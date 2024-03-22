Я отпахала кассиром в супермаркете 5 лет и вот почему это самая неблагодарная работа в мире

Авторские колонки
9 минут назад

Все мы минимум пару раз в неделю ходим в магазин за продуктами. Многие уже знают в лицо женщин и мужчин, которые побивают товары, бегают по залу, расставляют продукты на полках и делают еще многое другое. Они не всегда бывают приветливы и на то есть причина. Моя близкая знакомая проработала кассиром более 5 лет, и от ее рассказов иногда волосы дыбом встают.

Как я попала на кассу

Я переехала в новый город и активно искала работу. Через пару недель безуспешных поисков включился режим «любая работа, за которую платят, подойдет». Так я и попала в супермаркет, коих целая гора в любом жилом районе. И кто бы что ни говорил, но эта работа не самая плохая.

  • Во-первых, устроиться на кассу может кто угодно. Часто для этого не нужно никакого образования. Это актуально для тех, кому работа нужна здесь и сейчас.
  • Во-вторых, насколько мне известно, большинство популярных сетей все же подпишут с вами настоящий трудовой договор. Соблюдаться он будет с оговорками, но по крайней мере вы можете быть уверены в минимальном социальном пакете.
  • Еще один плюс — белая зарплата, а также возможность забирать или покупать по сниженной цене списанные товары. Важное уточнение, что списанный товар не равно просрочка. Иногда это могли быть потемневшие бананы или крупа в порванной упаковке.

Однако минусов в такой работе пруд пруди.

Темная правда, о которой вы не знали

  • Когда я устраивалась работать кассиром, я думала, что буду только «пикать» товары. На деле же уже в первый день мне в зубы всучили тряпку и отправили мыть полы. В дальнейшем эта практика стала практически постоянной.
  • Кроме этого мы с девочками регулярно подрабатывали грузчиками. Единственный грузчик в штате не справлялся с выгрузкой товара и тогда нам приходилось помогать ему. Таскать ящики весом по 20+ килограмм то еще удовольствие. Зато в спортзал можно не ходить.
  • Штрафы — еще одна боль кассиров. Хоть головой об стенку бейся, в конце месяца они все равно будут: за недостачу на кассе или на складе. Все потери магазин просто поделит между сотрудниками.
  • Переработки — тоже совершенно нормальная история. Причем, если попробуешь отказаться, директор пустит в ход угрозы и манипуляции. Меня так однажды лишили премии.
  • Уходить в длительный отпуск было строго под запретом. А на больничный — и подавно. Хрипишь, кряхтишь — всем абсолютно плевать. Руки в ноги и работать. Я так однажды вышла на смену с температурой 38.
  • Еще один минус — это маскировка просрочки. Не могу говорить за все магазины, но наш мухлевал только в путь. Громче всех за это ратовала наша директриса, склочная и неприятная дама чуть за 50. Помню, она как-то подошла ко мне, больно схватила за руку и потащила на склад. Там она всучила мне средство для мытья посуды и командным тоном потребовала промывать испорченное мясо. Я отказалась, но кто-то другой в итоге выполнил этот приказ.

Как покупатель может выбесить кассира

Нам положено быть любезными и доброжелательными. Но иногда это абсолютно невозможно, потому что некоторые покупатели своими поведением буквально выбивают почву из-под ног.

  • Помню, заходит к нам вальяжно мужик лет 40 и говорит: «Мне бы ящик газировки». Небрежно бросает купюру, я все пробиваю и показываю, что ящик у холодильника стоит, забирайте. А он мне: «Нет, вы сами его дайте, вы обязаны!» И смотрит с издевкой. А я тогда, между прочим, уже на 7 месяце была — пузо огромное. Но его это, видимо, не смутило. Ну я взяла и позвала своего напарника. Молодого парня под два метра ростом, и попросила помочь мужчине. Издеваться над здоровым лбом покупатель уже не стал.
  • Был еще один не менее запоминающийся случай. Женщина покупала селедку в майонезе. Через полчаса она прибегает обратно, вываливает эту рыбу на ленту и начинает истошно орать «Вы у меня все под суд пойдете!» Как оказалось, она пыталась накормить соленой рыбой кота, а он не стал ее есть. Женщина решила, что рыба ненастоящая, и пришла скандалить.

  • Как-то накануне 8 марта к нам поступила мыло в форме шоколадок. Оно было упаковано в небольшие коробки с небольшим окошком в крышке, через которое и было видно мыло-шоколадку. В тот период к нам со скандалом «Вы что мне продали?» пришло человек 5. Они думали, что это настоящий шоколад и пробовали его на вкус. Важно отметить, что товар лежал в хозяйственном отделе.
  • В один из дней я сидела у холодильника с молочкой и перебирала творог: убирала тот, у которого истек срок годности накануне, и заменяла на свежий. И тут ко мне подходит женщина и берет две упаковки из корзины на списание. Я попыталась ей сказать, что этот творог брать нельзя, но она только отмахнулась. На следующий день дамочка вернулась со скандалом. Когда я напомнила ей, что она сама меня не послушала, та выпалила: «Вам надо было быть убедительнее!»
Катюша Азаренко
15 часов назад

"Важно отметить, что товар лежал в хозяйственном отделе."

Важно отметить, что этот товар покупатели с вероятностью 90% положат в один пакет со съестными товарами и придя домой даже не вспомнят в каком отделе был взят этот товар.

-
-
Ответить

  • Однажды к нам пришла женщина с ребенком. Малой капризничал с самого начала, но мать не обращала на это никакого внимания. Тогда дите само нашло себе развлечение — он брал помидоры, бросал на пол, а потом прыгал на них. То, как они разлетаются по всему полу, его очень забавляло. Когда сотрудники попросили маму прекратить это, она закатила глаза и выпалила: «Вам что жалко?»
  • Еще как-то раз меня третировал один молодой парень. Он покупал котлеты из индейки, на коробке которых было написано «Тот самый вкус мяса». Он считал, что индейка — не мясо, а птица. Значит производитель обманщик. И он спрашивал меня, как я допустила подобное в своем магазине.

В другой нашей статье мы рассказывали об уловках, которые используют супермаркеты, чтобы обвести нас вокруг пальца.

Комментарии

Уведомления
Катюша Азаренко
15 часов назад

"Когда сотрудники попросили маму прекратить это, она закатила глаза и выпалила: «Вам что жалко?»"

Нам абсолютно не жалко. Мадам, с Вас 3 000$ и Ваш ребенок может растоптать хоть весь ящик.

-
-
Ответить

Похожее