17 человек, которые случайно узнали, что у их близких есть секрет

По поводу "не могу наладить личную жизнь после измены и тд".



Имо, люди так наслаждаются этим, что и не хотят ничего менять. Не ты первый/ая, не ты последний/яя, с кем это произошло. И никто не застрахован от этого. Но такие люди ведут себя так, будто что-то невообразимое произошло. Плюс, они так уверены, что человек им известен и принадлежит со всеми потрохами и мыслями, что не могут представить, что у тех есть что-то своё, отдельное. Ну и отдельно идёт те, кто выбирает в спутники жизни партнёров слабых наааа передок, а потом искренне недоумевает и возмущается