17 человек, которые случайно узнали, что у их близких есть секрет
Cреди родственников, возлюбленных и закадычных друзей находятся конспираторы, которые хранят сокровенные тайны. Но порой правда всплывает совсем неожиданным образом.
В конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что даже у домашних питомцев могут быть секреты.
- Муж говорил, что ему стыдно на работу носить судочки с едой, и я думала, что его переубедила. Но оказалось, он покивал только для вида и скармливал еду собачке во дворе. Был уверен, что не узнаю, а я спалила. Взяла и забрала эту собаку к нам домой, а когда муж пришел, сказала, чтобы не бегал по дворам в поисках песика — сразу дома все отдавал. Видеть его лицо в тот момент было бесценно. Муж с судочками смирился, а Джесси теперь живет с нами. © Мамдаринка / VK
- Недавно узнала, что мама перед моим рождением очень тщательно подбирала мне имя. Нужно было, чтобы имя притягивало деньги. Мама сделала исследование: сравнила 10 взрослых детей своих знакомых по уровню успешности, взвесила за и против. В результате назвала меня Полиной. У нее было несколько знакомых, которых звали так. Они были успешными, поэтому деньги должны были сыпаться на меня с детства. Но сейчас я смотрю на свой банковский счет и понимаю, что это не работает. © Палата № 6 / VK
- Ценю в мужчинах начитанность, эрудицию. Однако, сама не всегда могу выделить время на чтение. Мой парень тоже постоянно занят, и меня всегда интересовало, когда он успевает так много читать. Тайна была раскрыта, когда я впервые зашла в уборную у него дома. На двери там висело распечатанных 3 страницы какого-то чтива. Оказалось, он делает это в туалете. Печатает по несколько страниц книги в день и не тратит на чтение дополнительное время. Вот это, и правда, продуктивный человек. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с мужчиной постарше. Ко мне он хорошо относился, делал подарки. Общение продолжалось месяц, а потом я заметила в его телефоне контакт «жена». Меня это не побеспокоило, даже повеселило. Рассказала ему о том, что увидела, и добавила, что ничего не имею против. После этого он вдруг преподнес в подарок золотой браслет с запиской, на которой было написано: «Ты такая понимающая, спасибо тебе, бейби». © Карамель / VK
- Жена не любит, когда я рядом, как она играет на виолончели. Увидев меня, она сразу смущается, прячет инструмент. Поэтому, когда я слышу, как она достает виолончель, я тихо сажусь поодаль и слушаю. Она делает это прекрасно, хотя и утверждает, что посредственность. Сегодня мы слушали ее игру вместе с сыном, на его лице все время была улыбка. К сожалению, мы не можем рассказать жене об этом, потому что она думает, что была одна дома. © ****d79 / Reddit
- Узнала, что можно изменить не физически, а духовно. Кажется, это больнее. С мужем восемь лет вместе, со второго курса универа. Всегда доверяла ему, делилась секретами и считала, что и он тоже ничего не скрывает. На днях совсем случайно открыла его переписку с одной женщиной. Они переписываются пять лет. Ничего пошлого. Но муж с ней делится всеми переживаниями, секретами, взглядами на мир, будущими планами. Только 10% из этого он мне рассказывал. Больно от того, что он мне не доверяет. © Подслушано / Ideer
- Моя мама готовит самый вкусный в мире рисовый суп, и я всегда хотела научиться делать такой же для своих детей. Когда я пыталась узнать рецепт, она мне его дала, но суп не получился таким же вкусным. Я попробовала второй раз — снова не то. Тогда я пригласила маму понаблюдать за мной, чтобы она сказала, что я делаю не так. Она наблюдала, а потом раскрыла мне свой секрет: всегда, когда готовишь еду для любимых, думай о них. Думай как ты их любишь, какие они замечательные. Вспоминай их лица, вспоминай ваши прекрасные моменты. Готовь только в хорошем настроении, и тогда все получится. В начале я не верила, а потом попробовала, и правда. Суп получился очень вкусный. Такой же, как у мамы. Теперь я готовлю только в хорошем настроении и всегда думаю о близких, а когда такого настроения нет, то всегда можно заказать доставку. Теперь это мое кулинарное правило! © Мамдаринка / VK
