ну вообще к этому арбузу муж как раз имеет непосредственное отношение, так что не надо ха-ха.
18 ситуаций, когда утро не задалось, но зато день запомнился с улыбкой
Истории
2 часа назад
Иногда день как будто с самого утра дает понять — ничего хорошего не будет. Поругались с домочадцами, опоздали, все валится из рук, но иногда в смешных неудачах можно найти свой позитив. Герои этой подборки пережили свои фэйлы, но обзавелись историями, которые вспоминают до сих пор.
- Жена на седьмом месяце. Как-то разбудила меня со словами: «Зачем ты купил арбуз?!» Я слегка офигел, удивленно спрашиваю: «Какой арбуз?». Она уже явно озлобленно: «Ты что, смеешься надо мной?!» Я еще больше офигел: «Да какой арбуз?» А она говорит: «Вот этот!» — и показывает себе на живот. Я чуть со смеху не умер. Жена еще какое-то время не понимала, почему я на полу ухахатываюсь, а потом проснулась окончательно и тоже захихикала.
© Мамдаринка / VK
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- День родов. Муж поинтересовался, чего я так рано проснулась, говорю: «В роддом собираюсь», он задорно хмыкнул и перевернулся досматривать сны на другой бок. Я встала, приняла душ, помыла голову, привела себя в порядок, сложила вещи. Любимый продрал глаза, посмотрел на меня, переспросил, чего я в такую рань подскочила, я повторила. Он несколько минут не мог поверить, но, когда понял, что я всерьез — подскочил, как ошпаренный, и мигом оделся. Когда я взглянула на него, залилась смехом. В общем стоял этот красавчик в трусах, надетых на брюки...
© Мамдаринка / VK
- Обычный вторник. Пять часов и семь минут утра. Просыпаюсь от мощного тычка в плечо. Жена сидит на кровати и рыдает:
— За что ты так со мной? Зачем ты завел пингвинов? Ты ведь знаешь, что я не люблю птиц! И я просила, чтобы ты отдал их, а ты отказываешься!"
Я немного подумал и решительно заявил:
— Ты совершенно права! У нас и так три собаки и две кошки, этого вполне достаточно, пингвины оказались лишними, и я их отдал. Все хорошо.
— Правда? — перестав плакать, спросила она.
— Чистая правда! — твердо ответил я.
— Спасибо! — она успокоилась и мгновенно заснула.
© Miamoto1710 / Pikabu
- Я делаю разные сладости на заказ. Недавно какая-то девушка хотела заказать на день рождения своему парню торт с романтичной надписью. Обсуждали начинку, декор и вкусы около двух часов. Прям голова кипела после переписки. Торт состоял из пяти разных коржей, так что времени и сил ушло немало.
Пока десерт остывал, присела смотреть фильм. Меня так начало вырубать. Но справилась со сном, ведь надо было сделать надпись кремом: «Я люблю тебя, Сережа». Все сделала и ушла спать. Но меня что-то беспокоило, будто что-то не так. Утром проверила торт, все нормально. Полезла в переписку, по телу пробежали мурашки. Парня зовут не Сережа, а Семен! Кошмар. Запаниковала и быстро начала исправлять недоразумение.
Вот что значит заканчивать заказы сонной. Хорошо, что успела все исправить, а то был бы неприятный сюрприз. Для Семена.
© Палата № 6 / VK
- Был у меня в универе неординарный приятель Вася. На вид ничего особенного, но он умел делать сложные вычисления в голове, чем и развлекал меня на каждой скучной лекции. Если внезапно мне нужно было вычислить корень 7-й степени из 473356634586...755 — пожалуйста, Вася сидел и надиктовывал ответ. А еще он был крайне скрупулезным до перфекционизма.
И вот утром понедельника забегаю с нему в комнату в общаге и прошу что-то вычислить. Он переодевается и медленно надиктовывает последовательность цифр ответа. Перепроверяю на калькуляторе — ошибка. Говорю ему, а он: «Да и фиг с ним, так сойдет». Я удивился его отношению: «И где твой перфекционизм?!» Вася зашнуровывает ботинок и выдает: «Что ты от меня хочешь в понедельник утром? Какой день, такая и точность».
