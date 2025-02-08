13 историй про начальников и подчиненных, которые можно рассказывать как офисные байки

Истории
20 часов назад

На работе вечно что-то происходит. Начальство порой встает не с той ноги, а работники применяют свою смекалку там, где и не нужно было. Про взаимоотношения некоторых начальников и подчиненных порой можно и юмористическую книгу написать.

  • Начала работать с другом в одном отделе. Стали ссориться постоянно. Вышла кофе купить, и мне звонит начальник с наездом. Друг подумал, что я ушла раньше с работы, и настучал начальству. Влетела в офис разобраться со стукачом. Начали ругаться в коридоре, за этим наблюдал начальник. А потом говорит: «Может, вы уже на свидание сходите? У вас прям разборки, как в итальянской семье страсти кипят». В итоге заставил нас сесть с другом за стол и нормально поговорить, выяснить все недомолвки.
  • На работе у друга есть начальник. Его любимая забава — заходить внезапно и кричать: «Кто первым добежит до автомата на первом этаже, тому премия в этом месяце!» И почти все, кроме нескольких человек, выбегают, бросая все свои дела. Они работают в опенспейсе. Он реально выписывает премию тому, кто первый добежал. Все премии он выписывает именно таким образом, а не за рабочие заслуги сотрудника. © Подслушано / Ideer
  • Работала в египетском отеле. Наш генеральный менеджер любил нарезать круги по ресепшену. Ходил с гордо поднятой головой и величественной походкой, будто он король, который прогуливается по своим владениям. Перестала в какой-то момент обращать на это внимание. Работы много, а он там где-то вдалеке ходит. И в один из дней он подходит ко мне и к моей напарнице, говоря, что он нам выговор сделает. Мы в шоке, спрашиваем, за что нам такое «счастье». А он говорит: «Я когда мимо проходил вчера, то подавал руками тайные знаки, чтобы вы вдвоем за столом не сидели, но вы проигнорировали!» В итоге он нас наказал тем, что заставил ходить кругами вокруг отеля и записывать на листок, есть ли какие-то «неполадки» на территории. Мы потом шутили, что оказались в немилости у короля.
  • Мой начальник сводит меня с ума. Когда он подходит и задает любой вопрос, мозг как будто отключается и я начинаю нести какую-то пургу. Сказал: «Доброе утро», а я в ответ: «Здравия желаю». Спросил, сколько я работаю в этой компании, — сморозила что-то про оборот Земли вокруг Солнца. Сегодня вязала на перерыве. Он подошел и сообщил, что его дочки любят вязать. А я ляпнула: «У меня сын. А я так мечтаю о дочке, может, одну мне подарите?» Откуда у меня все это в голове? Стыдно безумно. © Подслушано / Ideer
  • На работе помогала другу с поиском работы и просматривала сайты с вакансиями. Тут внезапно приехал начальник, увидел, что у меня открыты сайты о поиске работы, и уволил. Даже слушать объяснения не стал. Оказалось, что из другого офиса уволилось две сотрудницы, и когда он увидел эти сайты, то для него это стало последней каплей. Решил, что лучше уволит меня, чем я его кину. © Подслушано / Ideer
  • Часто опаздываю, а босс взглядом испепеляет. Четверг, бегу на ресницы, запись на 7 утра. Уверенная, что сделаю красоту и в 9 буду на работе. И тут навстречу идет начальник. Подошла, честно сказала, мол, бегу на ресницы, но не переживайте, в 9 буду на месте. Он усмехнулся и выдал: «Я переживаю только за то, что ты до сих пор не знаешь, что надо приходить на работу к 8 утра, а не к 9». И в ту же секунду я осознала свой провал. © Мандаринка / VK
Tri-Anon
10 часов назад

Mon pardon, а где она могла встретить начальника, если запись к 7, а в работе надо быть к 8?
Они в одном доме живут?

