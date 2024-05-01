17 хороших родителей, которые пойдут на все, лишь бы дети были счастливы
14 минут назад
Хорошие родители часто воспринимаются как должное: они одевают, обувают, мажут нам разбитые колени зеленкой, учат кататься на велике и обнимают, если становится грустно. Но стоит только задуматься, сколько любви, внимания, терпения и сил нужно вложить, чтобы вырастить ребенка, как дух захватывает. Чуть ниже вы прочитаете о людях, которые стараются вырастить хороших людей. И, кажется, у них неплохо получается.
- В 14 лет устроилась на свою первую работу: собирала фрукты. Работа была тяжелая, но приятная. И за месяц я получила очень хорошие деньги. Мечтала купить себе лабрадора, но когда мы приехали на рынок, я поняла, что кошелек украли. В эту же секунду слезы обиды полились по моим щекам. Мама посмотрела на меня и все поняла. Через секунду она улыбнулась и сказала: «Котик, ты чего плачешь? Это же мои деньги у тебя в кошельке лежали, а твои у нас с папой в тумбочке. Быстрее пошли за ними, а то рынок закроется». В тот день мы купили нашего пушистого Оливера, а я еще раз убедилась, насколько сильна родительская любовь и поддержка. © Палата № 6 / VK
- Кода моему сыну было три года, мы купили морскую свинку и назвали его Руфусом. Как-то раз Руфус взломал клетку, удрал и растворился в тумане. Я купила второго Руфуса, чтобы ребенок не расстраивался. Сыну, естественно, ничего не сказала, и все шло неплохо, пока не объявился Руфус Первый. Пришлось сказать, что это братец Роджер приехал к Руфусу погостить. © Limitless_yt89 / Reddit
- Знакомые купили детям хомяка. Когда хомяк отправился в мир иной, они не захотели расстраивать малышей и просто купили «дублера». Однако хомяк 2.0 был другого цвета, так что родителям пришлось изворачиваться: они сказали детям, что из-за смены корма питомец поменял цвет шерсти. Насколько я знаю, они проделывали такой трюк не раз и не два. Правда, дети догадались, ведь пока хомяки сменяли друг друга, малыши успели вырасти. © emkey23 / Reddit
- Родители меня никогда не ругали, я делал почти все, что хотел: играл в комп сутками, замусоривал свою комнату. Меня не заставляли убирать, не требовали пятерок. Мне не надо было заслуживать карманные деньги. Вообще не помню, чтобы родители на меня повышали голос. Моей главной задачей было не вылететь из частной школы, а потом из вуза. На окончание универа купили мне квартиру-студию, дали денег на год вперед и отправили в самостоятельную жизнь. Хорошее место работы я нашел спустя два месяца после окончания вуза, через год меня повысили. Я сменил квартиру (за свои деньги), купил машину, живу в достатке. Родителям порывался помогать, но они отказались. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по этой же схеме. Она рабочая. © Подслушано / Ideer
- В детстве у нас в школе проходил конкурс по астрономии. Его победитель получал путевку в космический лагерь. Я очень хотела выиграть эту путевку, но, к сожалению, совсем не знала астрономию. Тогда мой папа решил помочь. Он каждый вечер читал со мной энциклопедии про космос и даже нарисовал настоящие созвездия на стенах и потолке моей комнаты. И я выиграла. Тогда счастью от победы не было предела. А сейчас я выросла и понимаю, что мое самое главное счастье — папа и мама. Ведь они были готовы ради меня на все. Люблю их. © Палата № 6 / VK
- Вчера попросила 17-летнего сына мне помочь: продавала искусственную елку на барахолке и надо было все это добро отвезти покупательнице домой. Сначала сын психанул — он собирался потусить с друзьями, а тут я с елкой, но потом согласился, что отпускать меня одну к незнакомым людям опасно. В общем, приехали, елку отдали: все окей. На обратном пути пересказываю сыну разговор с покупательницей: она, как и я, мать-одиночка, покупает елку для нового дома, старается для своих детей. Нахваливаю ее, короче говоря. И тут сын поворачивается ко мне и заявляет: «Ты очень хорошая мама, и всегда отлично нас воспитывала. Ты подавала нам отличный пример. Спасибо тебе большое». Боже! Как приятно было это слышать — я столько прошла, чтобы поставить своих пацанов на ноги. И все это не зря. © AleighS3 / Reddit
- А у нас был LEGO-турнир! В маленьком городке с населением 50 тысяч человек и настоящий LEGO турнир в школе! Мы с подружкой даже выиграли нескольких человечков и мини-наборов в каких-то конкурсах. Настоящий конструктор, а не подделку! Но самое главное — мы прошли отборочный тур и нужно было поехать в соседний город. И мои родители вызвались нас отвезти! Подружку сразу укачало и ей было плохо всю дорогу. Веселая компания! Но мы поучаствовали в турнире, и, увы, не прошли дальше. Но нам даже выдали какие-то поощрительные призы. Родители терпеливо ждали сначала нас, потом результаты. Мы убили на это весь день. Но мы с подружкой вернулись домой счастливые — мы смогли поучаствовать, пусть и неудачно. Больше таких турниров никогда у нас не проводили. Мам, пап, спасибо, я это помню и ценю! © Catarina0905 / Pikabu
- Вспомнилось. Мне 6 лет. Папа купил мне письменный стол к школе и сделал ящик, который можно было закрывать на ключ. Сказал, что это моя территория и он никогда не будет смотреть, что я там храню. И знаете что? Я уверена, что дубликата ключа у него не было. © user5516778 / Pikabu