© EdokPechenek / Pikabu
- Однажды утром мы втроем с мужем и дочкой отправились в путешествие. Собрали все вещи и пошли к машине. Поскольку мы торопились, я дала дочке молоко в бумажном стаканчике. А она была в своем мире — смотрела на птиц, комментировала, какое прекрасное утро, и вдруг стаканчик уронила. Мы с мужем собрались сказать, что нет никакой проблемы, мы нальем еще, но она нас прервала и выдала: «Мамочка, я уронила молоко, чтобы животные могли попить». Она так быстро выдала произошедшее за жертвенный поступок, что мы с мужем не могли успокоиться от смеха. В итоге мы резюмировали в стиле «Ого, это очень заботливо с твоей стороны» и поехали в путешествие.
© Swathi Varma / Quora
- После ужина на свидании я повез девушку кататься на каноэ по озеру и смотреть фейерверк по случаю праздника. Будучи молодым мачо, я отказался от ее предложения помочь с большим каноэ. Пока лодка была еще на траве, я посадил девушку туда и потащил в воду, показывая, какой я сильный.
На следующее утро пришлось брать больничный на работе, потому что не смог встать с кровати из-за напряжения мышц спины. В итоге спина болела больше недели.
© The_Superfist / Reddit
- После универа отправился устраиваться на работу, заранее договорился на собеседование и пришел вовремя. Меня встретил важного вида секретарь, попросил подождать, а сам по внутренней связи набрал директора и сказал, что к нему пришли. Тут из-за двери раздается голос: «Ох, я тут помираю после вчерашнего! Пожалуйста, скажи, что меня нет». Секретарь кладет трубку, прекрасно понимая, что мы оба это слышали, и отвечает: «К сожалению, сейчас вас не могут принять — появились срочные дела. Приходите завтра». В итоге я проработал там почти четыре года, лучшее место в жизни!
© Не все поймут / VK
- Дождливым утром выхожу на стоянку, а под дворником послание, причем лист заботливо вложен в файл, чтобы не промок: «Я неудачно выпарковывался и помял вам задний номерной знак, тысяча извинений, впредь буду аккуратнее, готов компенсировать ремонт/замену, прошу связаться, Алексей». И главное — ни телефона, ни адреса.
© Подслушано / Ideer
- Это произошло еще в 11 классе, когда я встречался с девушкой. Я обычно вставал рано, чтобы готовиться к экзаменам, и она тоже так захотела, но у нее не получалось, потому что она не слышит будильник. Тогда я предложил звонить ей рано утром до тех пор, пока она не поднимет трубку.
Все это прекрасно работало, пока в один из дней она не сказала мне, что купила новую симку, и скоро поменяет номер. На следующее утро я, как заведено, звоню ей в 4 часа. Обычно она просыпалась после 7-8 звонков, но тут количество пропущенных достигло 27, а ответа все не было. Я начал переживать. И тут мне приходит сообщение: «Она сменила свой мобильный. Пожалуйста, звони ей туда. Ее отец». В итоге выяснилось, что ее папа забрал старую симку, а она уснула и забыла мне об этом сказать. Это одно из самых неловких, но забавных воспоминаний.
© Anonymous / Quora
Спасибо Алексею, хотя бы за намерение :) Ведь это Лёха! Кто его не знает? :)
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- На первом курсе вуза пошла подрабатывать в контору помощником руководителя. Получила первую зарплату наличными, плюс директор дал внушительную сумму — купить авиабилет (тогда в кассы надо было ехать), да еще и коллеги скинулись с заданием — подыскать подарок сотруднице для новорожденного. Следующим утром поехала выполнять поручения, начала с подарка. На кассе понимаю, что сумка открыта и кошелька с моей зарплатой и всеми казенными деньгами нет — украли... Села на ступеньку, рев стоял на весь магазин, собрались покупатели, сердобольные начали успокаивать, отпаивать газировкой, скидываться — собрали даже больше нужной суммы. Возвращаюсь вечером домой и вижу — кошелек в прихожей на тумбочке оставила...
© Подслушано / Ideer
- Муж — иностранец. Первый раз приехали к родителям погостить. Утро, просыпаюсь оттого, что мой ненаглядный смотрит в окно с испуганными глазами и кричит мне, что нечто страшное началось! Встаю, смотрю — а это просто толпа народу с утреца идет на электричку.
© Подслушано / Ideer
- Как-то я проводил строительные работы на участке. Приехал с утра, переоделся и понял, что забыл расходники докупить. Так как переодеваться обратно было лень, решил поехать в рабочей одежде. Стою, выбираю всякую мелочевку, и тут ко мне подходит мужик и спрашивает:
— Здорово, а где тут плинтуса посмотреть можно?
— Здорово, понятия не имею, не видел тут.
— Как? Ну ты же тут работаешь?
— Нет.
— А чего ты тут делаешь тогда?
