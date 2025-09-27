На свадьбе у подруги был прикольный момент. Пришли "цыгане" и стали вокруг жениха хороводы водить и петь, плясать, гадать. Отвлекли его внимание, а другие стали "красть" невесту. Повели её через зал к выходу. Тут тётка жениха как заорёт: "Саня, невесту украли!" И бросилась в догонку. На середине зала она споткнулась о провода, запуталась в них ногами, и грохнулась. Мы все замерли, думали что она разбилась. А тётка пытается встать, не может, но продолжает орать:" Саня! Держи их! Догоняй!" Тут все начали хохотать. Ржач был знатный. В итоге жених подбежал, поднял тётку и они побежали за невестой. Хорошая пара оказалась. Уже много лет вместе и уже внуки у них.
19 родственничков, которые даже на свадьбе умудрились что-то отчебучить
Конечно, любому жениху и невесте хотелось бы, чтобы их свадьба прошла просто идеально. Вот только есть одно «но» — родственники. Стоит им собраться вместе, как праздник легко превращается в шоу без сценария. То новоявленная свекровь заявится в белоснежном платье, то какой-нибудь дядюшка начнет отпускать ехидные комментарии. В итоге именно эти «сюрпризы» надолго остаются в памяти и превращаются в семейные байки.
- Мы невесту на кухне ресторана для выкупа прятали. Сидели там втроем, все бывшие одноклассницы, болтали. А потом прибежала мать невесты и стала на нас орать: «Вы что, обалдели? А ну быстро идите в зал!» Выяснилось, что женишок расслабился, забыл о невесте и стал другим барышням знаки внимания оказывать. © Masik2 / ADME
- До сих пор ржу, вспоминая нашу свадьбу. Выкуп невесты. У меня внезапный приступ паники. Гости заметили, что мне дурно, мама побежала за льдом. Но тут в комнату ворвалась тетушка мужа, приехавшая из другого города. Прикиньте, я начинаю приходить в себя и слышу: «На кого же ты нас! Да как же так!» Это она так переживала, что мой муж из их семьи к жене «уходит». Все удивленно смотрят на эту тетку, а она, произведя фурор и впечатлившись этим, продолжает вопить. И тут на меня смех напал. Гомерический! Тетка заткнулась и больше не высовывалась. © BabaWarya / Pikabu
- Наша дорогая мама на свадьбе брата отличилась. Вместо того, чтобы со слезами поздравлять на глазах у всех гостей первого сыночка с женитьбой, ехидно так и с облегчением сказала: «Андрюшенька, ну наконец-то ты от меня отвязался! Скорее бы все от меня уже отвязались». И посмотрела на нас с сестрой... Зал упал. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе моей сестры мать жениха была в белом платье. До этого она сказала невесте, что оно будет «серебряным». А еще эта мадам весь день полностью игнорировала нашу половину семьи. Она буквально не сказала ни слова никому из нас. Мы слышали, как она кричала сыну через всю комнату: «Плевать, что ты уже женат, мама все равно должна быть на первом месте!» © Silver_Oil_4461 / Reddit
- Сестра мужа — фотограф. Едва он сказал семье, что женится, сестра попросила ее на праздник не вербовать, потому что хочет спокойно торт поесть. Никто и не собирался, я уже договорилась с человеком, но до самого торжества она не переставала в шутку умолять меня не заставлять ее опять фоткать свадьбу, потому что это страшно скучно. На свадьбе она заявила, что накануне решила собрать свою команду спецов и это ее подарок-сюрприз, мол, все чики-пуки, тот фотограф отослан, радуйтесь. Предоплата невозвратная. © Подслушано / Ideer
- Была я свидетельницей на свадьбе подруги. Казалось бы, ну классно же, что может пойти не так? А на свадьбе ее родственник сказал мне: «Ты приготовила программу? Ты же знаешь, что развлекать гостей — обязанность свидетельницы!» Услышав, что я не в курсе, обругал, всучил поднос и всю свадьбу пихал меня в спину, заставлял ходить по гостям и выпрашивать деньги. А гости — 20 человек, которые уже вручили свои подарки. До сих пор передергивает, как вспомню. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем поженились в прошлом году в Италии. Забронировали для наших гостей целый палаццо, поскольку они приехали из других страны, и мы хотели, чтобы они провели с нами несколько дней.
Отец моего мужа и его брат даже получили целый домик, пристроенный к палаццо. В день прибытия всех гостей мы были заняты, показывая 80 людям их комнаты. И тут увидели, что дядя мужа привез свою девушку. Мы думали, что он приедет один, так как он недавно развелся. Но поскольку у него была двухместная комната в этом дополнительном доме, мы решили, что у них все будет хорошо. Вот только его спутница сразу сообщила, что не будет делить ванную комнату с братом своего мужчины, потому что она его не знает. Девушка, вы никого не знаете, вы заявились на свадьбу, на которую вас не приглашали! Ладно, переселили их.
