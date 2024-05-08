17 историй о том, что на детской площадке нужно быть готовым вообще ко всему

Детские площадки — это место, где и малыши, и взрослые познают жизнь во всех ее проявлениях. Мальчики и девочки учатся здесь дружить, делиться, ссориться и мириться, а их родители — по возможности мирно разруливать конфликты между чадами. Иногда на площадку захаживают и вовсе чудные персонажи, которые добавляют колорита этому месту.

Какая-то девочка на площадке пытается отобрать у моей дочки куклу. Моя не дает. Девочка начинает рыдать. К ней подскакивает ее мамаша и как давай высказывать моей: «Ты жадина, да? Не стыдно тебе?» Я подошла, говорю, мол, уймитесь, дамочка. А она мне с вызовом: «Если вы не воспитываете своего ребенка — его воспитает улица! Она мою дочь до слез довела, а я смотреть что ли буду?» Я аж обалдела от такой наглости. Говорю: «Моя дочь вашей ни чем не обязана: хочет поделиться — поделится, не хочет — ее право. Вы себя лучше воспитайте, чтоб к чужим детям претензий не было». Дамочка выругалась, схватила свою дочь за руку и умчалась в неизвестном направлении. Такие незамутненные, ей богу.

Пришли на детскую площадку, посадила дочку на качели (ей 2 года почти). Тут же подлетел ребенок лет 4 и начал валяться на полу в истерике. Рядом 6 пустых качелей, но ему были нужны именно наши! Мама пыталась ребенка отвлечь, но не смогла, потащила домой. А его бабушка подошла ко мне и как начала выговаривать, что я должна была уступить, что я эгоистка, что она такое себе бы не позволила. Короче, трясет от нее до сих пор. © #щастьематеринства / VK

Иду по двору, слышу сквозь наушники, кричит кто-то. Смотрю, на детской площадке бабулька какая-то лежит и встать не может, барахтается, как жук. Подхожу, поднимаю. А ей не плохо вовсе, она просто качалась на качелях, упала и ржет. Что май животворящий с людьми делает! © AlexandrZaedaet / Twitter

Сын приехал на площадку на велике, побежал на горку. Я отвлеклась, смотрю — наш велик уже катит за угол какая-то девочка, рядом мама. Догоняю, спрашиваю, мол, что за дела. А мамаша: «Ой, мы взяли покататься. Вам жалко что ли?» Говорю: «А спросить?» А она мне: «Я что, буду по всей площадке бегать и выяснять, чей это велик? Делать мне больше нечего!» Ну кого такие люди могут воспитать?

Договорились встретиться с подружкой на детской площадке. Я пришла раньше. Вечер, сижу на лавочке и грызу семечки. Вижу, недалеко трется подозрительный парень. Глазами зырк-зырк: то на меня, то в сторону. Елозит по скамейке, вздыхает тягостно. Решила уйти: мало ли, маньяк. Ухожу. Вдруг слышу за спиной топот: бежит. Хотела уже орать что есть мочи, а он меня догнал и кульком моим с семечками трясет, мол, забыла впопыхах. Посмеялись. Оказалось, он ждет на вечернее свидание свою девушку из соседнего дома, а та лавочка, на которой я восседала, их любимая.

Недавно в чате дома одна соседка очень возмущенно требовала, чтобы все перестали водить детей на детскую площадку во дворе, а водили на другую, то есть в соседний двор. Ей, видите ли, дети спать мешают своими криками. Работа у нее ночная, поэтому днем она спит и желает тишины. Район у нас новый, продавалась куча квартир с окнами в степь, там тишина и благодать. Но она купила квартиру с окнами именно на детскую площадку. Когда ей сказали, что она, мягко говоря, не права, устроила в чате истерику. © Подслушано / VK

Иду мимо детской площадки. Смотрю, какой-то движ: родители, дети нарядные, шарики, аниматор с микрофоном. Оказывается, родители сделали своим детям выпускной по случаю окончания детского сада. Аниматор произносит пафосную речь о том, сколько всего нужного и интересного дети узнают в школе. В это время на скамейке сидят 2 мальчишки постарше, лет 10, и ворчат:

— Да чему в этой школе могут научить?! Меня только читать научили, считать и материться.

— А меня только считать и читать. А материться я уже умел. © Unknown author / Pikabu

— Да чему в этой школе могут научить?! Меня только читать научили, считать и материться. — А меня только считать и читать. А материться я уже умел. © Unknown author / Pikabu Гуляю на площадке. Дети, ну лет по 5 им, играют в зомби. Девочка лежит на горке с закрытыми глазами, мальчики ее типа оживляют. Один говорит:

— Вставай, монстр, хватит спать!