- Я младше мужа на 20 лет. Познакомились несколько лет назад. Со временем его карьера пошла вверх, он стал начальником. Я его любила, ничего не требовала. Стали ругаться, начал выгонять меня из дома, но я не уходила. Готова была в ногах у него валяться, так его любила. Случайно узнала, что он общается с женщиной с работы совсем не по работе. Она занимает рядовую должность — ей выгодно крутить ним, карьера сама себя не сделает. Подала на развод, пока не съехала, так как муж после этого вдруг резко перестал выгонять из квартиры. Но мне так обидно стало, что я была бескорыстной дурой со своей искренней любовью. Решила вытянуть из него все, что смогу. Продолжаем жить обычной жизнью, только я теперь не глупая скромняжка, которая лишний раз в супермаркете дорогую рыбу не возьмет, а женщина, которая набирает самые дорогие продукты в большом количестве. Деньги нужны на маникюр, педикюр, волосы, косметолога, фитнес (до этого я сама оплачивала уход), телефон, украшения и всякую другую дорогую ерунду. Не знаю, успею ли я отыграться и вытянуть из него все, что можно. Заявление о разводе забрала, ведь он уговаривает остаться, но я его больше не люблю, мной движет только чувство мести. © Подслушано / Ideer
Мерзкая мелкая шаболда. Мужик сказал уйти - уходи, не надоедай. Скажет вернуться (зачем? ну да ладно) - возвращайся
- Мама с отчимом живут уже 14 лет вместе. Случайно узнала, что у него три года назад появилась любовница — на 20 лет младше. А полтора года назад, когда отчиму исполнилось 48, она родила ему сына. Мама в курсе. С любовницей он расстался, продолжает жить с моей мамой. А я сижу в шоке и не знаю, что делать. Он на всех посиделках со своими друзьями кричит, какая классная у него семья, как он всех любит, уважает и ценит. Ну-ну. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась со своим мужем 4 года назад в интернете. Он был студентом, а я медсестрой. Он был трудолюбивым, амбициозным, целеустремленным человеком. Я знала о финансовых трудностях его семьи. 2 года назад мы поженились. Он нашел работу в технологической компании и работал из дома, а я ходила на смены по 12 часов. Я хотела купить дом для своей матери и сестры. Нашла идеальный, и мой банк запросил налоговые декларации за последние 3 года. Я попросила мужа прислать их мне, но он настаивал, что хотел бы поговорить с банком сам. Я не уступала, и после долгих споров он прислал мне декларации. Оказалось, его доход за прошлый год составил колоссальные $1,8 млн. Все это время мы ругались из-за мелких расходов, он купил битую старую машину на мои деньги и брал с меня за аренду жилья. Я не понимаю, откуда у него столько денег, почему он скрывал их. Мне он сказал, что все потратил, отправил деньги домой родителям. © throwawayhdjw / Reddit
- Мне было 22, встречалась с парнем. И вот однажды привел он меня к себе в гости, в однушку. А там везде женские вещи, плюшевые игрушки, одна двуспальная кровать! Это важно. Обстановка такая, будто девушка только что вышла. Он сказал, что живет с сестрой, хотя до слова по нее не было. И я ж поверила! А потом через несколько лет припомнилась мне эта ситуация, и я ка-а-ак поняла. © Подслушано / Ideer
Бывает, о присутствии другой женщины может подсказать всего лишь одна деталь в интерьере. Об этом догадалась и героиня истории из другой статьи.
Родители одни, а всяких шаболд - великое множество. Правильно сделал, что скрыл деньги, а то точно нашла бы способ присвоить себе
- У меня замечательный муж: добрый, хозяйственный. Он прекрасный отец и хорошо зарабатывает. Мы женаты уже 15 лет. Пару месяцев назад я одолжила его телефон и увидела переписку с другой женщиной. Я нашла ее аккаунт в соцсети — молодая, красивая, успешная. Нам по сорок, а она не старше 30. Я была в шоке, когда узнала. Но решила ничего не говорить. Если я поговорю с ним, то все изменится. У нас такая хорошая, стабильная домашняя жизнь. Я не хочу это терять. Больно, когда я вижу, как он пишет сообщения на своем телефоне, когда опаздывает с работы, придумывает повод, чтобы исчезнуть на ночь. Но больнее ли это, чем потерять ту жизнь, которая у нас есть? Я не хочу, чтобы мой сын рос, проводя время между двумя семьями. Я не хочу быть одинокой и искать кого-то нового. Может быть, я изменю свое мнение позже. Но сейчас я продолжу молчать, хотя боюсь, что однажды мой муж попросит развод. © Designer_Singer_3003 / Reddit
- Я люблю покупать разные забавные носочки сыну, когда дело доходит до их стирки, во всех парах не хватает одного. Я спрашивала у сыночка куда он их девает, а он говорил, секрет и убегал хихикая. Перерыв весь дом, я нашла разукрашенную коробку, в которой были все пропавшие носки. Вот теперь думаю, может, он коллекцию собрать хочет? Видимо, любовь к носкам у мужчин передается из поколения в поколение. © Мамдаринка / VK
Возможно, сыну вовсе не нравятся "забавные" носки, но сказать об этом прямо он не может, потому что они очень нравятся маме. А расстраивать маму нельзя...
