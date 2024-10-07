17 раз, когда выбор имени ребенку превратился для родителей чуть ли не в квест

Когда родители придумывают имя ребенку, они рассчитывают, что он будет носить его всю жизнь. Героям нашей статьи есть что сказать на эту тему: кому-то пришлось отстаивать право назвать малыша по-своему у старших родственников, а кто-то потерял подругу, «похитившую» приглянувшееся имя. А одна мама вообще скреативничала и назвала дочь в честь домашнего животного.