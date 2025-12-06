Мы «переодели» 14 героинь из известных фильмов в наряды XXI века и сидим в восхищении

Миранду Пристли создавали как образ Анны Винтур - главного редактора журнала Vogue по книге её помощницы, и наряды всех героев и героинь в этом фильме подбирала Патрисия Филд - дизайнер и костюмер Голливуда. Не могу представить Миранду в такой одежде и с такой причёской как на фото справа.
Костюмы из культовых фильмов — это отдельный вид искусства. Они помогают героям раскрыться и создают атмосферу эпохи. Но интересно представить, как выглядели бы знаменитые персонажи, если бы они оказались в нашем времени. Мы решили провести небольшой эксперимент и «переодели» 14 героинь в современные наряды с помощью нейросетей. Среди них — легендарная Роуз из «Титаника» и харизматичная Хюррем из «Великолепного века». Давайте смотреть!
Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»
Энди, «Дьявол носит Prada»
Анжелика, «Анжелика и король»
Роуз, «Титаник»
Скарлетт, «Унесенные ветром»
Анна, «Римские каникулы»
Вивиан, «Красотка»
Вампирша, «От заката до рассвета»
Малена, «Малена»
Сатин, «Мулен Руж»
Элиз, «Турист»
Махидевран, «Великолепный век»
Хюррем, «Великолепный век»
Ага. Султаншу- нарядить в свитер, дать в руки ведро и тряпку, и пусть идёт покои убирает.
Хатидже, «Великолепный век»
Раньше была только "королева в восхищении" (с) - МиМ у Булгакова, а теперь и Эд.ми. решили зачем-то быть в восхищении - плохо получилось.
