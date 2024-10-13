история про собаку тут мелькает уже в сотый раз. раньше была как раз про рыжие волосы - там у свекрухи йорк. и муж там был брюнет, а дама блондинка. адми думает, если поменять детали, истоиия станет принципиально новой?
19 женщин, которым спокойно можно выдавать медаль за внимательность
Героиням этой статьи в пору писать детективные романы, ведь их щепетильность и внимание к деталям помогли разобраться во многих закрученных жизненных сюжетах. Ну, а некоторых запутали еще сильнее.
- Наткнулась на влог про путешествия и решила посмотреть про Грузию — мой парень как раз там по работе. Рассказчик ходил по кафешкам. Смотрю, в одной из них сидит мой парень в обнимку с девушкой, а потом целует ее в висок. Ошибки быть не могло — его лицо и одежду было видно. Устроила разборки, оказалось, что он с этой девушкой изменил мне. Парень стал бывшим, а я теперь подписана на этого влогера — очень ему благодарна. © Подслушано / Ideer
- Недавно обнаружила на полотенце темный волосок. Муж лысый, а я рыжая. Стало очень страшно и неприятно внутри, начали лезть разные мысли в голову. Муж тоже был в шоке, не понимал, откуда он на гостевом полотенце. Но на днях я зашла домой двери почему-то открыты, а у нас на диване сидит свекровь со своей собакой в гостевом полотенце! У нее была копия ключа, поэтому она приходила, чтобы помыть собаку! На мои претензии свекровь ответила: «Ага, а вам жалко? Мне у вас удобнее, ванна большая!» © Мамдаринка / VK
- У нас две дочери. Когда девочки были маленькими (лет по 8 и 10) моя жена обнаружила, что кто-то съел всю начинку из вишневого пирога. Обе девочки отнекивались. Но старшая, указывая на сестру, сказала: «Она всегда поджимает подбородок, когда лжет!» Мы посмотрели на младшую и спросили: «Ты съела начинку?» Она вновь поджала подбородок и сказала: «Нет!» Мы сказали: «Ладно, юная леди, тебя за это накажут». С тех пор, когда возникал вопрос, лжет ли младшая, мы искали этот знак в подбородке. Перенесемся на 25 лет вперед. Девочки уже выросли, у них есть свои семьи. Сидим все вместе, всплывает история об «инциденте с вишневым пирогом», все смеются. И тут старшая дочь говорит: «Я тогда съела вишневую начинку и выдумала историю о подбородке». А младшая кричит: «Я же говорила, что это не я!» Оказалось, штука с подбородком — просто ее причуда. © sarah-J0 / Reddit
- Недавно познакомилась с парнем, он написал, что переехал в другую квартиру. Отправил видео, а я вижу — на фоне букет цветов. Спросила: «Чей это? У тебя есть девушка?» Он ответил, что мол, прошлый хозяин оставил. Но букет-то свежий. @mua.polli
- Просто преклоняюсь перед внимательностью свекрови! Живем в частном доме, малыш ползает по пестрому ковру, и тут она хватает какую-то мелкую букашку в салфетку! Я от ее стремительности аж опешила. Оказалось, там полз клещ! Благодаря ей, он не укусил моего сыночка! © Мамдаринка / VK
- Во время онлайн-занятий я попросила учеников показать работы. Один студент сказал, что не может найти свою, хотя активно ищет. Но он носил очки, в которых было хорошо видно отражение на экране. Так вот даже не думал искать свою работу. © Unknown Author / Reddit
- Храню деньги в конвертике в тайном месте. Недавно клала туда новую купюру и случайно заметила, что первые циферки на ней — дата моего рождения и единицы. Очень удивилась. А потом пришел парень, сидели, пили чай, смотрели фильм, он вспомнил, что должен мне денег (одалживал на телефон). Протягивает купюры, верхняя из которых с тем же номером. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад в наш чат, состоящий из пяти пар друзей, одна из девушек неожиданно прислала фото пляжа в Дубай. Все стали писать, какая она крутая, спрашивали, что она там делает. Она сказала, что по работе. А работа у нее — наращивание ногтей и волос, поэтому я ей не поверила и нашла в интернете эти фотки. Она их скачала и прислала в чат. Поржали с мужем. Вот такие дешевые понты. © Машенька Тихонова / ADME
А что, с наращиванием ногтей и волос не могут за границу ездить? Ещё как могут. Моя соседка – крутой подолог / педикюрист с очень именитыми клиентами. Ведет практику и курсы во Франции и Монако, регулярно туда мотается. Знакомая «нa ресничках» уже несколько квартир купила (начинала с маленького салончика «для своих», теперь уже у нее сеть коворкингов), надо ли говорить, что Дубай ей вполне по карману? Конкретная героиня, может, и не столь классная, но не надо думать, что «делать ногти и волосы» – это что-то про дно
- Парень сказал, что в другой город поехал. Говорили по телефону. Спрашиваю: «Что делаешь?» Он: «По центральной площади гуляю. Погода классная, небо голубое, тепло». А я по вебкамере посмотрела трансляцию с центральной площади — там дождь. @angry_wasp
