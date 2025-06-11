12 офисных историй, где страсти кипят, как в настоящем театре

Истории
5 минут назад

Каждый, кто хоть раз работал в офисе, знает: там скучать не приходится. То фея чистоты вдруг начнет мстить за все человечество, то сообщение по ошибке отправишь не родственнику, а шефу. В нашей подборке — по-настоящему нелепые и смешные моменты, которые могли случиться только в офисе.

  • Отправляла голосовуху брату, злая как собака: «Ты достал, ведешь себя как ребенок, ни ответственности, ни мозгов!» Отправила. Через минуту осознаю — не туда! Начальнику! Сижу, белая как полотно, думаю, все, пишу заявление. Ответ пришел через пару минут. Я аж трясусь. А там спокойный голос: «Ты тоже, если честно, меня немного бесишь, Катя, но работай давай». Я залилась краской, потом заржала. Он потом еще мимо проходил, говорит: «Я извиняюсь, можно тут пройти, не буду вас бесить?» С тех пор как-то легче стало с ним общаться. Как будто границы упали. Главное — больше не путать чаты. Хотя... иногда это работает. © Не все поймут / VK
  • У нас холодильник мыла уборщица. Клининговое агентство называлось «Фея», должность ее — мастер чистоты. Такие у них заморочки. Раз в квартал фея начинала говорить, что пора мыть холодильник, поэтому все, что фея посчитает испорченным, будет выброшено вместе с тарой сразу в бак. Наша фея слов на ветер не бросала, поэтому все срочно забирали контейнеры с двумя ложечками неизвестно чего, которое «потом доем» или клеили стики «не выбрасывать». Фея специально выходила в субботу, она рядом жила. Перед Новым годом фея грозно говорила — мою морозилку. Выкладывала на стол все из морозилки, призывала начальника и еще кого-нибудь — и начинался разбор, что это и где ему место. Но там особых косяков не было. Кроме двух селедок. Осталось тайной, чьи они, никто не признался. В первый год много сотрудников болели, селедки остались в морозилке, в следующем году их случайно загрузили обратно в дальний угол, через год у нас была другая фея, она более трепетно относилась к чужим продуктам. Я проработала там девять лет. Когда увольнялась, селедки все еще лежали в морозилке. © Светлана С. / Dzen
  • Работала в офисе торговой компании начальником отдела кадров. Так мой шеф часто заходил в кабинет и высказывал претензии, почему в туалете дешевая серая бумага, типа, мы что, такие бедные, что не можем позволить себе хорошую и дорогую? Я поначалу недоумевала, а я-то при чем, но потом привыкла и говорила с юмором, мол, хорошо, шеф, исправим ситуацию. Когда приходила уборщица, я ее умоляла покупать только белую и самую дорогую бумагу. Вот так я стала на 15 лет ответственная в самом главном вопросе жизнедеятельности человека. © Южанка / Dzen
  • У нас на работе рос перец в горшочке. Как-то перед зимой с него надо было снять плоды, чтобы унести к сотруднице. Я снял и один съел. Так я узнал, что зеленый перец ничуть не менее жгуч, чем красный. © Павлов Сергей / Dzen
  • Подруга устроилась медсестрой в частную клинику. Она девушка видная, за ней стал ухаживать молодой и перспективный доктор, на которого пускал слюни весь женский коллектив. Тут-то и сплетни про нее пошли, и даже бывшая жена этого доктора нарисовалась, всякие гадости подруге моей делала. А вчера зашла в ее соцсеть и вижу фото — гигантский букет и коробочка с кольцом. Так-то, завистники!
  • Работала официанткой. К нам в коллектив пришла женщина из деревни. Один городской мужчина в нее влюбился с первого взгляда и увез к себе, чтобы жениться. Женщина была своеобразной, ругалась без остановок. После ее первого рабочего дня приехал ее сожитель, и мы всей командой попадали. Красивый, молодой, с виду обеспеченный мужчина подбегает, целует ее в щеку и заявляет: «Если тебе не понравилось работать, ты можешь спокойно сидеть дома». А она скромно отвечает: «Да поняла я, че». Это точно любовь. © Подслушано / Ideer
  • Я обзванивала контрагентов. Как-то так вышло, что с одним парнем мы начали флиртовать. Сходили на пару свиданий, все вроде серьезно. И тут он вдруг спрашивает, не ищет ли наша компания новых сотрудников. Я тут же с ним порвала, но его кандидатуру выдвинула. Видите ли, моя компания платит $ 500, если сотрудник порекомендует человека и того примут на работу. А если чел проработает год, докинут еще $ 500. Парня в итоге взяли, он оказался ужасным коллегой. Но свои деньги я получила. © Bridget / Quora
  • Была у нас на работе Марина — пшеничные волосы, почти блондинка, голубые глаза, ладная фигурка. Одевалась всегда с шиком. Веселая, компанейская. Она стала встречаться с парнем из соседнего отдела. Ушла я в отпуск, возвращаюсь, а Марина обстригла свои прекрасные волосы в каре, покрасила в темный цвет. Одежду поменяла. Из яркой красотки превратилась в серую мышку. Оказалось, это все влияние того парня. Как рассказали девочки, Марина стала чуть ли не копией его бывшей жены! Ну вот зачем?
  • Нам с женой было около 20 лет. Жара, корпоратив около бассейна. Жена зацепилась языком с одной дамой, они увлеченно что-то там обсуждали. И была там коллега, которая не умела плавать. Не знаю, как так вышло, но она упала в бассейн, а я ее подхватил. Смотрю, а она неловко прижимается к бортику и говорит: «Ты не мог бы отдать мне мой верх?» Оказывается, пока я ее спасал, случайно сорвал с нее верх купальника. Пришлось подать. © Sean Williams / Quora
  • Получила сообщение об увольнении в мессенджере. На вопрос «Что не так?» загадочно ответили «Сами знаете!» Я подвисла. И тут прилетает еще одно сообщение: «А вы в душу свою загляните и увидите, что не так!» Ну, я погоревала чуток, а потом выяснилось, что недолго с таким подходом начальник задержался на этом месте. Смотал удочки и смылся аж в другой город. Но люди после него до сих пор расхлебывают последствия его «талантливого руководства». Уже полгода. А у меня все хорошо. © Аня Юля СУМКИ / Dzen
  • Устроилась на работу, руководитель — заносчивая и надменная барышня. Через пару недель вроде притерлись. Прихожу в понедельник, все как обычно и вдруг ближе к обеду она мне между делом выдает: «А, кстати! Ты уволена!» Я в осадок выпала: «С чего бы это?» Ответ огорошил: «Да я тут твой гороскоп посмотрела — мы не сработаемся.....» © Татьяна Павлецова / Dzen
  • 2 года решался поцеловать свою начальницу — она женщина моей мечты. Все это время учился, ходил по собеседованиям. Хотел получить должность в другой фирме, чтобы она не считала меня лузером. И вот я нагнулся над ее столом для поцелуя. А она вдруг... ответила! Я сразу признался, как сильно ее люблю, как хочу семью, как обожаю нашу работу, но не стану портить наши отношения совместной работой. И тут она такая: «А я в декрет хочу. Ненавижу эту работу. Может, я просто порекомендую тебя на свою должность?» Так и произошло. За наши совместные 3 года я стал директором фирмы, у нас родились две доченьки. Мы с женой счастливы, а я жалею только о том, что ждал 2 года. Нужно было сразу целовать. Тогда у нас было бы больше времени вместе. © Палата № 6 / VK

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