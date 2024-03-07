«Спасибо, я в курсе, что я женщина!» Мне перестали дарить цветы на 8 марта и я только рада

Замечательный праздник 8-го марта для меня в первую очередь ассоциируется с затравленными мужчинами, пробирающимися сквозь подтаявшие сугробы с охапкой букетов наперевес и недовольными барышнями, которые пытаются угадать, признают ли их сегодня женщинами, вручив подарок, или нет. А я вот ничего не жду и цветы вручать мне категорически запрещаю. И вот почему.

Помню, еще в детском садике мы задолго до этого праздника начинали готовить своим мамам подарки. Рисовали открытки, лепили поделки, при этом воспитательница вещала, что мам мы будем поздравлять с Международным женским днем. Это меня озадачивало: а почему только мам? Вот все взрослые в садике тоже женщины — им ведь тоже подарки нужны. А как же подружки по группе? Им разве ничего подарить не надо? А я? Или я еще не доросла? В школе ситуация стала еще запутаннее. Выяснилось, что 8 марта — это день, посвященной борьбе женщин за свои права и эмансипацию. Почему же тогда мужчины дарят дамам цветы? Это утешительный приз, дескать, пока еще равноправия не добились, но вы не переживайте. Или, наоборот, награда — молодцы, вы справились, вот вам конфеты и букетик за это. И почему это день выходной — ведь женщины вроде бы сражались, в том числе и за право работать? Да и само празднование мало напоминало полную победу эмансипации. Все дамы вокруг вместо того, чтобы почивать на лаврах, с утра до вечера колотились на кухне, дабы накрыть праздничный стол, получить охапку цветов и в изнеможении рухнуть на диван.

У нас в семье этот день особо не отмечали. Родители и без всяких праздников занимались всеми домашними делами вместе, баланса и равноправия в пределах ячейки общества вроде достигли, так что от отца подвигов не ждали. Цветы папа и так вручал маме по поводу и без, но какие-то подарки 8-го все-таки старался дарить: все же вручают, а он чем хуже. Закончилось все это, когда как-то папа с радостным видом притащил маме в честь праздника утюг. Скандалище разразился знатный. В итоге мама прокричав, что утюг и эмансипация не совместимы, хлопнула дверью, а мы, пригорюнившись, пошли стругать салаты. Вернулась мама через пару часов, невероятно довольная и с огромным пакетом, в котором лежала шуба. Торжественно заявила отцу, что коли 8 марта Женский день, то подарки она себе сама покупать будет. Так логичнее. На том родители и порешили.

Отдельным удовольствием всегда был празднование 8-го марта на работе. Я трудилась в маленькой фирме, коллектив которой состоял из трех дам и директора (мужчины). Наш бедный руководитель физически не мог обойти всех партнеров женского пола, и часть барышень должны были поздравлять мы с секретарем. Какое-то всеобщее женское единение в этом действе, конечно, было, но я невольно начала сочувствовать бедным мужчинам.

И правда, а в чем смысл 8-го марта? Почему нужен какой-то особенный день, чтобы подарить любимой барышне, маме или бабушке цветы? И если тебе не дарят цветы, то значит ты недостаточно женственна? Или же ты не добилась впечатляющих успехов на ниве сражения за равноправие полов? Как-то странно получать презенты просто за наличие у тебя двух Х хромосом. За это вроде надо благодарить моего папу, а уж вовсе не меня.

Но несмотря на свои крамольные воззрения презенты на 8 марта от благоверного я все-таки ждала. Всех вокруг радуют, а я чем хуже? И отчаянно вздыхала, видя роскошные букеты роз, которыми хвастались приятельницы. Мне-то все больше понурые ромашки перепадали. Пожаловалась подружке, что муж мне ерунду дарит, а та смотрит на меня, как на блаженную и выдает: «Ну ты вообще! Мне как-то Сашка убогий веник притащил, так отправился спать на диван на неделю! Вот еще выдумал, на мне экономить!» Я чуть не ляпнула, что в ее интерпретации Международный женский день обретает какие-то новые, доселе мне неизвестные грани, но решила с критикой не лезть. Как-нибудь сами разберутся.

Решила брать любимого измором. Месяц клянчила у мужа парфюм на 8-е марта. И вот настал долгожданный день, распахиваю дверь, а на пороге счастливый до невозможности муж с охапкой лилий и вожделенным флакончиком духов. Визжала от радости, как поросенок, всем подружкам похвасталась. А на следующий день я полезла в конвертик, куда мы деньги на всякие нужды откладывали. Мне нужно было на квартплату взять. А там блаженная пустота. Оказывается, супруг все выгреб, чтоб мне подарков накупить.

И тут я подумала, на кой мне леший все эти букеты и презенты, если на них столько денег уходит? Только чтобы перед подружками хвостом покрутить? Ну это совсем уж глупо. Цветы мне муж и так дарит. Духи я себе сама могу купить. Так стоит ли требовать от него букетов, когда именно в этот конкретный день они стоят, как крыло самолета. Я представляю, с каким восторгом мужчины ждут наступление 8-го марта, когда из каждого утюга им орут: «А вы уже купили подарок своим женщинам?» А полки в магазинах буквально ломятся от всевозможных праздничных наборов. Тут даже если сильно захочешь, про этот праздник вряд ли забудешь.

Так что договорились, что 8 марта дома вообще не отмечаем. Очень хорошо, что есть дополнительный выходной день — можно сходит в кино или съездить на природу. Но мне совершенно не нужно напоминать раз в году, что я женщина и поздравлять меня с этим замечательным фактом. Спасибо, я в курсе, и я рада. Мне и так хватает всего этого на работе и ежегодного бедлама в родительском чате, где еще за 2 недели мамы начинают терзаться, какой учительнице, что дарить, кто на это будет собирать деньги, и почему Ивановы опять не сдали, а Петровы хотят купить что-то по дешевке. Мне кажется Клара Цеткин и Роза Люксембург, начиная борьбу за женские права, совсем не ожидали, что этот процесс выльется в россыпи подарочных наборов на магазинных полках.