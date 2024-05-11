14 историй о людях, которые всерьез считают, что все вокруг должны жить по их правилам
Народное творчество
17 минут назад
Это здорово, что люди такие разные, но порой нам встречаются такие экспонаты, что не знаешь, как и реагировать на их поступки, особенно когда они считают, что они правы, а все кругом - нет. Именно с такими людьми столкнулись пользователи из этой статьи и поспешили рассказать об этом и нам.
- 3 года назад сдавал квартиру семейной паре. После того, как они прожили 2 года, стали мне предъявлять, мол, мы уже столько заплатили, что, считай, купили эту квартиру. И на полном серьезе требовали переделать документы на квартиру на них. А когда я решил продать квартиру и попросил их или съехать, или купить у меня квартиру, грозили в суд на меня подать. Хотя я 3 месяца дал на раздумья и поиск замены. Когда они съехали, то забрали с собой холодильник, стулья и шкаф. Пришлось заставить все вернуть. © WoodrowJohnson22 / Pikabu
- На даче у друзей ко мне активно подкатывал один молодой человек - то приобнимет, то по руке погладит, на прогулку звал. Я потом нашла его в соцсетях, написала, мол, не хочешь ли встретиться и продолжить общение. А он мне в ответ: "Ты что, не пиши мне в соцсетях! Жена увидит!" Надо сказать, что кольца на нем не было. © Wildwildworld / Pikabu
- Я был на концерте в зале, где часть мест была сидячих, а часть - стоячих. Я сидел и вдруг почувствовал на своей голове какую-то тяжесть. Я обернулся и оказалось, что какой-то человек решил воспользоваться моей головой в качестве подлокотника. © AdvertentExactness / Reddit
- Вчера в аптеке тетка долго и муторно расспрашивала про препарат. Когда наконец-то ее все устроило, и ей назвали цену, она начала шарить в своем телефоне. Аптекарь спрашивает: "Вы будете оплачивать?", а она отвечает, что ищет этот препарат в приложении и будет заказывать его там, если он дешевле. При этом к окошку никого не подпускает. Наконец находит и говорит, что сейчас сделает заказ через приложение. Кассир отвечает, что тогда придется подождать минут 15, так как заказы обрабатываются и собираются не на кассе. Ох, какой скандал был! В итого купила по первоначальной цене. И все это время очередь ждала. © Dimetrisol / Pikabu
- Продавала сапоги детские. Звонит мне мадам: она не уверена, что размер подойдет, но мало ли, сапоги фирменные, недорого. И нашла она выход - кто-то от нее придет, заберет сапоги, они посмотрят, подойдут ли и потом перечислит мне деньги. Если нет, то сапоги вернут. Я ответила "нет". В отзывах она мне написала, что я высокомерная и не клиентоориентированная. © KetkinKin / Pikabu
- Работаю в хирургии. Сижу на приеме, заходит мамаша с ребенком. В направлении написано, что болит рука. Мамаша: "Да у нас с рукой все нормально, нам очки поменять нужно". Я аж зависла. На вопрос, почему к хирургу пришли, ответила гениально: "Окулист сегодня не работает. А вы же врач, значит и очки можете выписать". А когда я отказалась, назвала меня бестолковой. © Happy.Maria / Pikabu
- Бывший парень полгода мне рассказывал, что копит деньги мне на парфюм (даже сказал, какой) ко дню рождения. Пришел без подарка, поел и сказал, что духи купил, понюхал и ему не хочется, чтобы я так пахла. Поэтому он подарил их своей маме. © Wildwildworld / Pikabu
- Гуляли с подружкой, та встретила знакомого. Мы друг другу очень понравились. Вечером того же дня он нашел меня в соцсетях, позвал на свидание. Было классно, я влюбилась по уши. На третьем свидании признался в любви. Звонит мне та самая подружка, я ей в эйфории все рассказываю. Она в шоке: "Что?! У него свадьба через месяц, я его невесту знаю лично и даже приглашена!" © Dejavu13 / Pikabu
