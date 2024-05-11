14 историй о людях, которые всерьез считают, что все вокруг должны жить по их правилам

Это здорово, что люди такие разные, но порой нам встречаются такие экспонаты, что не знаешь, как и реагировать на их поступки, особенно когда они считают, что они правы, а все кругом - нет. Именно с такими людьми столкнулись пользователи из этой статьи и поспешили рассказать об этом и нам.