Тут я на несколько секунд подвис. И с улыбкой говорю: «А сам-то как думаешь?» Мужик тоже заулыбался, видимо, дошло: «А, ну ладно, извини тогда».
© toha.kadr / Pikabu
- Только сняла квартиру. Просыпаюсь с утра, подхожу к окну, потягиваюсь. Солнце, птички поют, на подоконнике кот дрыхнет... Так, стоп, у меня же нет кота! А этот нахал еще на спину переворачивается, муркает во сне, глаз приоткрыл, посматривает ехидно — прогонят или нет. Я позвонила собственнице квартиры, спросила, не забыли ли они своего котика. Она попросила его описать и сказала, что это соседский Барсик, хозяева о нем особо не заботятся, искать не будут. Скорее всего, он по балкону перебрался, а обратно вылезти не смог — ночью стало холодно, я балкон и закрыла. Так и остался у меня, хозяйка квартиры разрешила, так как и сама его жалела и подкармливала.
© Подслушано / Ideer
- Утро, детская площадка. Трое детей годовалого возраста играют. Мамы дремлют, облокотившись на коляски. Все тихо-мирно-сонно. И тут к площадке решительным маршем приближается дама с малышом в коляске. Останавливается, выгружает чадо, после чего громко и четко выдает, с надрывом и паузами: «Как вы ходите в туалет? Что со стулом? Вот мы не ходим в туалет два дня. Я звонила врачу. И что? Что? Он говорит: ничего страшного. Ничего страшного! Но ведь не ходить в туалет это неправильно. Ведь мы едим. Мы едим кашу, суп, яблоки. Мы пьем. И не ходим в туалет. И в этом нет ничего нормального». Горестный вздох. Она подхватывает дитя, просто втыкает его в коляску и удаляется столь же стремительно. Прошло почти 9 лет, а я помню и даже где-то переживаю получилось ли у них.
© yatihohodka / Pikabu
В первоисточнике про "туалет" гораздо понятнее и смешнее. 👍🤣
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- Пришло лето, настала пора отключения горячей воды и подключения водонагревателя. Я до ночи настраивал технику, чтобы жена утром после смены могла помыться. Утром с чувством выполненного долга ушел на работу.
В обед, надеясь на хвалебные отзывы, позвонил жене. Трубку никто не взял. Странно. Вечером меня встречали у порога, вид у жены был не самый миролюбивый: «Ну и чем же ты вчера всю ночь занимался?» «Пошли в ванную, покажу». Я ничего не понимал.
«И кто она? На ком ты тут испытывал горячую воду?» — спросила жена и указала на дно ванной. Я заглянул и увидел прилипшие к стенам, мыльнице и дну ванной блестящие золотые, шикарные, как у самой дорогой модели, волосы. Сдерживая смех, я достал из кладовки пучок льна, и после долгой сравнительной экспертизы мы разобрались. С тех пор, когда планирую сантехнические работы, говорю жене, что собрался на свидание с шикарной блондинкой.
© dimazzey / Pikabu
- Я устроилась на работу мечты. Офис крутой, коллектив молодой, все как в сериалах. Первый день — как на параде: новый костюм, каблуки, кофе с утра. Захожу, улыбаюсь, знакомлюсь, все такие милые. Меня ведут показывать офис. Я иду красиво, уверенно, и тут... бах! Каблук ломается, я лечу прямо в стеклянную перегородку, сношу ее, как сонный медведь, и плюхаюсь на пол.
Оказалось, это была переговорная, где шеф общался с инвесторами. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?» Я, не придумав ничего лучше, отвечаю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить, за то, что взяли на работу, и уже не могла терпеть». Все посмеялись. Так я стала мемом этой конторы в первый же день. Зато запомнили.
© Не все поймут / VK
- Сидели с подругой на лавочке, приблудился котенок, с ошейником, чистый. Мы взяли его на руки и пошли искать хозяина. Через пару минут заметили, что за нами бежит какой-то мужик и машет руками. Мы испугались и стали убегать. Минут через пять он догнал нас, махал-махал руками, тяжело дышал, потом достал блокнот из сумки, ручку, что-то написал, вырвал и отдал нам листок с надписью: «Верните кота!» Сразу не смог докричаться, потому что голос на футбольном матче сорвал.
© Палата № 6 / VK
У всех в жизни бывают фейлы, но если есть возможность посмотреть на них как на смешные неудачи — ею надо пользоваться. Почитайте еще подборки про неловкие моменты, которые вызывают улыбку.
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