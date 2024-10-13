19 женщин, которым спокойно можно выдавать медаль за внимательность

А что, с наращиванием ногтей и волос не могут за границу ездить? Ещё как могут. Моя соседка – крутой подолог / педикюрист с очень именитыми клиентами. Ведет практику и курсы во Франции и Монако, регулярно туда мотается. Знакомая «нa ресничках» уже несколько квартир купила (начинала с маленького салончика «для своих», теперь уже у нее сеть коворкингов), надо ли говорить, что Дубай ей вполне по карману? Конкретная героиня, может, и не столь классная, но не надо думать, что «делать ногти и волосы» – это что-то про дно