- Спалила, что муж едет на юг, хотя мне сказал — на работу на север. Случайно на его рабочую почту зашла, где увидела билеты. Через 4 дня после прилета якобы «на работу» присылал мне фото с объекта, а я сидела и ржала. Говорил: «Давайте втроем с сыном съездим на море, я устал». Человек с моря писал, что хочет на море. Спустя 4 дня этого вранья, я не выдержала, конечно, и разнесла его. Вместо того, чтобы приехать с цветами в этот же день, извиняться и умолять меня о прощении, он привез мне чурчхелу с сыром, аргументируя: «Ну я по работе поехал, ты бы не поняла и не отпустила». Да еще вылетел по запланированному расписанию. @miss_erin20
- Моя подруга жила с парнем. Купили общую квартиру в ипотеку, но предложения все не было. И в один прекрасный момент он сказал ей, что едет на какой-то фестиваль, один без нее. Уехал. Она решила посмотреть по интернету, как проходит фестиваль, открывает первое попавшееся видео, а там он с другой девушкой. Сказать, что мы офигели — ничего не сказать! © Подслушано / Ideer
- Один руководитель у нас на работе поехал в командировку, типа надо с заказчиком срочно вживую что-то решить. Естественно, за счет фирмы. А сам к какому-то йогу популярному на семинар потопал женой — я его увидела одного блогера-миллионника в соцсети, который там тоже был. Скинула нашей секретарше, а она его директору его слила. © Подслушано / Ideer
Я этим летом была нa 6 фестивалях. Нa пяти из них я попадала нa снимки или видео. Вывод: не самое лучшее место для прогулок налево 😅
- Парень на два месяца уехал в другой город, а у нас как раз должна была быть годовщина — 5 лет вместе. Хоть и порознь, но мы все равно решили порадовать друг друга милыми подарками, а потом отпраздновать нормально. Увы, не прошло и месяца, как я обнаружила измену. К нему в друзья добавилась какая-то девушка. Он говорил, что это просто коллега. А потом у этой «просто коллеги» на страничке увидела его спину в кровати (опознала по тату). Заблочила его, собрала шмотки и свалила из квартиры. © Карамель / VK
- Спалила своего парня на том, что он лайкал баб откровенного вида. У нас в отношениях нет такого, что мы следим за лайками друг друга. Да и возмутило меня не это, а то, что он лайкал сгенерированных женщин, даже не понимая, что они ненастоящие. Для него стало открытием, что интернет заполнен фотографиями ИИ-женщин, с помощью которых мужиков разводят на деньги. Научила его вглядываться в детали: у них всегда размытый фон, а если нет, то надо обращать внимание на странные столы, кривые картины, неестественного вида деревья. Также объяснила, что нужно смотреть на пальцы рук, если их нет в кадре — это тоже звоночек, так как их специально вырезают. В общем, открыла ему глаза, он до сих пор в шоке. © Карамель / VK
- В 16 лет влюбилась в одноклассника. Мы начали отношения, это была первая настоящая любовь. В один из вечеров я сидела за компом в соцсети. Листала разные странички и увидела, что девочка из параллели залила новые фотки. Принялась лайкать, а потом заметила кое-что подозрительное. Во-первых, она была одета в мужскю спортивную кофту, А во-вторых, это была квартира моего парня! Я узнала обои и кусочек серванта в гостиной. Сразу настрочила ей оскорбительное сообщение. А она ответила, что не знала о наших отношениях, и они с моим парнем уже как неделю вместе. С тех пор в отношениях боюсь наткнуться в интернете на что-то подобное. © Палата № 6 / VK
Одной женщине фотография помогла обнаружить измену даже во время шопинга — она увидела, что продавец запечатлел товар на фоне знакомой квартиры.
- Бывший жаловался, что банк списал лишние деньги, и показывал сообщение на экране, прикрывая пальчиком предыдущее. Я краем глаза увидела, что там было списание за отель! В то время, когда он якобы у бабули неделю гостил. Он измену признал, но предложил жить так и дальше. @verasolda
- Подруге нравился интернет-знакомый, который врал с 3 короба, говорил, что хорошо зарабатывает и часто летает в Нью-Йорк. По часовым поясам я вычислила вранье — он написал, что ложится спать, когда не должен был. @irineka_r
- Я заподозрила неладное, когда мой парень перестал упоминать меня в соцсети, заметила что у него прибавилось подписок. Решила глянуть, кто лайкнул его последние фото, и там было много девушек. Я написала им: «А как вы познакомились?» Оказалось, в приложении знакомств. Некоторые скинули скрины, где он зовет их в путешествие, настаивает на встрече, говорит что не в отношениях сейчас. @milliethesun
- Я нашла хозяйку квартиры из соседнего дома по отзыву в интернете. Посмотрела фото из окна, прикинула какой этаж и подъезд, имя указано — и вуаля. Причем оказалось, что ее телефон уже был у меня, сталкивались по работе. @lapina.julli
Внимание к деталям помогает выводить людей на чистую воду, но не всегда такие подсказки дают однозначный ответ. Так произошло и с героиней истории из другой статьи, которая разработала целый план, чтобы уличить мужа в измене.