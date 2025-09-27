19 родственничков, которые даже на свадьбе умудрились что-то отчебучить

На свадьбе у подруги был прикольный момент. Пришли "цыгане" и стали вокруг жениха хороводы водить и петь, плясать, гадать. Отвлекли его внимание, а другие стали "красть" невесту. Повели её через зал к выходу. Тут тётка жениха как заорёт: "Саня, невесту украли!" И бросилась в догонку. На середине зала она споткнулась о провода, запуталась в них ногами, и грохнулась. Мы все замерли, думали что она разбилась. А тётка пытается встать, не может, но продолжает орать:" Саня! Держи их! Догоняй!" Тут все начали хохотать. Ржач был знатный. В итоге жених подбежал, поднял тётку и они побежали за невестой. Хорошая пара оказалась. Уже много лет вместе и уже внуки у них.