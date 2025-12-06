Мы «переодели» 14 героинь из известных фильмов в наряды XXI века и сидим в восхищении

41 минута назад
Мы «переодели» 14 героинь из известных фильмов в наряды XXI века и сидим в восхищении

Костюмы из культовых фильмов — это отдельный вид искусства. Они помогают героям раскрыться и создают атмосферу эпохи. Но интересно представить, как выглядели бы знаменитые персонажи, если бы они оказались в нашем времени. Мы решили провести небольшой эксперимент и «переодели» 14 героинь в современные наряды с помощью нейросетей. Среди них — легендарная Роуз из «Титаника» и харизматичная Хюррем из «Великолепного века». Давайте смотреть!

Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

Ольга Курпякова
18 минут назад

Миранду Пристли создавали как образ Анны Винтур - главного редактора журнала Vogue по книге её помощницы, и наряды всех героев и героинь в этом фильме подбирала Патрисия Филд - дизайнер и костюмер Голливуда. Не могу представить Миранду в такой одежде и с такой причёской как на фото справа.

-
-
Энди, «Дьявол носит Prada»

Анжелика, «Анжелика и король»

Роуз, «Титаник»

Скарлетт, «Унесенные ветром»

Анна, «Римские каникулы»

Вивиан, «Красотка»

Вампирша, «От заката до рассвета»

Малена, «Малена»

Сатин, «Мулен Руж»

Элиз, «Турист»

Махидевран, «Великолепный век»

Хюррем, «Великолепный век»

Masik2
16 часов назад

Ага. Султаншу- нарядить в свитер, дать в руки ведро и тряпку, и пусть идёт покои убирает.

-
-
Хатидже, «Великолепный век»

Ольга Курпякова
12 минут назад

Раньше была только "королева в восхищении" (с) - МиМ у Булгакова, а теперь и Эд.ми. решили зачем-то быть в восхищении - плохо получилось.

-
-
