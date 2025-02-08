13 историй про начальников и подчиненных, которые можно рассказывать как офисные байки

Mon pardon, а где она могла встретить начальника, если запись к 7, а в работе надо быть к 8?
Они в одном доме живут?
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На работе вечно что-то происходит. Начальство порой встает не с той ноги, а работники применяют свою смекалку там, где и не нужно было. Про взаимоотношения некоторых начальников и подчиненных порой можно и юмористическую книгу написать.
Mon pardon, а где она могла встретить начальника, если запись к 7, а в работе надо быть к 8?
Они в одном доме живут?
Обычно, когда хотят сохранить сотрудника, идут ему навстречу. А "ты хорошо подумал, ha рынке кризис" — это не разговор.
Лояльный подчинённый — ha вес золота. Надо быть поистине крутым начальником, чтобы тебя твои люди ТАК покрывали
На работе случаются разные курьезы, но главное — относиться ко всему с чувством юмора