А другой, такой кудрявенький голубоглазый мальчик, тихонечко так говорит, гладя девочку по голове:

— Зомби, милый, проснись... © 5.kopeek / Pikabu

— Вставай, монстр, хватит спать! А другой, такой кудрявенький голубоглазый мальчик, тихонечко так говорит, гладя девочку по голове: — Зомби, милый, проснись... © 5.kopeek / Pikabu Спешила за ребенком в школу. Вижу, на детской площадке бабушка пытается посадить дедушку на качели. Останавливает меня эта бабушка с просьбой... сфотографировать их. Я хоть и опаздывала, но отказать ей не смогла. В итоге сделала одно из лучших фото в своей жизни. Бабушка села на соседние качели, и они с дедушкой взялись за руки. Такой милоты я не видела никогда. © Подслушано / Ideer

Я уже взрослая 30-летняя тетя была. Каждый вечер шла за мамой на работу, встречала ее, и мы вместе шли домой. Иногда мама задерживалась, тогда я ждала ее на детской площадке, каталась на качелях и все такое. Однажды мама в очередной раз задержалась, сижу жду ее. Подходит ко мне девочка, показывает на качели для двоих, которые вверх-вниз движутся: «А хотите покатаемся?» Я, не ожидая подвоха, согласилась. Села на одну сторону, девочка — на другую. И все. Я намертво зависла наверху. Судорожно болтаю ногами, пытаюсь опуститься вниз. Девочка с издевочкой спрашивает: «А вы сколько весите-то?» Я: «43 кг». Она басом: «А я 58! Нас вчера в школе взвешивали. Ха-ха-ха!» Пришла мама и спасла меня от этой жестокой девочки.

На детской площадке дети лет 5–6 тычут друг в друга палочками с криками: «Остолбеней!» Еще не все потеряно у этого поколения. © letopisi_rus / Twitter

На детской площадке зову мелкую:

— Зоя!

За спиной на лавке сидят 2 мамы, и одна другой говорит вполголоса (но я-то все слышу своими большими ушами):

— Не знают уже, как выпендриться с этими именами. Надо же, Зоя!

Через 5 минут она же:

— Каролина, доченька, пойдем домой! © InsomniaAeterna / Twitter

Старшему 6, качается на качелях, я рядом. Тут мимо вплотную пробегают 2 малыша, прямо около качелей. Я говорю: «Не бегайте близко». Площадка по размеру «хоть свадьбу играй». Их мамы сцепились языками на лавочке, ноль реакции. Эти малыши опять пробегают, мой резко останавливает качели, и тут маманя одного из бегунов кричит нам: «Женщина, пусть ваш сын катается аккуратно: тут наши дети бегают. А лучше вообще не катается». Ну я ей, конечно, объяснила мирно, без пафоса, что и как. Но там, видно, клиника глобальная. И у нее, и у подруги. © Вера Бал / Dzen

Моя мама вышла погулять с моей 4-летней племянницей на детскую площадку. Детки играют, бабушки и нянечки сидят на скамеечках. Вдруг ни с того ни с сего все девочки начали бегать с женскими прокладками в руках и клеить их себе на штанишки. Оказалось, это моя племянница решила всем их раздать, мотивируя это мамиными словами: «А вдруг что. Пускай будут на всякий случай». © Alla B Danilovich

Вчера на площадке поразил мальчик. Гуляет всегда один, очень вежливый, с малышами постоянно играет, помогает. И вот гуляет он, а из окна ему кричит, видимо, старший брат: «Поднимись, забери и выброси мусор». Мальчик подходит к дому поближе и орет ему: «Да иди ты!» И дальше пошел с малышами играть. © Ольга Н. / Dzen

Шла с работы мимо детской площадки. На ней 2 школьницы играли в бадминтон, а я уже давно не видела, чтобы кто-то в него играл. Сразу нахлынули воспоминания из детства, как мы с подругой играли. Иду, засмотрелась, улыбаюсь воспоминаниям, и тут откуда-то сбоку: «Что пялишься? Женат я вообще-то». А это сказал какой-то мужик, которого я даже не заметила. © Подслушано / VK

Когда иду от метро до дома, прохожу через детскую площадку. Недавно увидела, как женщина вынесла сыну чай в граненом стакане и тарелку с пюре и двумя котлетками. Блин, а что, так можно было? А меня все детство домой обедать загоняли. © Подслушано / VK

Воспоминания о детстве у всех очень разные: одни мысленно возвращаются в прошлое с теплотой, другие — с содроганием. Очень многое в восприятии этого времени зависит от родителей, их способности поддержать ребенка и прислушиваться к его желаниям. К счастью, понимающие родители есть. И дети благодарны им за это всю жизнь.

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.