющий Енот
1 день назад

Хорошая семья, все друг друга стоят: все безмозглые.

А вообще, карикатурность таких персонажей просто раздражает. Такое ощущение, что историю склепали ради рекламы этой самой ипотеки, которая сама себя окупает.

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