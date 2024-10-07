17 раз, когда выбор имени ребенку превратился для родителей чуть ли не в квест
Когда родители придумывают имя ребенку, они рассчитывают, что он будет носить его всю жизнь. Героям нашей статьи есть что сказать на эту тему: кому-то пришлось отстаивать право назвать малыша по-своему у старших родственников, а кто-то потерял подругу, «похитившую» приглянувшееся имя. А одна мама вообще скреативничала и назвала дочь в честь домашнего животного.
- Хотела назвать дочку Аллой, а муженек уперся рогом, мол, нет, и все! Сначала были какие-то дурацкие отмазки вроде «Ну не нравится мне!» Но я настаивала. Муж вздохнул, посмотрел на меня с укором и говорит: «Какая ты не чуткая! Ты забыла, что я не выговариваю букву Л!» Было смешно, от имени Алла отказались, конечно. © Jekaver / Pikabu
- Ой, как меня все отговаривали. Акушеры во время родов, когда я назвала малыша по имени, аж скривились. А мне что тогда, что сейчас все равно. Люблю вас всех, но оставьте ваше мнение при себе. Я выбирала имя, чтобы было комфортно каждое утро им ребенка будить. Сына зовут Боря. © irina_202204
- Родственники назвали девочку Анжеликой, бабушка не могла выговорить и называла Аджикой. © alakajlar
- Меня зовут Дима, моего отца зовут Дима, моего дедушку тоже зовут Дима. Вот такая вот семейная традиция. Сейчас моя жена беременна, у нас будет сынок. И супруга очень хочет назвать его Никитой. Но мои родственники против, настойчиво уговаривают нас одуматься. Еще мы планируем только одного ребенка, поэтому я даже не могу пообещать родным, что второго сына будут звать Дима. И это их очень расстраивает. Я понимаю, что только мне и жене решать, как назвать нашего ребенка, но, если честно, мне очень нравится и мое имя и наша семейная традиция. Но все-таки я думаю, что в первую очередь должна решать моя любимая жена. © Палата № 6 / VK
- Знаю Сергея, у которого два сына от одной матери и оба Сергеи. Я спросила, как он их различает. Сказал, что один Серега, а второй — Малой. Хорошо хоть, что не близнецы. © Палата № 6 / VK
- Мама рассказывала, что когда она была беременна мною, то долгое время не могла придумать мне имя. В то время она ухаживала во дворе за собакой, которую все называли Лизой. Она ее кормила, каждый день ее проведывала, играла с ней, но забрать не могла, так как дома были коты. Суть в том, что буквально за несколько дней до моего рождения собака куда-то пропала. Просто исчезла со двора, и никто ее больше не видел. Мама по жизни человек довольно сентиментальный, добавьте сюда гормоны... Мне дали имя в память о той прекрасной Лизе. История милая и всегда меня трогает, вот только так странно думать, что меня назвали в честь собаки. © Карамель / VK
- Сейчас беременна вторым, просветили мальчика. Дочка была со мной на УЗИ и решила сама сообщить новость: «Папа, у нас будет Ваня!» Муж: «Почему Ваня? Я не согласен». Дочь: «А я тебя не спрашиваю. Ты уже меня называл, а это мой малыш!» © Мамдаринка / VK
- Когда я родился, мой батя на полном серьезе собирался назвать меня Терминатором. Он был фанатом фильма. Он так стоял на своем, что перессорился со всеми, даже с мамой. Родственники объясняли, что меня затравят за необычное имя. Батя пошел на компромисс, и меня назвали Арнольдом. © Палата № 6 / VK
Тяжелый случай - женщина выходит замуж вроде за нормального, а потом...)
- Брат с женой ждали ребенка. Озвучили нашей маме имя — Матвей. Мать в штыки восприняла. И вот 15 февраля родился племянник. Мама спрашивает у меня: «Как назвали?» Я говорю: «Ну, раз тебя имя Матвей не устроило, назвали Гавриилом». Видели бы вы ее лицо! Она протянула: «Гаврю-ю-ю-ша? Ну уж лучше тогда Матвеем». Я развела руками и промолчала. Она на работе отмечала с коллегами рождение внука Гавриила. Когда брат сказал, что зарегистрировали ребенка как Матвея, мама выдохнула с облегчением. © olga__snopova
- Мы назвали сына Сашей. Бабушка мужа вскинула бровь и произнесла: «Я буду называть его Алексом. Саша — слишком обычно для моего правнука!» © chi_zhkova
- Мужа зовут Дмитрий. Когда забеременела, втемяшилось мне в голову, что будет мальчик, Дим Димыч. Так всю беременность его и называли между собой. В первый день после роддома свекровь приехала и поинтересовалась именем. Отвечаю ей: «Дима, Дим Димыч у нас». А она так при всех гостях, возмущенно: «Что за дурацкое имя!» © YalNaSvete / Pikabu
- Мы сказали моей маме, что дочь назовем Златой. В ответ она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. Мол, Златочка — точка зла! Все еще смешно вспоминать. © kelpiko
- У меня есть подруга, которую я считала сестрой. Она родила дочку на два месяца раньше меня. Знала, что я жду девочку и хочу назвать ее Кирой. И с каким же удивлением я узнала, что подруга украла имя у моей дочери! Хотя бы сказала, что тоже таким именем назовет свою дочь. Может быть, мы бы это обсудили, и все было бы иначе. А то просто поставила перед фактом. Еще и намекнула, что одна Кира уже есть, может, я назову свою дочь по-другому. Это меня разозлило еще больше. Так что моя дочь тоже Кира. А подруги у меня больше нет. © ispovedi.com
- Мои родственники назвали дочь Миа. Сказала об этом бабушке, она несколько раз переспросила. А потом передала дедушке, что девочку назвали Мяу. При этом без осуждения, с уважением к выбору родителей ребенка. Смешная ситуация, но они для меня пример. © be__elena
- Есть у меня одна знакомая, дамочка творческая. Родился у нее первенец, ну и записала она его Марком Евгеньевичем. Все бы ничего, но мужа и отца ребенка зовут Игорь! Все в недоумении, а она спокойно так: «Марк Игоревич звучит не так красиво». А муж на это взял да и согласился. © Не все поймут / VK
- Меня зовут Родион Ростиславович Родионов. Всегда думал, что родители решили дать имя, созвучное с фамилией. А тут недавно расспросил отца, а он рассмеялся на мою версию про созвучность и выдал: «Ну мы с мамкой подумали, что будет смешно, если сын не будет выговаривать букву Р. Поэтому и имя такое, чтобы представлялся и тренировал речь». © Не все поймут / VK
- Есть в друзьях семейная пара, оба красивые, как с картинки, и оба картавят. Не сильно, но их напрягает. И вот ждут они ребенка — девочку. Спрашиваю, мол, как назовете? Хихикают и отвечают, что еще не решили, но главное, чтобы буквы Р в имени не было. И вот родилась малышка, и эти товарищи назвали ее Маргаритой. Логичные до невозможности. © Подслушано / Ideer
Больше историй о том, как люди получили свои имена, здесь:
Комментарии
По поводу последней истории... Моего дядю зовут д.Толя. У него родился сын. И они выбирали имя, чтобы не было инициалов А.А., назвали Сашей.... Где тут смайлик фейспалм?
Ну здесь хотя бы без жyткого трэша типа истории с сыном Илона Мaска, которого свиxнувшийся гений назвал X Æ A-12. Вообще у Илона с головой в последнее время явные проблемы, твиттeр превратил в помойку, топит за рыжего клоуна, несет полнейшую бредятину. Страшно даже представить, что с ним будет дальше, полный распад личности (