- Я родила. Когда ребенку исполнился годик, свекровь собралась на операцию и потребовала, чтобы я поехала с ней. Муж возмутился, но она его осадила, мол, не сахарный — посидит со своим ребенком. А я ее и в душ смогу сводить. Но на самом деле она просто устроила мне недельные каникулы. Мы жили в пансионате, я отсыпалась и отъедалась, гуляла, пока она была на обследованиях. Когда я ее спросила, почему она это делает, свекровь ответила: «Что-то мой оболтус стал сильно на своего папашку похож. Не хочу, чтобы ты от него сбежала, как я когда-то. Все же он тебя любит.» Кстати, мужу эта неделя на многое открыла глаза, и он понял, что сидеть с ребенком реально тяжело. © Мамдаринка / VK
- Я как-то хвастался перед коллегой, что моя жена нашла работу, хотя до этого 8 лет была домохозяйкой. Она работала на ранчо, перегоняя скот, и останавливалась в бараке там же. Оказалось, коллега знает это место, но барака там нет. Там только один дом, в котором живет главный служащий. Это меня смутило. Я спросил об этом свою жену — она все отрицала и нашла какое-то объяснение этому. Через несколько недель другой знакомый заявил, что он двоюродный брат работника с ранчо, с которым изменила мне жена. И мои опасения оправданы. Жена снова попыталась все отрицать, но потом призналась, села в свой машину и уехала к нему той ночью, оставив меня и детей дома. Я едва мог есть и спать, единственное, что поддерживало меня — дети. Я старался сделать их жизнь спокойной. Они спасли меня. Прошло уже около 9 лет. С тех пор у меня не было серьезных отношений. Не знаю, будут ли они когда-нибудь снова. © LurkBrowsingtonIII / Reddit
- Каждый год моя мама ездит за границу к своей старшей сестре. Когда я была младше, то за нами с братом присматривал папа. Это была неделя, когда нам было все позволено. Мы играли в видеоигры до ночи, ели много сладкого и ужинали пиццей. Но это все мы держали в секрете, потому что не хотели расстраивать и злить маму. Однажды она позвонила папе и сказала, что уже в такси едет домой. Мы ждали ее на день позже, поэтому в квартире был беспорядок. Я еще никогда так быстро не убирала. Но мы успели. Мама зашла в квартиру, похвалила нас за хорошее поведение и начала раздеваться. Вслед за ней постучал курьер. Папа быстро сориентировался и сказал, что заказал пиццу, чтобы не тратить время на готовку, а приехала она так быстро, потому что появилась новая услуга — экспресс доставка. Мама поверила и ничего не узнала о нашей неделе видеоигр и сладостей. © Палата № 6 / VK
- Работаю терапевтом. На прием пришла школьница с мамой, впервые после детской поликлиники во взрослую. Отправила их создавать взрослую медкарту, а когда они вернулись, мама была шокирована. Оказывается, дочка тайно от семьи вышла замуж и сменила фамилию. Это мама и заметила на новой медкарте! © Палата № 6 / VK
Бонус: у кота тоже есть право на личную жизнь
У меня в семье трое детей и щенок, у всех очень высокая активность. Еще есть кот, который пропадает где-то с 8 до 22. Думала, куда же он прячется так хорошо, что его целый день не видно, пока не спалила кота, выходящего из посудомоечной машины. Днем мы ее не включаем. Теперь подумываю о том, чтобы тоже там прятаться. © Подслушано / Ideer
Когда люди начинают жить вместе, секретов друг от друга становится меньше. Но не все готовы мириться с новыми правилами семейной жизни. Например, у пары могут быть разные взгляды на уборку. Что делать, если муж не согласен заказывать клининг, а жена жить без этого не может? В этом попытались разобраться герои другой статьи.
Комментарии
Коту нужно обустроить нормальное место, недоступное для детей и собак.
Кстати, всем остальным это тоже не помешает.
По поводу "не могу наладить личную жизнь после измены и тд".
Имо, люди так наслаждаются этим, что и не хотят ничего менять. Не ты первый/ая, не ты последний/яя, с кем это произошло. И никто не застрахован от этого. Но такие люди ведут себя так, будто что-то невообразимое произошло. Плюс, они так уверены, что человек им известен и принадлежит со всеми потрохами и мыслями, что не могут представить, что у тех есть что-то своё, отдельное. Ну и отдельно идёт те, кто выбирает в спутники жизни партнёров слабых наааа передок, а потом искренне недоумевает и возмущается
Уже почти неделя кринжовых мужей, которые жён обманывают)) верните добрые статьи!)