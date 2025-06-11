12 офисных историй, где страсти кипят, как в настоящем театре

Эти селёдки были ничьи. Они сами себя заморозили. Для будущей жизни в XXII веке.
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Каждый, кто хоть раз работал в офисе, знает: там скучать не приходится. То фея чистоты вдруг начнет мстить за все человечество, то сообщение по ошибке отправишь не родственнику, а шефу. В нашей подборке — по-настоящему нелепые и смешные моменты, которые могли случиться только в офисе.
Эти селёдки были ничьи. Они сами себя заморозили. Для будущей жизни в XXII веке.
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«Сами знаете!» Это что же за шарага, в которой так уволить можно?