19 человек, которым внезапно улыбнулась удача, да еще какая

Представьте: сегодня ваш ребенок нарисовал в школе рисунок — и бац! — через пару недель вы всей семьей летите в Париж. Вам отказали в работе — а вы все равно ее получаете. Нет, это никакое не волшебство, это просто фантастическое везение пользователей следующих историй. Приготовьтесь удивляться и радоваться вместе с героями нашей статьи.
- Лет так 10 назад мне нужно было подготовить дочь к школе, но денег не хватало. Я сидела на даче ночью и думала, где достать нужную сумму. Отчаяние было таким сильным, что я даже расплакалась. Чтобы успокоиться, решила разобрать вещи, которые нам отдали на даче для донашивания. Среди них оказалась юбка, а в ее кармане лежали массивный золотой браслет и два кольца. Все это случилось в одну грустную бессонную ночь! Никто из членов семьи не помнил, кому принадлежали эти вещи и кто их отдал. Это было похоже на настоящее чудо! © Мамдаринка / VK
- Несколько лет назад я ехала в поезде. Ночь, плацкарт, полный вагон людей. Место у меня было на нижней полке у окна, еду себе в тишине, читаю книжку. Но тут заявляется дамочка лет 50, начинает шуметь и греметь сумками и пакетами. Смотрит на меня и заявляет: «Это мое место». Я спокойно отвечаю, что нет, это мое. Она начинает повышать голос, сверяем билеты — номер места совпадает, а фамилии разные. Нас просто зарегистрировали на одну полку. Она вскипает, орет, что ее это не волнует, пусть мне теперь ищут, куда пересесть. Я молча сижу, приходит проводница и, оценив ситуацию, спрашивает: «Вы одна едете?» Я киваю. Тогда она говорит: «Забирайте вещи, вас пересадят». Женщина довольна, расползается на полке, победа! И тут проводница добавляет: «Мы вам предоставим свободное купе, оно было в резерве, теперь ваше». Я гордо ухожу, а дамочка сидит с офигевшим лицом. © Палата № 6 / VK
- Я проходила третий этап собеседования в одну крупную международную компанию и засыпалась на технических вопросах. Человек, проводивший собеседование, явно был во мне разочарован, и я поняла, что пора подыскивать что-то еще. И тут вдруг спустя 2 недели меня приглашают на финальное собеседование с директором. С ним беседа прошла неплохо, и меня взяли на работу. А спустя 8-9 месяцев я случайно столкнулась с тем человеком, что проводил у меня третий этап собеседования, и поделилась с ним радостью от того, что он дал мне шанс. А он удивился и сказал, что никого тогда не взял. Но у меня-то на телефон пришло приглашение на встречу! В итоге выяснилось, что он по ошибке нажал кнопку «да» вместо «нет» на портале найма. © Unknown author / Quora
- Мне было 11, мы с мамой жили вдвоем и были совсем небогаты. Но как-то учительница начальных классов сказала нам что-то нарисовать, поставила оценки за урок и отобрала несколько работ. А потом отправила их на детское телешоу, в котором проводился конкурс рисунков. И вот в прямом эфире ведущие достают конверт с 30 рисунками, вытаскивают один, и он оказывался моим! Так я получил то, о чем и мечтать не мог: я выиграл поездку в Париж для себя и еще 3 человек на 10 дней. © Plisken999 / Reddit
- Как-то сидели в отчаянии без денег, надо было еще срочно за садик заплатить. И тут приходит ребенок со двора, приносит купюру и спрашивает: «А мне на шоколадку хватит?» А купюра-то крупная... И смех и грех... Хватило и на шоколадку, и долг заплатить, хотя жаль, конечно, того, кто потерял деньги, но их уже не вернуть было. © Нина Соболевская / Мамдаринка / VK
- Я искала какие-то безумные носки, чтобы обрезать их и превратить в гетры в стиле 80-х. И набрела на комиссионку. Одна пара носков мне приглянулась, я развернула ее и нащупала внутри что-то твердое. Внутри оказались серебряные украшения и ювелирные изделия. После этого я решила, не разворачивая, забрать все пары носков. Не знаю, что обо мне, покупающей ношеные носки, подумали сотрудники, но в итоге я получила несколько серебряных ложечек, чашечек и украшений, которые были оценены в итоге на $ 600. © redmayapril / Reddit
- Мой лучший полет в бизнес-классе был нахаляву. Одна семья покупала билеты на самолет, а остались только два в экономе и один в бизнесе. Но отец семьи так хотел лететь рядом с остальной своей семьей, что попросил меня через стюардов уйти на его место в бизнес-классе, а сам сел в эконом на мое. Я человек не гордый, помогать люблю, поэтому согласилась. И меня-таки, тогда студентку, обслуживали реально по бизнесу, хотя я за него не платила. Подарки, разные закуски, смузи, лосось, ягненок. Я отлично провела время. © evgeshka.***y / Pikabu
«Вот такой обед подали в казахстанском лоукостере, время полета всего-то 3 часа. Не ожидал, что вообще что-то дадут, кроме воды, а тут бац — целый стол и все вкусное»
- Сдавала я экзамен по биологии в 9 классе. Билеты не учила — просто читала. Вообще в себе была не уверена, но хотя бы на 3 сдать надо было. И вот стою я за 10 минут до экзамена в коридоре, суматошно пытаюсь все шпаргалки быстро перечитать, закрываю на секунду глаза и в моей голове отчетливо сознание рисует цифру «4». Открываю билет и решаю его выучить. Захожу на экзамен, тяну билет — выпадает билет № 4. Это была такая удача. © Irawhis / Pikabu
- После того, как купили дом, денег не хватало катастрофически. И тут приехали в гости родственники. Я проплакала всю ночь, а наутро племянница принесла папку с документами на газ, что лежали в этом доме, спросила, можно ли рисовать на этих листах, я открываю, а там тысяч 50 лежит от прошлых хозяев. © Виктория Тарик / Мамдаринка / VK
- Лет в 9 я ходила на дзюдо. Мне не нравилось, но родители заставляли. И, как всегда бывает, когда делаешь что-то из-под палки, толку от этого было немного: хорошо у меня получалось делать только 1-2 броска, а уж о том, чтобы побеждать в соревнованиях и речи не шло. Но на какое-то соревнование загнали всех. И вот выхожу я, мы с девочкой-соперницей делаем друг другу поклон, каких-то 5 секунд — и я уже лежу на лопатках. Понятно, что после первого поражения идти на второй раунд борьбы с другой дзюдоисткой совсем не хотелось. Но я пошла, выхожу, стою, соперницу вызывают — а она не появляется. В итоге победу во втором соревновании присудили мне, я заняла 3-е место и даже получила призы: свой первый симпатичный кошелек и незаслуженную грамоту.
