15 случаев, когда жизнь подкинула такой поворот, что хоть стой, хоть падай

3 часа назад

Посторонний мужчина в доме — это любовник или просто сосед? И кто может нагнать страху на пса — настоящую грозу частного сектора? Ответы на эти вопросы вы найдете в следующих комичных и любопытных историях, которые убедят вас: в жизни есть место неожиданностям.

  • Возвращалась как-то с работы через частный сектор, навстречу пара с коляской, а впереди — огромный дог! Подошел ко мне, рычит. А я до жути боюсь собак, ноги дрожат, сумки из рук выпали, вот-вот зареву. И тут один парень, видя мое состояние, кричит во двор: «Цезарь, Цезарь!» Думаю, ну вот, сейчас еще одна псина вылетит, драться чего доброго начнут. Но тут выходит здоровенный черный кот. Пес, увидев кота, начинает пятиться назад. Видимо, с котом он был знаком. Этот кошак с диким ревом бросается на пса, пес убегает, и они скрываются во дворах. Хозяин кота оказался добрым молодым человеком, напоил меня чаем, мы хорошо пообщались. Оказалось, этот кот держит в страхе почти всех окрестных собак. © Подслушано / VK
  • Я свою будущую жену встретил в общаге — вместе в одном институте учились. Ну вот привез к себе знакомиться, а мама сразу с ней давай старый альбом листать. И вдруг моя любимая хватает один снимок и в шоке спрашивает: «Откуда это у вас?» Оказалось, на фото ее мама. И тут выясняется, что моя мама и ее когда-то в одном училище учились, в одной комнате жили и были подружками. Потом ее мама была вынуждена уехать к себе, там замуж вышла, ну и пропала. А вот теперь нашлась. © Игорь Савчик / Dzen
  • У меня есть знакомый, у которого вместо хобби — постоянный экстрим. То на Эльбрус в одиночку залезет, то в тайгу пойдет. Мы уже привыкли, что он иногда пропадает, и никто особо не паникует. Но однажды он исчез на 1,5 месяца, и даже его мама забила тревогу: уж слишком долго не было ни фоток, ни сторис. Когда он объявился, выяснилось, что его в одной азиатской деревушке приняли за учителя медитации — он просто сидел в тени и молчал, потому что у него украли телефон и он не знал языка. А местные решили, что он гуру. Его кормили, приносили цветы, а он сидел и улыбался, пока не приехал какой-то европеец и не помог связаться с посольством. Но теперь у него новая цель — стать настоящим гуру. Видимо, понравилось. © Не все поймут / VK
  • Дочке Соне было пару месяцев, понадобилось мне в больницу съездить. Оставила маму присмотреть за ней на пару-тройку часов. Приезжаю, а у них прямо комедия случилась. «Смотрела, — говорит мама, — я телевизор. Соня заплакала, я ее покормила и спать уложила. Пошла на кухню готовить. И вдруг слышу, что Соня хнычет, а у меня руки в муке. И тут кто-то ее начал убаюкивать: „Тш-ш-ш, тш-ш-ш“. Испугалась, медленно захожу в зал, а там по телевизору кино идет, в котором женщина ребенка успокаивает. А я чуть со страху не померла от мысли, кто укачивает дитя, если мы с ней вдвоем дома». © Анна Сбоева / Dzen
  • В далекие времена, когда я была совсем девчонкой, мы с мамой пришли в гости к соседке с 4 этажа. Сидим на диване, разговариваем спокойненько: я, мама, соседка и ее муж. Телевизор работает, занавески колышутся, лето. Вдруг медленно распахивается балконная дверь, в комнату входит мужик и спокойно идет к выходу из квартиры. Сначала мы все онемели, а потом осознали, что это сосед с 5 этажа. Оказалось, жена его заперла в квартире, так он решил выйти через соседей. Единственное, что сказала соседка: «Хорошо, что муж дома был, а то подумал бы, что любовник приходил». © юлия бондаренко / Dzen
  • Моя подруга перед родами собрала дома пакет вещей на выписку и оставила в шкафу. Ну, родила, все хорошо, попросила мужа вещи привезти, тот притаранил пакет. Подруга уходит с ним в комнату, и оттуда раздается неистовый ржач. А потом все обомлели, когда подруга вышла к встречающим в японском кимоно, сандалиях и с лисьими ушками на голове. Все были в шоке. Муж спрашивает, мол, ты это что надела? Подруга ржет: «Что привез, то и надела». Оказывается, в шкафу лежало два похожих пакета — один с вещами на выписку, другой с костюмами для косплея. Подруга как-то не обратила внимания, а ее муж тупо взял тот, что первый попался под руку. Ну, говорят, в итоге так даже лучше — выписка запомнится надолго. © Спросите женщину / Dzen
  • Когда мне было 17 лет, мой парень пришел к нам в гости. Я как раз осваивала выпечку в микроволновке. На момент визита я как раз засунула тесто в технику и ждала результата. Запах, правда, что-то мне неуловимо напоминал и не был похож на запах в кондитерской, но я списала на «это же свое, домашнее, а не химия покупная». Щедро отрезав парню четверть круга, я торжественно подала результат своего эксперимента. Мой герой потянул носом и, зажмурившись, откусил. Я терпеливо ждала. Он молча ел, странно поглядывая на меня.
    — Очень вкусно! — сквозь зубы заявил мой герой. Видимо, от неземного восторга челюсти не разжимались.
    Я на радостях бахнула ему добавочки. Мой герой обреченно вздохнул, попросил воды и взял очередной кусок. И так, обильно запивая, доел весь корж и спешно засобирался домой.
    И только взявшись готовить для родителей, я поняла, что вместо растительного масла я схватила рыбий жир, стоявший в холодильнике в такой же бутылке...
