18 ситуаций, когда утро не задалось, но зато день запомнился с улыбкой

Иногда день как будто с самого утра дает понять — ничего хорошего не будет. Поругались с домочадцами, опоздали, все валится из рук, но иногда в смешных неудачах можно найти свой позитив. Герои этой подборки пережили свои фэйлы, но обзавелись историями, которые вспоминают до сих пор.