Накануне свадьбы мы организовали для всех фуршет с пиццей. Пришли все, кроме этой дамы. Я спросила дядю мужа, где она, и он ответил, что та перегрелась на солнце. А в день свадьбы она заявила: «Все в порядке, мне просто было плевать на вашу вечеринку с пиццей». Сейчас, конечно, вспоминаем ее со смехом, но тогда было не до веселья. © Ganonderp314 / Reddit
- Моя двоюродная сестра устроила натуральный аттракцион на свадьбе. Она кинулась наперерез летящему от невесты букету с диким воплем: «Мне нужнее». В буквальном смысле в прыжке поймала букет. Не помогло. 17 лет прошло, в июле ей исполнилось 50 лет — ни мужа, ни постоянного мужчины. © Злой Доктор / ADME
- Год назад у младшей сестры была свадьба. У меня же тогда было ужаснейшее финансовое состояние, даже иногда на еду не хватало, что тут говорить о подарке и прочем. Я все равно решила пойти, ведь получила приглашение. С подарком дело решилось быстро — мама предложила положить в свой конверт деньги, мол, и от меня тоже, а я бы потом вернула. С нарядом на свадьбу проблема тоже решилась — у меня осталось красивое бежевое платье с вручения дипломов в вузе.
За неделю до свадьбы сестра позвонила и уточнила, в курсе ли я дресс-кода, который будет на свадьбе. Оказывается, свадьба планируется в лазурном цвете, платье должно соответствовать, кроме того, фасон должен быть определенным для красоты фоток. Я спросила, где мне найти такое платье, она рассказала об ателье, где отшиваются ее подружки. Скинула цены. Я обалдела — у меня аренда за квартиру меньше!
Вот мы и поругались. На свадьбу я не пошла. Самое дикое, что потом, рассматривая фотки со свадьбы, я увидела, что в таком платье была только ее свидетельница. Мама по секрету сказала, что сестре идея с лазурной свадьбой пришла только за неделю до торжества, и все ее подружки отказались от этих платьев, не сказав ей. Просто пришли на свадьбу либо в похожих, либо в нейтральных тонах. © Подслушано / Ideer
- Звонит сегодня моя мама и такая: «Вы же встретите меня в аэропорту?» Все ничего, но она собралась прилететь именно в день моей свадьбы. Мы отказались, а она обиженно надула губы и попыталась объяснить, что поездка до отеля может обойтись ей в 30 долларов. Я подумала: «Ну и что? Мы с женихом и так платим за отель, в котором она остановится». Точно знаю, что маме такси точно по карману. Знаю, это кажется мелочью, но я правда не могу поверить, что маменька попросила меня о таком. © Jangowuzhere / Reddit
Да, ужжж. Мамы разные бывают. Одна последний кусок детям отдаст а другая вырвет у детей последнее, потому что "я вас родила!".
- Часто слышал истории про дачников-чудаков, смеялся над этой дичью, а это, оказывается, реальность! У моей невесты родители буквально помешаны на даче. Первый звонок был на свадьбе, когда весь вечер они сидели недовольными, потому что узнали, что после банкета отпуск мы не на даче проведем, а поедем на море. Потом стали все настойчивее звать на все выходные, мол, дел много, не справляемся. В итоге они натурально отреклись от дочери, заявили, что пока каждую субботу мы не будем на даче, они с нами общаться не будут. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь: «Всегда мечтала, что ты женишься на Машеньке, с которой куличики лепил в три годика. А ты.... А-а-а!» Я тогда дипломатично промолчала. В дальнейшем жизнь показала, что надо было сразу свадебным букетом в ее сторону запустить. И сразу мозги на место встали бы. Но я была тактичная, культурная и мои родители такие же. И зря. © Pohjoinen nainen / ADME
- Работал на свадьбе. Микрофон взяла сестра невесты, вышла на подиум и начала расхваливать жениха. Смотрит на него и твердит: «Какой же ты добрый! Я тебя так люблю, ты меня так поддерживаешь». Про саму невесту за 5 минут — ни слова. А в конце эта девица взяла и сообщила невесте: «Ты привела его в мою жизнь». Мы с коллегой переглянулись и сказали: «Похоже, сестра невесты влюбилась в жениха». Остается надеяться, что это чувство будет не взаимным. © Possible-External-33 / Reddit
- Меня одногруппник пригласил на свадьбу, там было много гостей, которые дарили деньги в конвертах. А еще туда позвали дядю со стороны жены, который не слыл щедрым человеком, вдобавок само его присутствие на их свадьбе уже было чудом. И он подарил конверт немного жирнее, чем у остальных. Зная его «щедрую» натуру, молодожены решили, что он просто набил его мелкими купюрами, и бросили конверт на стол рядом с угощениями.