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  • Работаю в небольшой компании. Недавно узнал, что у моей подчиненной зарплата в два раза меньше моей, но она старательная и должна получать больше. Денег ей не хватает, поэтому она еще и фрилансит. Из-за этого мало времени уделяет сыну. Я решил помочь ей, но креативно. Пустил утку, что подчиненная собирается уходить от нас и ищет другую работу. Буквально на следующий день девушке подняли зарплату на 30%. Очень приятно было видеть ее радость. Она это заслужила. © Подслушано / Ideer
  • Муж был менеджером по работе с клиентами в продуктовом магазине. Один раз к ним пришла женщина и закатила сотрудникам скандал. Они позвали менеджера. Муж пришел, она продолжала хамить. Сказала, что купленный ей торт невкусный, и она хочет вернуть деньги. Он посмотрел на торт, который был на половину съеден, и сказал: «А вот вашим гостям, похоже, торт понравился». Денег ей он не вернул, потому что дама была груба с его подчиненными. Он не переживал из-за денег, но он никогда не позволял людям обижать своих сотрудников. Если покупатели были вежливы, он шел им навстречу, даже если они были не правы. Он также был начальником, который провожал девушек-кассиров до их машин, если они не чувствовали себя в безопасности. Однажды он увидел, как три парня начали приставать к одной из кассиров. Он отвел ее в машину и вызвал полицию. © texasbornandraised95 / Reddit
  • Недавно на работе одна моя подчиненная положила мне заявление об увольнении на стол. Она меня устраивала не только как работник, но и как человек. Я предложила поговорить, спросила, почему она хочет уйти, ведь сейчас кризис на рынке. А она в ответ: «Меня тут не ценят, мне тут неинтересно». Я была в шоке. Дала три дня на раздумья, отпустила в отпуск. А она выдала: «Повысишь зарплату и дашь гибкий график — так и быть, останусь». Я подписала заявление об увольнении. Нашла нового специалиста дешевле на 25%. И до сих пор у меня не выходит из головы, что тогда произошло. Это был кризис среднего возраста, шантаж или обида? Работу другую она так и не нашла. Так жаль, что все так вышло. Глупо прям. © Подслушано / Ideer
Tri-Anon
10 часов назад

Обычно, когда хотят сохранить сотрудника, идут ему навстречу. А "ты хорошо подумал, ha рынке кризис" — это не разговор.

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  • Мой подчиненный весь день очень громко проходил собеседование на другую работу у себя на рабочем месте. Он рассказывал интервьюеру, как паршиво было на этой работе и какой у нас ужасный коллектив. Его речи слышали 50 сотрудников. Когда мы его уволили, он плакал и говорил, что не понимает, почему с ним так поступают. Просил вернуть его обратно. Ему, кстати, тогда было 50 лет. © Unknown author / Reddit
  • Тетю начальник пускал в отпуск только со скандалом. Ей это надоело, и она молча уехала в Тунис. Она была управляющей в клинике, и подчиненные неделю по телефону изображали для хозяина, что она на месте, но очень занята. Один раз босс потребовал поторопить ее из туалета. Администратор не растерялась и начала стучать по столу, изображая, что стучится в дверь туалета и разговаривает с тетей. А потом ответила начальнику: «Вы ведь сами слышите, человек занят. Перезвоните позже!»
  • Я работал помощником руководителя. Босс был невероятным параноиком. Однажды он купил новый дом и попросил меня заняться его обустройством. Я должен был подключить ему кабельное, уладить все с коммунальными службами и дальше по списку. Он также сказал, что не разрешает мне разглашать его адрес кому бы то ни было. Тогда я спросил: «Даже кабельной компании?» На что он мне заявил, что и им адрес говорить запрещает. И как мне это сделать? © azkit / Reddit
Tri-Anon
10 часов назад

Лояльный подчинённый — ha вес золота. Надо быть поистине крутым начальником, чтобы тебя твои люди ТАК покрывали

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  • Моя начальница вела себя как настоящая стерва, но со мной она всегда была мила. Когда я еще была новичком, одна из коллег распустила обо мне слухи. Я была расстроена, ведь не хотела, чтобы люди думали обо мне плохо. Я рассказала об этом своему менеджеру почти в слезах, и она сказала: «Слушай, даже не думай, что я поверю в этот бред». С тех пор она рассказывает мне о жалобах той коллеги на меня, и мы вместе смеемся над этим. © texasbornandraised95 / Reddit

На работе случаются разные курьезы, но главное — относиться ко всему с чувством юмора

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