«Сегодня в комиссионном магазине купил кольчужный кошелек 1920-х годов из цельного серебра»
- Я была у бабушки пару дней в гостях, а она у меня просто обожает кроссворды и головоломки, и каждый месяц покупает новый журнал с ними. Мы разгадывали кроссворды и решили поучаствовать в конкурсе: разгадать кодовое слово, которое было зашифровано в ответах на кроссворд. Моя бабуля решила почти весь кроссворд с моей скромной помощью. И мы отправили по почте слово-ответ на призовую головоломку. А спустя 5 месяцев узнали, что победили, и это при том, что я случайно написала слово-разгадку с ошибкой. Оказалось, больше никто не прислал ответ. © Carter Alston / Quora
- Мне было лет 8, и я решил залезть на самую верхушку дерева. И тут ветка сломалась, и я, к своему ужасу, полетел вниз. Все могло закончиться плачевно, но в последний момент извилистая ветвь дерева каким-то образом подхватила меня, как качели. Я просидел там целый час в изумлении, пока не стемнело, и мне не пришлось вернуться в дом. После этого это дерево стало моим самым любимым. © SureD*****ALot / Reddit
- Наняли нас с мужем разобрать вещи пожилой женщины. Когда-то она давала уроки музыки. Сказали, мол, забирайте все, на что глаз упадет. Ну мы и забрали ее чудесного котяру да фортепиано. А когда я заглянула внутрь инструмента, то поняла, что мы сорвали куш. Внутри лежал черный бархатный конверт с 20 тысячами долларов и теннисный браслет с сапфирами и золотом. А кота мы отдали хорошему другу. Он все еще жив, здоров и очень счастлив. © SherbertSensitive538 / Reddit
«Нашла в комиссионке это платье из шелкового бархата за $ 8. Оказалось, его дизайнер — Джесси Франклин Тернер, чьи работы можно увидеть в музее Метрополитен. Я в восторге!»
- В комиссионке мне приглянулась картина маслом в стиле импрессионизма. Она была так хороша, что я купила ее, не раздумывая, за 25 долларов. Пришла домой, нашла фото этой картины в интернете в одной художественной галерее и поняла, что передо мной — работа довольно-таки популярного художника. В итоге продала ее за $ 2500. © gandalfathewhite / Reddit
- Помню, прихожу в школу на урок математики — а учительница решила устроить неожиданно контрольную. Никто не готовился, а у нас в классе и так уже было 15 неудовлетворительных оценок за прошлую контрольную — у меня в том числе. И вот дает она задание, а там уравнение — длинное-длинное. Лучшие наши ученики над ним 15 минут корпели. А я смотрю — и вообще ничего не понимаю. Но выкручиваться как-то ведь надо. Ну я и написал в качестве ответа случайно пришедшее мне в голову число — дробь 1/6. Чтобы выглядело все так, как будто я решал, написал последовательность каких-то случайных действий. Я был единственным, кто дал правильный ответ! На мое счастье, она не стала проверять то, как я «пришел» к этому результату. © Paulie Ravel / Quora
- Очень давно, еще на мое 18-летие, мама купила мне флакон итальянских духов. Но как бы они мне ни нравились, цена на них так кусалась, что я ни разу с тех пор не решилась побаловать себя еще одним флакончиком. И тут забегаю в свой любимый секонд-хэнд, а там на полочке ждет не дождется меня совершенно новый, упакованный флакон этих духов за каких-то $ 4. Поскольку бренд не очень известный, работники комиссионки даже не догадывались, что его реальная стоимость — около 175 долларов. Такого безграничного счастья от покупки в секонде я в жизни не испытывала. © circebell / Reddit
Наверняка везение подобного рода происходило и с вами, нужно лишь немного покопаться в памяти и вспомнить. Расскажите о подобных случаях, ждем ваших историй с нетерпением!
