15 человек, хотели что-то купить или продать в интернете, но не все пошло по плану

Онлайн-торговля сделала жизнь людей проще: можно не только покупать необходимое, но и продавать ненужные вещи в интернете. Но иногда что-то может пойти не так.

О чудных любителях растений

Как-то продавала кактус опунцию. Пишет мужик: «Не тот ли это кактус, у которого иголки опасные». Я говорю: «Ну да, в руки его брать не стоит, иначе чесаться все будет». Он: «Ой, так и быть, избавлю вас от этого ужаса за скидку». Еще одна недавно в конце декабря пыталась сбить цену на цветок, я отказалась. Пишет недовольно: «Не хотите вы быть доброй Снегурочкой!» Я цветок за 2 сотни продаю, а ты его хочешь забрать за 50. Кто тут из нас недобрый? © Инесса Федоровна / ADME

«Хочешь купить майку?»

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Двойная выгода

Сестра как-то продавала унитаз, оставшийся после смены в их отеле. Выставила объявление, и через день его забрали. После они с мужем увидели на улице другой нормальный унитаз. Забрали и продали. © Таня Черкашина / ADME

«То, что я лайкнул твой товар, не значит, что я обязан его покупать»

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Когда общаются вежливо

Звонок. Детский голос: «Вот вы продаете видеокарту?» Говорю: «Да. А родители в курсе? Не против?» Трубку мама берет, она не против, но помялась. Говорит, мол, вы от нас недалеко, ребенка отправить не могу, сама дойти не имею возможности. Тогда я прикинул, что могу сам зайти и установить все, проверить. Пришел, а там реально многодетная семья. Мама с грудничком и трое от 3 лет до 12 лет носятся. Посмотрел на их комп, почистил от пыли, продул, пропылесосил, поставил видюху, посмотрел на красные уши старшего и на всплывающие окошки, поставил антивирус. Настояли, чтобы деньги за видеокарту взял. От оплаты за обслуживание отказался. Не жалко, когда вежливо общаются. И видно, что по нужде просят. © user7710133 / Pikabu

История с диваном

Я как-то заказала диван в другом городе, но мне не понравилось, как он в квартире смотрится. Выставила на продажу по цене вдвое ниже. Несколько человек написали, что такой им даром не нужен, потому что ткань плешивая (вельвет на фотках отсвечивает). В итоге в тот же день его забрал адекватный парняга, который был счастлив урвать новый диван за полцены © Бутербродик / ADME

«Должна ли я чувствовать вину за то, что сдаю испорченную обувь?»

«Купила туфли в интернете. Вот как они выглядели на самом деле. Я сразу же сделала фото и написала продавцу. В итоге мне вернули деньги. Но мне не нравится, что я теперь будто виновата. Может, я немного перегнула палку, когда обвинила продавца в мошенничестве, но и он обвинил меня в порче этой обуви».

Необычные духи

Заказала в интернете духи. У этой марки широкая линейка ароматов: гроза, земля, солнце. Я же приобрела себе перец чипотле, начитавшись хвалебных отзывов. Аромат мне понравился: пряный и необычный. Нравился до тех пор, пока на работе не сказали: «Ты снимаешь квартиру у бабки, которая травами лечится?» © Подслушано / Ideer

«Неужели она ждала мгновенную доставку юбки?»

Natalya Doronina 2 часа назад Ну значит надо было приехать ножками и забрать до пятницы, и договориться об этом нормально и подробно. - - Ответить

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Двуликие покупатели

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Чем дешевле вещь, тем больше вопросов

Светлана БМВ 4 часа назад Продавец с огромным терпением. Я бы послала после вопроса " А почему так мало?" Бесят такие. - - Ответить

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Не знаю почему, но чем дороже вещь я продаю, тем меньше задают вопросов. Вот одно из моих любимых. Фотки ему отправил. Он, кстати, не купил. © Kkjq / Pikabu

Цена имеет значение

Продавал технику за 45 тыс. — чувак написал, договорились о времени, приехал, проверил, купил. Продавал за 57 тыс. — купили без торга. Продавал трансмиттер за копейки. Чудило торговался, хотел сбросить цену вдвое, приехал не в то время, ему не понравилось, что царапина на корпусе, хотя об этом сказано в объявлении. Тогда я взял и при нем этот трансмиттер сломал пополам и в мусорку выкинул. Зарекся не продавать вещи дешевле 5 тыс., не торговаться и отменять продажу, если покупатель опаздывает. © Mickey / Pikabu

И снова о перепродажниках

Сестра бесплатно что-то отдавала. Тут ей пишет женщина. А в ее профиле продаются вещи, которые сестра чуть раньше бесплатно на другой площадке отдавала. © Инесса Федоровна / ADME

Главное — стоять на своем

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Заказывала зонт с черными кантом и ручкой. Прислали белый. © Ya Dezire/ ADME

Выгодный обмен

Отец попросил продать в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был прям в таком себе состоянии, если честно, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели халявщики, которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу. Я думал, что это шутки такие, но в итоге поменял ноут на скейт. Батя сказал, что я не в себе. © Палата № 6 / VK