    Мама сказала: «Ну ты даешь!»
    Бабушка сказала: «Деточка, это любовь!»
    Отчим сказал: «Зато рахита не будет!»
    Мой герой сказал: «Я перезвоню».
    Его мама сказала: «Понятно. Где-то у нас был активированный уголь».
    Мы потом поженились. Потом развелись. Но это уже совсем другая история. © T0RLARA / Pikabu
  • Мой муж общается по интернету с женщиной. Может весь вечер провести за виртуальным разговором с ней. Я краем глаза увидела их переписку, он называет ее красавицей. При этом уверяет, что эта женщина приглашает нас с ним в гости, дает советы о семейной жизни, воспитании ребенка, что она живет за 700 км от нас и вообще не представляет опасности. Раз эта женщина — друг семьи, то я добавила ее в друзья в соцсетях, а она взяла и отказала мне в дружбе. Я закатила мужу скандал, потребовав, чтобы он или удалил эту дамочку из своих друзей, или написал ей, что не тактично удалять из списка друзей жену, общаясь с ее мужем. После этого меня обвинили в ненормальной и необоснованной ревности. О как! © Подслушали у замужних / VK
  • Я был гостем на свадьбе, и мне приглянулась там одна девушка. Невеста услышала об этом и предложила нас познакомить, так как эта красотка была ее подругой. Я взял номер этой девушки, мы списались и договорились о встрече. Приходим на свидание, и понимаем, что мы оба — вообще не те люди. То есть я общался на праздновании с другой девушкой, она — с другим парнем, а невеста все перепутала, так как у нас с этим молодым человеком имена похожи. Первые 10 секунд мы просто смотрели друг на друга в замешательстве, а потом разобрались, что к чему, поболтали и разошлись. Позже я узнал, что у этой девушки в итоге завязались серьезные отношения с тем парнем, с которым нас перепутали. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
  • 1980 год, УЗИ не было. Родильный зал на два места. Я пыхчу, а соседка уже родила парня. Молоденькая акушерка подходит к ней со шприцем и кричит: «Ой, мамочки, у нее тут еще один!» Врачи от ребенка бегом к мамаше: «Тужься!» А она на всю больницу как заорет: «Не буду! У нас в общежитии и так места мало!» В итоге два пацана у нее, что не удивительно, ведь муж у нее сам из двойни. © Август / Dzen
  • Мы с молодым человеком встречались около года. Однажды я разговаривала с подружкой и упомянула, что мы с ним собираемся в кино. Она посмотрела на меня растерянно и спросила: «А вы что, все еще вместе?» Теперь в растерянности была уже я. А потом подруга достала свой телефон и показала мне в соцсетях фотографию девушки, которую мы обе знали. На фотке мой молодой человек целовал ее, а в подписи значилось: «Жизнь легка, когда рядом с тобой лучший парень в мире!» Я была потрясена. Оказалось, все в нашей компании знали о том, что они встречаются, но думали, что мы уже давно расстались (просто я — очень закрытый человек и не люблю обсуждать личное). Вот это был поворот, конечно! © True_Panic_33** / Reddit
  • Коллега рассказывала: она в пятницу после работы ходила к зубному, а в субботу утром проснулась с мужем от звонка в дверь. Открыла, а там стоит с букетом роз ассистент зубного врача. И такой: «Привет! Не ожидала? А ты мне понравилась!» Подруга выпала в осадок, а муж ее вообще обалдел от такого подката.
    В понедельник пошла она в клинику разбираться, почему это они раздают сотрудникам ее личные данные (ведь как-то ухажер узнал ее адрес). А там начали хихикать, мол, ой, ну просто он в вас влюбился с первого взгляда, вам должно быть приятно! © Kat34ka / Pikabu
  • Мой знакомый решил поздравить девушку с днем рождения. Поехал за 200 км от города в тепличное хозяйство, где розы выращивают, и купил 3 коробки розовых лепестков. Рано утром рассыпал всю эту красоту по подъезду — от входа в подъезд до квартиры. Благо, дама сердца жила на третьем этаже всего. Шариков еще каких-то к перилам напривязывал. Рассчитывал, что утром девушка на учебу выйдет, а там красота!
    Только вот она в 9:00 вышла, а жильцы с 6:00 начали выдвигаться. Листочки эти в кашу превратились. И пришлось им вместо учебы драить подъезд.
  • Мамина подружка не могла иметь детей, но не жаловалась на это. И вот недавно, в 50 лет, вышла замуж второй раз, за 35-летнего мужчину, сделала ЭКО и родила. И никому не сказала. Просто неожиданно пришла на встречу с коляской, в которой был 2-месячный ребенок. © afrotatarka / X
  • У меня день рождения, пришла с работы вся в предвкушении сюрприза от семьи. В прошлом году муж с детьми сами торт испекли, в позапрошлом — сделали фотоколлаж. А дома никого, лишь лежит записка «Выгляни в окно». Ожидала увидеть там милую надпись на асфальте вроде «Мы тебя любим» и офигела, когда поняла, что муж додумался приклеить листик бумаги прямо к стеклу. А на нем еще одна записка «Я забрал детей, всех троих, мы в торговом центре гуляем. В зале суши и напитки. Сериал твой включил. Вернемся в 19:00, будем праздновать вместе. Отдыхай». Лучшего подарка и представить нельзя! © Мамдаринка / VK

А какие поразительные случайности подкинула судьба вам? Расскажите об этом. И помните: нам порой улыбается удача, когда этого совсем не ждешь — и в этом убедились герои другой нашей статьи.

