Я отпахала кассиром в супермаркете 5 лет и вот почему это самая неблагодарная работа в мире

Все мы минимум пару раз в неделю ходим в магазин за продуктами. Многие уже знают в лицо женщин и мужчин, которые побивают товары, бегают по залу, расставляют продукты на полках и делают еще многое другое. Они не всегда бывают приветливы и на то есть причина. Моя близкая знакомая проработала кассиром более 5 лет, и от ее рассказов иногда волосы дыбом встают.

Как я попала на кассу

Я переехала в новый город и активно искала работу. Через пару недель безуспешных поисков включился режим «любая работа, за которую платят, подойдет». Так я и попала в супермаркет, коих целая гора в любом жилом районе. И кто бы что ни говорил, но эта работа не самая плохая.

Во-первых, устроиться на кассу может кто угодно. Часто для этого не нужно никакого образования. Это актуально для тех, кому работа нужна здесь и сейчас.

Во-вторых, насколько мне известно, большинство популярных сетей все же подпишут с вами настоящий трудовой договор. Соблюдаться он будет с оговорками, но по крайней мере вы можете быть уверены в минимальном социальном пакете.

Еще один плюс — белая зарплата, а также возможность забирать или покупать по сниженной цене списанные товары. Важное уточнение, что списанный товар не равно просрочка. Иногда это могли быть потемневшие бананы или крупа в порванной упаковке.

Однако минусов в такой работе пруд пруди.