- Лет с восьми родители начали приобщать меня к работе. У них свое дело и поначалу я занимался всякими мелочами: пыль вытирал, например. Постепенно набор обязанностей рос и к подростковому периоду я мог выполнять обязанности наравне со взрослыми. Я научился ответственности, стал внимательным и про рабочую этику узнал. Теперь, когда я вырос, где бы я ни работал, получаю хорошую зарплату и вообще отлично себя чувствую. А все потому, что родители научили меня ответственности, нелегкому труду и сознательности. За все это я им очень благодарен. © Unknown author / Reddit
- Когда дочери было семь лет, она попросила отдать ее в художественную школу. Я воспитывала дочь одна, денег тогда было немного, и я устроилась на вторую работу: по вечерам убиралась в школе возле дома. Этих дополнительных денег хватало на художественную школу, качественные материалы и проезд. И вот спустя 17 лет дочь подарила мне машину. Красную Audi моей мечты. И эти деньги она заработала, продав одну из своих картин. Ведь моя девочка — талантливая и успешная художница. Безумно горжусь ею. А еще немножко горжусь собой, что когда-то давно послушалась материнское сердце, и помогла дочери добиться своей мечты. © Палата №6 / VK
- Папа рано ушел из жизни. Мне было 7, когда мама вышла замуж, а когда мне было 12, мама забеременела, но что-то пошло не так, врачи не успели спасти их. С отчимом остались вдвоем. Он женился еще раз, родился ребенок. Отчим и мачеха старались не ущемлять меня. А когда мне было 16, отчима не стало, но мачеха меня не бросила, вытянула, дала образование. Я безумно благодарна им всем. Только с возрастом поняла, насколько они хорошие люди, особенно мачеха, ведь я по сути никто ей — дочь покойной жены ее мужа. © Подслушано / Ideer
- Если честно, я в шоке от того, что стал отцом-одиночкой. Каждое утро я провожаю дочь в школу, потом отпрашиваюсь с работы, чтобы забрать ее и закинуть на кружки / к друзьям / домой, затем возвращаюсь и дорабатываю 12-часовую смену. Я готовлю ужин, стараюсь поболтать с ней, загоняю в душ, целую в макушку и говорю «я тебя люблю» перед сном. Падаю без сил на кровать, злюсь на весь мир, чтобы что? Чтобы утром встать и все начать сначала. Но даже в самый тяжелый день, когда слезы сами льются из глаз, я заглядываю в комнату дочки и смотрю на мое сопящее сокровище. Тогда я понимаю, зачем вообще поднимаюсь по утрам. Люблю тебя, дорогая. © Garret Williams / Quora
- Мой папа раньше занимался боксом. Много раз брал медали, ездил по турнирам. У него даже фотка есть с Майком Тайсоном, который когда-то судьей работал у него на турнире! Шикарная карьера и светлое будущее. Но он ушел из бокса. Все бросил в один момент. Почему? Потому что у них с женой родился ребенок. Я. Папа ушел из бокса, чтобы посвятить всю свою жизнь мне, чтобы проводить со мной больше времени, не пропустить такие золотые годы детского взросления. У меня все еще слезы на глазах, когда я осознаю, что папа бросил карьеру ради того, чтобы просто быть со мной...© Палата № 6 / VK
- Случай в кафе в парке. Папа с маленькой дочкой взяли какие-то вкусняшки, дочка побежала столик свободный искать: народу хоть и немного, но почти все столики заняты, столики обычные пластмассовые с четырьмя стульями по кругу. Нашла свободный столик, села за него. А пока папа ее шел, на другой стул за этим столиком села какая-то тетка, положила вещи на два оставшихся стула и руками в них вцепилась. На слабые возражения девочки внимания не обращает, а девочка чуть не плачет. Подошедший папа скандалить не стал, развернул дочку со стулом спиной к тетке, попросил свободный стул у соседнего столика, а этот столик поставил между собой и дочкой, оставив тетку сидеть на трех стульях посреди поляны. © adedas / Pikabu
- У нас с сестрой было замечательное детство. Мама с папой нас очень любили. Никогда не повышали голос, никогда не наказывали, а уж тем более не били. Папе было достаточно посмотреть на нас строгим взглядом, после чего мы понимали, что больше капризничать нельзя. К нам любили приходить наши друзья, потому что у нас всегда было тихо, спокойно и интересно. А еще родители их всегда вкусно кормили. Мы росли в идеальных условиях, со сказочно хорошими родителями, но вот нашему общему другу из школы так сильно не повезло, как нам. У него родители очень строгие: требовали много, наказывали часто. А у нас родители были обычными продавцами на рынке. И ничего, воспитали из нас людей, которых окружали только любовью и заботой! © Палата № 6 / VK
- Родители не заставляли нас учиться хорошо и вообще не давили на нас. Они говорили примерно так: «Если ты старался и сделал все, что мог, то и не парься тогда». Папа и мама не ругали нас за плохие оценки и не давили насчет выбора профессии. А еще хвалили хоть за четверку с минусом, хоть за пятерку с плюсом. И что в итоге? Сейчас все четверо детей учатся в хороших университетах, стараются и вполне себе успешны. Мне кажется, главное поощрять стремление к знаниям, а не какие-то там оценки. © maggieeeeeeee / Reddit
- 37 лет назад в роддоме небольшого провинциального городка темной мартовской ночью родилась семимесячная малышка весом 1250 гр. «Мать» убежала той же ночью через окно роддома. Месяц на выживание: изредка медперсонал успокаивал кроху, кормили через трубочку. Вечером 30 апреля к боксу с комочком подошла женщина, которая решила биться за жизнь этого ребенка до конца. Так началась моя новая жизнь — у меня появилась семья. Горжусь героическим поступком своей мамы! © Подслушано / Ideer
А вот эти родители запомнились своим детям вовсе не добрыми поступками. Это, скорее, предостережение — так поступать не стоит.
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