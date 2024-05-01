17 хороших родителей, которые пойдут на все, лишь бы дети были счастливы

Хорошие родители часто воспринимаются как должное: они одевают, обувают, мажут нам разбитые колени зеленкой, учат кататься на велике и обнимают, если становится грустно. Но стоит только задуматься, сколько любви, внимания, терпения и сил нужно вложить, чтобы вырастить ребенка, как дух захватывает. Чуть ниже вы прочитаете о людях, которые стараются вырастить хороших людей. И, кажется, у них неплохо получается.