Так этот дядя сидел весь вечер и с конверта глаз не сводил, нервничал сильно. В итоге не выдержал, подходит и говорит: «Вы спрячьте, а то приберет кто-нибудь, я вам крупную сумму на свадьбу отложил». Надо ли говорить, что он стал самым любимым дядей в тот вечер. © Barahloff / Pikabu
- Наблюдала недавно, как на свадьбе деньги клали отдельно: родственники жениха — в одну коробку, родня невесты — в другую. В конце тамада сказал: «Сейчас пересчитаем деньги, чьи родственники больше положили, тот и будет главным в семье». Две тетушки пересчитали деньги, и когда уже хотели озвучить сумму, подбежал отец жениха, ссыпал обе коробки в одну и сказал: «Дети будут жить в моем доме. Получается, я тут главный, сколько бы денег ни было». Наверное, так было задумано тамадой, но осадочек остался. © vse*** / Pikabu
- Я на своей свадьбе сказала, что тому, кто вздумает сигналить, когда свадебный кортеж поедет по улицам, не постесняюсь высказать все, что можно, не отходя от кассы, так сказать. Терпеть не могу это гудение. Поняли. Вняли. Брат двоюродный только пытался мне доказать, что для жениха и невесты — только белая машина, мол, так принято. Я сказала, что меня не колышет, как принято, на моей свадьбе будет, как я хочу.
Тетушка пыталась поддеть меня, мол, чего-то ты с женихом много обнимаешься. Характер такой... противный. Я повернулась к мужу: «Тебе нравится, что я к тебе жмусь?» Он сказал: «Очень». Я повернулась к тетке обратно и сказала: «Вот видите, жениху нравится, вопрос исчерпан».
А так вообще у меня остались о своей свадьбе теплые воспоминания. В кафе готовили вкусно, платье классное (к нему тетушка тоже придиралась до свадьбы, но тут уже мама ее отшила), макияж-прическу сделали как надо, как зал оформили, тоже понравилось. © Долго ели торты — не налезли шорты / ADME
- У моей мамы в пятницу свадьба. Заказали ресторан. В меню кроме шашлыков, икры и бутербродов ничего нет. Так мои родственники только и говорят о том, что будут голодать и нечего будет там им поесть. Решают уже, что с собой захватить из еды. Неужели нельзя просто насладиться вечером, а не наедаться от пуза? © Подслушано / Ideer
- Есть у меня двоюродная сестра Светлана. Спокойная, тихая, добрая, за много лет ни разу не слышал, как она ругалась . Но недавно вся родня начала ее обсуждать и не в лучшую сторону. А вот из-за чего. Вышла Светлана замуж, свадьба получилась на 5 балов из 5. Единственный минус был в том, что на середине свадьбы свекор со свекровью подустали. И естественно их отправили отдохнуть. Но по дороге на отдых они прихватили подаренные деньги молодоженов, о чем те узнали уже вечером.
Вроде бы что тут такого, забрали домой чтобы сберечь, но не тут-то было. Когда начали искать эти деньги, оказалось, что осталось примерно 25% от подаренного. Как удалось узнать, часть денег родители мужа кому-то одолжили, другую часть спрятали где-то, а еще погасили свои кредиты в банках. Вот только с этих денег молодожены должны были лететь в свадебное путешествие, а остальные средства были для их ипотеки.
В общем, брак на грани развода. Денег у родителей нет и отдавать не хотят. И теперь Светлана — натуральный предатель для родственников мужа, потому что решила забрать подаренные деньги. Мол, за что она так с ними. © al56.81 / Pikabu
- Были на свадьбе в качестве гостей, и там мама невесты подарила молодоженам квартиру. Все офигели от щедрости. Только прошло три года с того момента, а квартира как была мамы, так и осталась. Как сдавала она ее и получала деньги сама, так и сдает. На все вопросы отвечает: «Я вас не обманула, вам же в наследство достанется счет в банке и две квартиры». А молодые сами снимают жилье, собираются ипотеку брать и ругаются уже из-за этого пару раз в неделю. Свадьбу организовали на свои средства, взяли кредит и сами его выплатили. © Подслушано / Ideer
Бонус: свадьба, которая закончилась, даже не начавшись
А вот место, где только шашлык, икра и бутерброды - это точно ресторан? Какой кухни?
Или это такой оригинальный выбор молодоженов из имеющегося нормального меню?
- На днях была на свадьбе. Все время нашу процессию сопровождала собака невесты, невероятно умная хаски, от которой жених был не в восторге. Когда поехали на фотосессию, что-то пошло не так. И вот едет свадебный кортеж, внезапно останавливается одна из машин, из нее буквально вылетает собака. Дверь закрывается, машина вроде поехала, но внезапно затормозила. Вышла невеста, позвала собаку, и они вдвоем пошли в сторону от кортежа. Невеста на шпильках, по морозу в одном тонком платье, но счастливая. © Подслушано / Ideer
Интересно, как прошла ваша свадьба — чинно и торжественно или с подобными приколами от родственников? Наверняка у вас тоже остались незабываемые истории со свадебного банкета. Будет круто, если вы поделитесь ими в комментариях к этой статье.