- У меня ярко-синие длинные волосы. Однажды посреди торгового центра ко мне сзади подошла какая-то незнакомая женщина и потянула за волосы. Я испуганно оборачиваюсь, а тетка выдает: «Ох… Я думала, это парик». И ходит! Так ты что, просто ходишь везде и сдергиваешь парики с людей?! © pintsizeheroine / Reddit
- Соседка постоянно жаловалась, что моя собака лает, когда меня нет дома. Показывала видео - лает на весь подъезд! Долго не мог понять, в чем дело. Установил камеру в квартире и увидел, что собака лает, когда кто-то долбится в дверь. Затем поставил камеру снаружи двери и оказалось, что та самая крикливая соседка приходит и начинает колотить. Собака, естественно, лает, а та потом включает камеру на телефоне и с причитаниями снимает все это. После этого соседка затихла. © ***124 / Pikabu
- Я шел по улице, и человек позади меня несколько раз наступил мне на задники обуви. Сначала я подумал, что это случайность, но через 10 секунд он начал наступать на них снова, в потом схватил меня за плечо и прорычал: «Иди быстрее! Ты слишком медленный!» Неужели нельзя обойтись без таких крайностей? © Unknown author / Reddit
- Сегодня ездил по работе в садоводство и обратил внимание, что на одном из участков стоит большой недешевый дом. Панорамное окно этого дома выходит не на улицу или лес, а на соседний участок. Владелец этого участка, видимо, такому вниманию не обрадовался и построил свою бытовку так, что полностью перекрыл соседу вид из панорамного окна. Но это еще полбеды. На тыльной стене бытовки (той, что видна соседу из дорогого дома) он нарисовал "бабушкин" ковер с оленем во всю стену. Выходит, что теперь хозяин панорамного окна смотрит на этот ковер и никуда больше. Не знаю, что там между этими соседями, но месть меня впечатлила. © duplet / Pikabu
- На соседской даче живет дедок. Тихий, спокойный. А его соседи - нагловатая семейка. И начали они у него потихоньку территорию отжимать. А он молчит. Они видят - прокатило! Значит, надо хапнуть еще. Хапнули. А он здоровается с ними, как прежде, слова худого не говорит. Соседи забор поставили и баньку рядом. А как только стройка закончилась, и хозяева уже в баньке помыться успели - тогда дедок и подал в суд. И выиграл его. И заставил суд сносить и забор, и баньку. Крику было! Даже деньги деду предлагали за эту полосу земли. А он уперся. Денег, говорит, не нужно, а вас, наглецов, учить надо. С тех пор они ему пакостить боятся. © GerzogZver / Pikabu
- Мой муж - этакий добродушный великан. Однажды в супемаркете, когда мы покупали продукты, какая-то женщина приняла его за работника (хотя он и был в зимней куртке) и просто накинулась на него, требуя достать какую-то приправу с полки, до которой она не могла дотянуться. Он сказал: "Я здесь не работаю". Но она начала орать как ненормальная: "Чушь! Мне нужна помощь! Немедленно!" Муж со спокойной улыбкой посмотрел на нее, достал приправу, но держал так, чтобы она не могла до нее дотянуться, и вежливо сказал: "Еще раз. Я здесь не работаю. Но спасибо, что напомнили, нам как раз нужна была такая, а мы едва ее не забыли". С этими словами он кладет товар в нашу тележку, и мы уходим под ее возмущенные вопли. © poweredbyweirdhumor / Reddit
А вот еще несколько статей про тех, кому никто не указ, да и правила не писаны:
- 14 человек, которым хочется сквозь смех сказать: «Ну ты тот еще экспонат!»
- 20 историй про беспредельную наглость, которая затмила собой солнце и звезды
- 18 историй о наглецах, столкнувшись с которыми люди подумали: «Ну и экспонат!»
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