"Важно отметить, что товар лежал в хозяйственном отделе."
Важно отметить, что этот товар покупатели с вероятностью 90% положат в один пакет со съестными товарами и придя домой даже не вспомнят в каком отделе был взят этот товар.
Я отпахала кассиром в супермаркете 5 лет и вот почему это самая неблагодарная работа в мире
Все мы минимум пару раз в неделю ходим в магазин за продуктами. Многие уже знают в лицо женщин и мужчин, которые побивают товары, бегают по залу, расставляют продукты на полках и делают еще многое другое. Они не всегда бывают приветливы и на то есть причина. Моя близкая знакомая проработала кассиром более 5 лет, и от ее рассказов иногда волосы дыбом встают.
Как я попала на кассу
Я переехала в новый город и активно искала работу. Через пару недель безуспешных поисков включился режим «любая работа, за которую платят, подойдет». Так я и попала в супермаркет, коих целая гора в любом жилом районе. И кто бы что ни говорил, но эта работа не самая плохая.
- Во-первых, устроиться на кассу может кто угодно. Часто для этого не нужно никакого образования. Это актуально для тех, кому работа нужна здесь и сейчас.
- Во-вторых, насколько мне известно, большинство популярных сетей все же подпишут с вами настоящий трудовой договор. Соблюдаться он будет с оговорками, но по крайней мере вы можете быть уверены в минимальном социальном пакете.
- Еще один плюс — белая зарплата, а также возможность забирать или покупать по сниженной цене списанные товары. Важное уточнение, что списанный товар не равно просрочка. Иногда это могли быть потемневшие бананы или крупа в порванной упаковке.
Однако минусов в такой работе пруд пруди.
Темная правда, о которой вы не знали
- Когда я устраивалась работать кассиром, я думала, что буду только «пикать» товары. На деле же уже в первый день мне в зубы всучили тряпку и отправили мыть полы. В дальнейшем эта практика стала практически постоянной.
- Кроме этого мы с девочками регулярно подрабатывали грузчиками. Единственный грузчик в штате не справлялся с выгрузкой товара и тогда нам приходилось помогать ему. Таскать ящики весом по 20+ килограмм то еще удовольствие. Зато в спортзал можно не ходить.
- Штрафы — еще одна боль кассиров. Хоть головой об стенку бейся, в конце месяца они все равно будут: за недостачу на кассе или на складе. Все потери магазин просто поделит между сотрудниками.
- Переработки — тоже совершенно нормальная история. Причем, если попробуешь отказаться, директор пустит в ход угрозы и манипуляции. Меня так однажды лишили премии.
- Уходить в длительный отпуск было строго под запретом. А на больничный — и подавно. Хрипишь, кряхтишь — всем абсолютно плевать. Руки в ноги и работать. Я так однажды вышла на смену с температурой 38.
- Еще один минус — это маскировка просрочки. Не могу говорить за все магазины, но наш мухлевал только в путь. Громче всех за это ратовала наша директриса, склочная и неприятная дама чуть за 50. Помню, она как-то подошла ко мне, больно схватила за руку и потащила на склад. Там она всучила мне средство для мытья посуды и командным тоном потребовала промывать испорченное мясо. Я отказалась, но кто-то другой в итоге выполнил этот приказ.
Как покупатель может выбесить кассира
Нам положено быть любезными и доброжелательными. Но иногда это абсолютно невозможно, потому что некоторые покупатели своими поведением буквально выбивают почву из-под ног.
- Помню, заходит к нам вальяжно мужик лет 40 и говорит: «Мне бы ящик газировки». Небрежно бросает купюру, я все пробиваю и показываю, что ящик у холодильника стоит, забирайте. А он мне: «Нет, вы сами его дайте, вы обязаны!» И смотрит с издевкой. А я тогда, между прочим, уже на 7 месяце была — пузо огромное. Но его это, видимо, не смутило. Ну я взяла и позвала своего напарника. Молодого парня под два метра ростом, и попросила помочь мужчине. Издеваться над здоровым лбом покупатель уже не стал.
- Был еще один не менее запоминающийся случай. Женщина покупала селедку в майонезе. Через полчаса она прибегает обратно, вываливает эту рыбу на ленту и начинает истошно орать «Вы у меня все под суд пойдете!» Как оказалось, она пыталась накормить соленой рыбой кота, а он не стал ее есть. Женщина решила, что рыба ненастоящая, и пришла скандалить.
- Как-то накануне 8 марта к нам поступила мыло в форме шоколадок. Оно было упаковано в небольшие коробки с небольшим окошком в крышке, через которое и было видно мыло-шоколадку. В тот период к нам со скандалом «Вы что мне продали?» пришло человек 5. Они думали, что это настоящий шоколад и пробовали его на вкус. Важно отметить, что товар лежал в хозяйственном отделе.
- В один из дней я сидела у холодильника с молочкой и перебирала творог: убирала тот, у которого истек срок годности накануне, и заменяла на свежий. И тут ко мне подходит женщина и берет две упаковки из корзины на списание. Я попыталась ей сказать, что этот творог брать нельзя, но она только отмахнулась. На следующий день дамочка вернулась со скандалом. Когда я напомнила ей, что она сама меня не послушала, та выпалила: «Вам надо было быть убедительнее!»
"Важно отметить, что товар лежал в хозяйственном отделе."
- Однажды к нам пришла женщина с ребенком. Малой капризничал с самого начала, но мать не обращала на это никакого внимания. Тогда дите само нашло себе развлечение — он брал помидоры, бросал на пол, а потом прыгал на них. То, как они разлетаются по всему полу, его очень забавляло. Когда сотрудники попросили маму прекратить это, она закатила глаза и выпалила: «Вам что жалко?»
- Еще как-то раз меня третировал один молодой парень. Он покупал котлеты из индейки, на коробке которых было написано «Тот самый вкус мяса». Он считал, что индейка — не мясо, а птица. Значит производитель обманщик. И он спрашивал меня, как я допустила подобное в своем магазине.
В другой нашей статье мы рассказывали об уловках, которые используют супермаркеты, чтобы обвести нас вокруг пальца.
Комментарии
"Когда сотрудники попросили маму прекратить это, она закатила глаза и выпалила: «Вам что жалко?»"
Нам абсолютно не жалко. Мадам, с Вас 3 000$ и Ваш ребенок может растоптать хоть весь ящик.